रीवा में मनरेगा का गजब घोटाला, नाबालिग छात्र को मजदूर बता राशि के गबन का आरोप

रीवा में 12वीं के नाबालिग छात्र को मनरेगा मजदूर बताकर निकाली गई राशि, सरपंच-सचिव और रोजगार सहायक पर घोटाला करने के लगे आरोप.

Rewa MNREGA SCAM
रीवा में मनरेगा का गजब घोटाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 10:19 AM IST

4 Min Read
रीवा: त्योंथर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत अमिलिया से भ्रष्टाचार का एक अजीब ही मामला सामने आया है. आरोप है कि, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मनरेगा के तहत 12वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र के नाम से शासकीय राशि का गबन किया है. इस संबंध में कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और अधीक्षक लोकायुक्त से शिकायत की गई है. जांच में जनपद पंचायत सीईओ ने शिकायत सही पाई है. सम्बंधित लोगों द्वारा राशि का गबन किया गया है, लेकिन संबंधितों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

जनपद पंचायत सीईओ की जांच में हुआ खुलासा

इस पूरे मामले की शिकायत त्योंथर निवासी समाजसेवी ललित मिश्रा के द्वारा की गई है. शिकायत के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत त्योंथर ने जांच कर कार्रवाई के लिए जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखा है. शिकायतकर्ता ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें पद से पृथक करने की मांग की है.

नाबालिग छात्र को मजदूर बता राशी के गबन का आरोप (ETV Bharat)

नाबालिग छात्र को मजदूर बनाकर हड़पी राशि

शिकायतकर्ता ललित मिश्रा ने बताया, "12वीं कक्षा के नाबालिग छात्र के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर ग्राम पंचायत अमिलिया के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक द्वारा शासकीय योजनाओं की राशि का अवैध एवं अनाधिकृत आहरण किया गया है. इस मामले की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत त्योंथर द्वारा की गई, जिसमें यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ कि दस्तावेज कूटरचित हैं और राशि का दुरुपयोग किया गया है."

12वीं का नियमित छात्र है उत्कर्ष मिश्रा

आर्यावर्त विद्यालय चाकघाट बघेड़ी तहसील त्योंथर से प्राप्त अभिलेखों में यह प्रमाणित पाया गया कि उत्कर्ष मिश्रा कक्षा 12वीं का नियमित छात्र है. विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार उसकी नियमित उपस्थिति दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित अवधि में वह किसी भी प्रकार से पंचायत कार्यों में संलग्न नहीं हो सकता था. इसके बावजूद उसके नाम से मनरेगा के तहत किए गए भुगतान को दर्शाया गया, जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत अमिलिया के सरपंच वेद प्रकाश मिश्रा, सचिव राजेन्द्र प्रसाद तिवारी तथा रोजगार सहायक सुनील गौतम की सक्रिय संलिप्तता और आपराधिक मिलीभगत पाई गई है.

rewa big scam mnrega
समाजसेवी ने लगाया मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप (ETV Bharat)

सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर लगे आरोप

शिकायतकर्ता ललित मिश्रा का आरोप है कि "इससे पूर्व भी इन्हीं पदाधिकारियों द्वारा लगभग 13 लाख रुपये के व्यापक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरपंच वेद प्रकाश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के रायपुर सोनौरी मंडल के मंडल अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं. जिस कारण राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई लंबित रखी गई है." शिकायतकर्ता ने कहा, "मामले की शिकायत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है, अगर जल्द कार्रवाई नहीं की जाती तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे."

दोषियों पर जल्द-जल्द कार्रवाई की जाए

शिकायतकर्ता ललित मिश्रा शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. उनका कहना है "जांच प्रतिवेदन में आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद भी कार्रवाई लंबित रखी गई है. इस पूरे प्रकरण की शिकायत समाजसेवी ललित मिश्रा द्वारा कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और लोकायुक्त से की गई है. समाजसेवी ने प्रशासन से मांग की है कि दिनांक 12 जनवरी 2026 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पाए गए सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के विरुद्ध त्वरित एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही अवैध रूप से आहरित शासकीय राशि की वसूली कर दोषियों को पद से पृथक किया जाए तथा पंचायत खाते पर तत्काल रोक लगाई जाए.

जांच के बाद तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई: कलेक्टर

इस पूरे मामले पर कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है, "छात्र को हितग्राही बनाकर राशि निकाली गई है. मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे. उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मनरेगा में जो मजदूर हैं, उनकी एक आयु सीमा निर्धारित है. जॉब कार्ड जिनके पास होगा, उसी के अनुसार उन्हें काम दिया जाता है. यदि ऐसा नहीं है तो यह जांच का विषय है."

