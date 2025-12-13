ETV Bharat / state

'जो लोकतंत्र को चुनौती देगा वो रहेगा नहीं', रीवा में प्रहलाद पटेल ने कहा विकास के पैमाने जस के तस

प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "ग्रामीण विकास, पंचायत सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाएं सरकार की पहली प्राथमिकता है." प्रभारी मंत्री ने नशीली कफ सिरप को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "मैं गर्व से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नशीली कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया और हमारे पुलिस प्रशासन ने भी उसमे तेजी के साथ काम किया. विकास के सभी पैमाने जस के तस रखे गए हैं."

रीवा: मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे. इस दौरान वे कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में शामिल हुए, जहां जिले में चल रही विकास योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक के उपरांत प्रभारी मंत्री कृष्णा राजकपूर ऑडिटरियम में आयोजित फिल्म फेस्टो 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाईं.

जनकल्याणकारी योजनाएं सरकार की पहली प्राथमिकता (ETV Bharat)

प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को गिनाया

प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "अगर तकनीक की बात करें तो चाहे वह एयरपोर्ट हो या फिर या हवाई जहाज हों, हम विकास और तकनीक दोनों को मिलाकर देखते हैं. कम्युनिकेशन होगा कनेक्टिविटी होंगी, अगर इनकी सुविधाऐं होंगी तो नए आयाम आगे बढ़ेंगे. मैं दावे से कहता हूं कि इन 2 वर्षों में अभी तक हमने 1400 नई पंचायत थीं जिसे बिना मांगे दिया. जो 1000 पुरानी पंचायते थी उन्हें दिया. 3030 जनपद के हमारे जो ब्लाक हैं जिसमे 106 को हमने स्वीकृति दी है.

'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पांचवा चरण शुरू'

प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई. इसका दूसरा, तीसरा और चौथा चरण पूरा हुआ. अब पाचवां चरण शुरू हो गया है जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है. जिसमें 500 के आबादी वाले गांव भी जुड़ेंगे."

'जो लोकतंत्र को चुनौती देगा वो रहेगा नहीं'

नक्सलवाद को लेकर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जो लोकतंत्र को चुनौती देगा और अगर कोई इस तरह की मंशा रखता है तो वह रहेगा नहीं. भारत के गृहमंत्री ने जो संकल्प लिया है वह पूरा होगा. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद खात्मे की तारीख तय की है. मध्य प्रदेश ने इस मामले में अगुवाई की है और नक्सली हथियार डाल रहे हैं.

'देश का पहला मकान 23 दिन में बना कर बने नंबर वन'

प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "राज्य की सबसे महंगी सड़क नरसिंहपुर में बनी. जिसकी लागत 32 करोड़ रुपए है. देश का पहला मकान हमने 23 दिनों के भीतर बनाया और दूसरा 31 दिन के भीतर बनाकर हम भारतवर्ष में नंबर एक हैं. इस साल 11 लाख 60 हजार प्रधानमंत्री आवास बन रहें हैं और बचे हुए 7 लाख 50 हजार मकान अगले वर्ष बनेंगे. बाईपास और नेहरों का निर्माण तेज गति से चल रहा हैं."