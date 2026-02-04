ETV Bharat / state

पीएम मोदी और अमेरिका से ट्रेड डील पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, रीवा में दिया बड़ा बयान

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे, बोले- भारत ने अमेरिका से अपनी शर्तों पर ट्रेड डील की.

पीएम मोदी और अमेरिका से ट्रेड डील पर बोले कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 10:05 PM IST

Updated : February 4, 2026 at 10:41 PM IST

रीवा: नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को रीवा पहुंचे. जहां उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने ने सभी विषयों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय बजट को देश हित में बताया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट महिला सशक्तिकरण, किसान, गरीब मध्यमवर्गीय और युवाओं के हित में है.

भारत ने अमेरिका से अपनी शर्तो पर की डील

कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों के सवाल पर कहा, "यूरोप के साथ हमारी साझा डील का परिणाम है कि केंद्रीय बजट के बाद भारत ने अपनी शर्तों के आधार पर अमेरिका से भी डील कर लिया. भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं है. बजट के बाद शेयर मार्केट में उछाल आया. रुपया 8 सालों में सबसे ज्यादा मजबूत हुआ. जो इस बजट के प्रभाव का परिणाम है. हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा गरीब, युवा, किसान, और नारीशक्ति की बात करते हैं. इन चार वर्गों को फोकस करने के साथ ही मध्यवर्गीय और छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण को लेकर बजट में बहुत ध्यान रखा गया है."

केंद्रीय बजट की खासियत बताने रीवा पहुंचे कैलाश

केंद्रीय बजट 2026 को लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रीवा में पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने कहा, " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है. इस बजट का जो आधार है वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत 2047 का है. जो 2047 में दुनिया की सशक्त देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा होगा."

एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)

भारत की बुनियाद बनाने वाला बजट

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, " यह बजट भारत की बुनियाद बनाने वाला बजट है. इस बजट को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा. 2026 का बजट समाज के हर नागरिक की आकांक्षाओं और आशाओं को और भविष्य की मजबूत नींव खड़ी हो, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसका इस बजट में ध्यान नहीं रखा गया है. इस बजट से पहले यूरोप के साथ हमारी डील हो गई."

अमेरिका से डील के बाद शेयर मार्केट में उछाल

कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से आगे कहा, "अमेरिका से ट्रेड डील होने के बाद शेयर मार्केट में जबरदस्त 2.5 का उछाल आया है. 2013 में यूपीए सरकार में साल 2013-14 का बजट साइज 16.63 लाख करोड़, लेकिन आज बजट का साइज 53.5 लाख करोड़ है. जोकि लगभग सवा तीन गुना बड़ा बजट है. यूपीए गवर्नमेंट के वक्त कृषि मंत्रालय का बजट मात्र 27 हजार करोड़ रूपए था, लेकिन आज हमारे कृषि विभाग का बजट 1 लाख 32 हजार 561 करोड़ का बजट है जो लगभग 6 गुना ज्यादा है."

यूपीए सरकार पर साधा निशाना

शिक्षा बजट को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पिछली सरकार में शिक्षा का बजट 63 हजार 859 करोड़ था, लेकिन अब 1 लाख 39 हजार 285 करोड़ का बजट है. स्वास्थ्य बजट की बात करें तो पहले 2.3 लाख करोड़ का बजट था. आज 7.84 लाख करोड़ का बजट हैं. पूंजीगत व्यय की बात करें तो आजादी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी इतने बड़े बजट का प्रावधान नहीं किया गया था. लेकिन इस बार 12. 2 लाख करोड़ रूपए किया गया. 2013-14 में हमारी अर्थव्यवस्था की रैंकिंग 10 स्थान पर थी लेकिन आज चौथे नंबर है."

असम, मेघालय, नागालैंड पर पूर्व की सरकारों पर अनदेखी के आरोप

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "असम, मेघालय, नागालैंड पर पूर्व की सरकार का ध्यान नहीं था. देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये राज्य हमारे लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर मंत्री से कहा की अपने विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन सबसे पहले इन राज्यों के अंदर हो. इन राज्यों की कैसी आर्थिक प्रगति हो और कैसे इन राज्यों का टूरिज्म बढ़े इस बार के बजट इस दिशा में भी काम किया गया है. MSME को आगे बढ़ाने, धोसंरचना, शहरो कें ग्रोथ इंजन को बढ़ाने के साथ ही अन्य महात्वपूर्ण विषयों पर भी बजट का विशेष ध्यान रखा गया हैं. वहीं बजट में कैंसर की दवाइयों को टैक्स फ्री किया गया है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बोला हमला

वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर तीखा प्रहार किया था. उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि यह भारत अमेरिका की ट्रेड डील नहीं, बल्कि सरेंडर की डील बताई थी. इस बारे में जब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव क्या है वो, और उनको पता क्या है.

