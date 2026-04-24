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रीवा महापौर अजय मिश्रा ने आपा खोया, कर्मचारी से बोले- यहां आओ तुमको इसी नाली मे घुसेड़ दें

महापौर अजय मिश्रा बाबा ने वार्ड 16 आदर्श नगर के लोगों से बातचीत की. वार्डवासियों ने सफाई कर्मियों सहित वार्ड मे पेयजल की आपूर्ति समेत अन्य सस्याओं के बारे बताया. नगर निगम के दरोगा और सफाई कर्मी कभी मौके पर नहीं आते. वार्डवासियों की समस्याएं सुनकर महापौर अजय मिश्रा बाबा भड़क गए. उन्होंने तत्काल नगर निगम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुरारी कुमार को फोन लगाया. स्वास्थ्य अधिकारी ने दरोगा की महापौर से फोन पर बातचीत कराई. महपौर ने जमकर लताड़ लगाई.

रीवा : महापौर अजय मिश्रा बाबा ने वार्डों के निरीक्षण के दौरान नगर निगम के दरोगा को लताड़ लगाई. रीवा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर वार्ड क्रमांक 16 मे पिछले एक सप्ताह से कई घरों पर बोरिंग में सीवर का पानी आ रहा है. इसकी जानकारी मिलने पर महापौर अजय मिश्रा बाबा अपनी टीम के साथ गुरुवार सुबह मौके पर पहुंचे. इस दौरान टेक्निकल टीम के आलावा कार्यपालन यंत्री सहित तमाम अधिकारी उनके साथ रहे. लेकिन वार्ड के दरोगा हीरा लाल मौके से नदारद थे.

मेयर अजय मिश्रा बाबा ने दरोगा हीरा लाल से फोन पर गुस्से में कहा "तुम आ जाओ तुमको इसी नाली मे घुसेड़ दें, तेरे को शर्म नहीं लगती झूठ बोलता है. तुम कभी वार्ड क्रमांक 16 का निरीक्षण करने आए हो. झूठ बोलते हो, कहां पर है तू अभी, कभी वार्ड मे आया है. यहां पर 3-3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खड़े हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं." इसके बाद महापौर ने कहा "जेसीबी और टैंकर लेकर आओ और बीकानेर वाले के यहां 15-20 हजार का फाइन करो, दलाली करते बैठा रहता है. मुरारी इसको हटाओ वहां से."

वार्डों का निरीक्षण करते रीवा महापौर अजय मिश्रा (ETV BHARAT)

घरों के बोर में सीवरेज की गंदगी आई

दरोगा के साथ बदसलूकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद महापौर अजय मिश्रा ने कहा "6 दिन पूर्व वार्ड के 30 लोगों ने शिकायत की थी. उनका कहना था उनके घरों मे लगे बोर से गंदा और मलयुक्त बदबूदार पानी आ रहा है. वे सब अपने साथ गंदा पानी भी लेकर आए थे. मेरे द्वारा नगर निगम के टेक्निकल स्टाफ और पीएचई विभाग वालो को जांच के लिए मौके पर भेजा गया था. टीम द्वारा 2-3 दिनों तक जांच की गई. सीवरेज वालों ने भी सीवरेज ट्रीटमेंट को ड्रेन आउट किया. इसके बाद भी समस्या समाप्त नहीं हुई. बाद में पता चला कि 5 से 6 बोर नाली से सटे हुए हैं."

वार्ड की समस्याएं सुन आगबबूला हुए महापौर (ETV BHARAT)

दरोगा के बारे में कई शिकायतें मिलने का दावा

मेयर अजय मिश्रा बाबा ने कहा "गुरुवार को नगर निगम की टीम के साथ मैं खुद मौके पर गया था. मोहल्ले वालों को भी समझाइश दी है. निरीक्षण के दौरान नालियां काफी भरी हुई मिली. उस वार्ड मे नगर निगम के एक दरोगा है, उसकी काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं. न तो वह कहीं जाता है और न ही कोई काम करता है. कल निरीक्षण के दौरान स्वास्थ अधिकारी को फोन लगाया था. उन्होंने मेरी दरोगा से बात कराई थी. जिसके बाद मैंने उसे फटकार लगाई."