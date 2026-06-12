रीवा में नगरीय प्रशासन विभाग के दफ्तर के सामने कटोरा लेकर भीख मांगेगा उपयंत्री
मऊगंज नगर परिषद के निलंबित उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह का मामला विभाग के लिए बना सिरदर्द. अफसरों ने मामला भोपाल भेजा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 1:37 PM IST
रीवा : मऊगंज नगर परिषद में पदस्थ रहे निलंबित उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह ने अपने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उपयंत्री ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए नगरीय प्रशासन के संभागीय अधिकारी को पत्र सौंपकर भीख मांगने की अनुमति मांगी है. निलंबित उपयंत्री का कहना है "वह नगरीय प्रशासन कार्यालय के सामने से भीख मांगने की शुरुआत करेंगे."
सीएम हेल्पलाइन में हुई थी शिकायत
निलंबित उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह भीख मांगने के लिए अनुमति लेने के लिए रीवा स्थित नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय पहुंचे. राजेश प्रताप सिंह ने विभाग के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है "निलंबन के लगभग 10 माह बाद भी उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया. उनके सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है. लगभग एक वर्ष पूर्व सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत के आधार पर उन्हें निलंबित किया गया था."
"शिकायत नगर परिषद हनुमना में कराए गए एक नाली निर्माण कार्य से संबंधित थी. जिस अवधि में ये निर्माण कार्य कराया गया, उस समय वह नगर परिषद मऊगंज में कार्यरत न होकर जिला शहरी विकास सयुंक्त संचालक कार्यालय रीवा मे पदस्थ थे. इसके बावजूद उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ा."
हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सुनवाई नहीं
निलंबित उपयंत्री का आरोप "निलंबन अवधि के दौरान अब तक उन्हें आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया. वास्तविक जिम्मेदार व्यक्तियों को बचाने के लिए उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया. विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई गई, लेकिन अब तक उनके पक्ष पर उचित विचार नहीं किया गया है. जीवन निर्वाह भत्ता जारी करने को लेकर 2 माह पूर्व जबलपुर हाईकोर्ट से भी आदेश प्राप्त हो चुके हैं, इसके बावजूद विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है."
निलंबित उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह ने चेतावनी दी "यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे कटोरा लेकर संयुक्त संचालक कार्यालय के बाहर बैठकर भीख मांगना शुरू करेंगे. उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है. मऊगंज नगर परिषद से निलंबित करते हुए मनगवां ट्रांसफर किया गया, जबकि मै सयुंक्त संचालक कार्यालय मे कार्यरत हूं. आज तक मुझे रिलीव ही नहीं किया गया."
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शासन को पत्र भेजकर नियमानुसार होगी कार्रवाई
वहीं, नगरीय प्रशासन के संभागीय अधिकारी हिमांशु भट्ट का कहना है "राजेश प्रताप सिंह का पत्र प्राप्त हुआ है. हम शासन को भेजकर आगे की कार्रवाई करेंगे. राजेश प्रताप सिंह के निलंबन का मामला था. 90 दिन तक जब कोई चार्जशीट पेश नहीं हुई तो निलंबन स्वतः ही समाप्त हो जाता है. ऐसे में प्रशासन ने इनकी नवीन पदस्थापना हनुमना के लिए की थी लेकिन इन्होंने वहां ज्वाइनिंग न लेकर यह पत्र लिखा है."