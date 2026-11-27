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74 साल की उम्र में हुआ शादी करने का मन, मैट्रिमोनियल ऐप से ढूंढ़ी लड़की, पड़ गए लेने के देने

रीवा में 74 साल की उम्र में दूल्हा बनने की ख्वाहिश पड़ी भारी ( Getty Images )

रीवा : मध्य प्रदेश के रीवा से मैट्रिमोनियल ऐप से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इस मामले का पहला हैरान करने वाला पहलू ये है कि यहां एक 74 वर्षीय बुजुर्ग को अचानक शादी करने का मन हुआ और उन्होंने मैट्रिमोनियल ऐप का सहारा लिया. इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था.

शादी के चक्कर में पड़े लेने के देने दरअसल, अकेले जीवन व्यतीत कर रहे बुजुर्ग के मन में एक बार फिर वैवाहिक बंधन मे बंधने के अरमान जागे थे. इसके लिए उन्होंने मैट्रिमोनियल ऐप में अपनी एक प्रोफाइल बनाई. ऐप पर एक युवती ने उनकी प्रोफाइल देखी और फोन के माध्यम से बातचीत शुरू हो गई. युवती ने 74 साल के बुजुर्ग से शादी करने का वादा किया और अपने जाल मे फंसाना शुरू कर दिया. इसके बाद सिर मे गंभीर चोट लगने का बहाना बताकर अन्य व्यक्ति के जरिए युवती ने बुजुर्ग से पैसे ऐंठने शुरू कर दिए. इस तरह से युवती ने 9 महीने में बुजुर्ग का बैंक अकाउंट खाली कर दिया और 12 लाख 11 हजार रु की ठगी कर दी.