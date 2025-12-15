ETV Bharat / state

रीवा GMH के गायिनी OT में भीषण आग, झुलसा नवजात, प्रबंधन का दावा-मृत पैदा हुआ था बच्चा

रीवा के GMH में आग से मची अफरा-तफरी, गायिनी ऑपरेशन थिएटर में डिलेवरी के बाद झुलसा नवजात, परिजन का आरोप-OT से बाहर नहीं निकाला नवजात.

SANJAY GANDHI HOSPITAL FIRE
रीवा GMH के गायिनी OT में भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 10:16 AM IST

|

Updated : December 15, 2025 at 10:59 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान, संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर गंभीर लापरवाही के चलते सुर्खियों में आ गया. रविवार दोपहर गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायिनी विभाग में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ऑपरेशन थियेटर में प्रसूता के ऑपरेशन के दौरान अचानक आग भड़क उठी. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते OT धुएं से भर गया और धुएं का गुबार खिड़कियों व दरवाजों से बाहर निकलने लगा.

रीवा में GMH के OT में भीषण आग से हड़कंप
अस्पताल स्टाफ और बचाव दल ने OT में मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को बाहर निकाला. बताया जा रहा है कि आग लगने के समय प्रसूता महिला का ऑपरेशन चल रहा था और उसने एक मृत नवजात को जन्म दिया था. हालांकि, राहत और बचाव के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है. OT में मौजूद मृत नवजात को वहीं छोड़ दिया गया जिसके चलते आग की चपेट में आने से नवजात का शव बुरी तरह झुलस गया. गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू किए जाने से बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल ऑपरेशन थिएटर में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है.

धुएं से भरा अस्पताल, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू (ETV Bharat)

प्रसूता ने ऑपरेशन से दिया बच्चे को जन्म, तभी OT में भड़की आग
संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा के अनुसार, ''ऑपरेशन थिएटर में हुई आगजनी की घटना में झुलसा नवजात जन्म से पूर्व ही मृत था. हालांकि इस दावे की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.'' बताया गया है कि प्रसूता कंचन निरत, पत्नी रामसखा निरत, ग्राम गहिरा पोस्ट मढ़वा गुढ़ विधानसभा क्षेत्र की निवासी है. रविवार को प्रसव के लिए उन्हें गायिनी विभाग के ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान मृत नवजात का जन्म हुआ. इसी दौरान ओटी में आग लगने की घटना सामने आई. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, OT से बाहर नहीं निकाला नवजात
अस्पताल में आगजनी की घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई. डॉक्टरों के अनुसार, जन्म से पहले ही मृत घोषित किए गए नवजात को ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं निकाला गया, जिससे वह आग की चपेट में आकर झुलस गया. हालांकि ऑपरेशन थिएटर में हुई आगजनी की घटना के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने मृत नवजात के शव के आग में झुलसने की जानकारी पूरे दिन छुपाए रखी. जब मामला अस्पताल से लीक होकर मीडिया के सामने आया, तो जिम्मेदार अधिकारी मीडिया से बचते नजर आए. इसके बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के बयान के सामने आने पर अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा मीडिया के समक्ष आए और उन्होंने मृत नवजात के आग में झुलसने की पुष्टि की.

DECEASED CHILD BURN REWA HOSPITAL
फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग (ETV Bharat)

प्रबंधन से जुटाई जाएगी नवजात के मौत की जानकरी: डिप्टी सीएम
इस पूरे घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि, "गांधी मेमोरियल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आगजनी की घटना हुई थी. जिसमें तत्काल काबू पा लिया गया था. इस घटना में नवजात की मौत के मामले मे अस्पताल प्रबंधन से बात करके जानकारी जुटाई जाएगी. घटना के समय हमने अस्पताल प्रबंधन से बात की थी तब केवल आगजनी की जानकरी मिली थी. अस्पताल मे फायर सेफ्टी के "NOC" न होने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा की बात करके कहां पर क्या कमी है उसे दूर करेंगे.''

DECEASED CHILD BURN REWA HOSPITAL
प्रसूता ने ऑपरेशन से दिया बच्चे को जन्म, तभी OT में भड़की आग (ETV Bharat)

अधीक्षक राहुल मिश्रा का दावा, मृत बच्चे की हुई थी डिलेवरी
घटना को लेकर संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा का कहना है कि, "अस्पताल में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है. नवजात बच्चे की मौत डिलेवरी से पहले ही हो चुकी थी. मां की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन किया गया. प्रसूता को पेसेंटा प्रिविया नाम की बीमारी थी. जिसके चलते उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, फिलहाल ICU वार्ड में उसका इलाज चल रहा है. ऑपरेशन से जिस मृत नवजात ने जन्म लिया था वह आगजनी की घटना में झुलस गया है. जिसका पोस्टमार्टम सोमवार की सुबह किया जाएगा.''

DECEASED CHILD BURN REWA HOSPITAL
रीवा के GMH में आग से मची अफरा-तफरी (ETV Bharat)

नहीं थी अस्पताल की फायर सेफ्टी NOC
फायर सेफ्टी NOC को लेकर अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने कहा कि, ''अभी हमारी फाइल भोपाल में है. निश्चित रूप से आज हमारा फायर सिस्टम मजबूत नहीं होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी. हमारी 16 लोगों की टीम हैं जो बेहतर ढंग से काम कर रही है. घटना के बाद तत्काल फायर इंजीनियर समेत टीम ने आग पार काबू पाया, केवल एक OT में आग लगी थी.

डिप्टी सीएम के गृह जिले में बिना मापदंडों के संचालित अस्पताल
बताया जा रहा है कि, अस्पताल के पास फायर एनओसी तक नहीं है, जो कि तय मानकों के बिल्कुल विपरीत है. ऐसे में जब प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह क्षेत्र रीवा का शासकीय अस्पताल ही आवश्यक मापदंडों के बिना संचालित हो रहा है, तो प्रदेश के अन्य जिलों में संचालित शासकीय अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है.

Last Updated : December 15, 2025 at 10:59 AM IST

TAGGED:

REWA MASSIVE FIRE IN GYNECOLOGY OT
DECEASED CHILD BURN REWA HOSPITAL
REWA NEWS
REWA SANJAY GANDHI HOSPITAL
SANJAY GANDHI HOSPITAL FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.