सड़क पर फर्राटा भर रही थी फरारी जैसी सुपर स्पोर्ट्स कार, रीवा ट्रैफिक पुलिस भी खा गई गच्चा
मारुति स्विफ्ट को मॉडिफाइ कर बनवा दी फरारी जैसी सुपर स्पोर्ट्स कार, रीवा में धूम मचा रहे इंदौरी बाबू को ट्रैफिक पुलिस ने सिखाया सबक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 2:16 PM IST
रीवा: शहर की सड़कों पर फर्राटा भर रही एक लग्जरी सुपर कार को देखकर रास्ते से गुजर रहे लोग और यातायात पुलिस दोनों ही हैरान हो गए. पुलिस को आशंका हुई तो कार को रोककर उसकी जांच की गई. जिसके बाद फरारी की तरह दिखाई देने वाली सुपर लग्जरी कार, मारुति सुजुकी निकली. जिसे हर तरफ से मॉडिफाइड करवाकर स्पोर्ट्स लग्जरी कार का डिजाइन दिया गया था. पुलिस ने दस्तावेज जांचे इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने चालान काटा. इसके अलावा यातायात पुलिस के द्वारा कार चालक को सख्त हिदायत देकर जाने दिया गया.
स्विफ्ट कार को बना दिया सुपर स्पोर्ट्स कार
सुपर कार की तरह दिखाई देने वाली यह ब्लू कार का रजिस्ट्रेशन इंदौर के रहने वाले रविन्द्र द्विवेदी के नाम पर है. रविन्द्र द्विवेदी का बेटा कार्तिकेय द्विवेदी कार लेकर किसी इवेंट में शामिल होने के लिए रीवा आया था. मॉडिफाइड कार लेकर वह शहर की सड़कों पर घूम ही रहा था की अचानक ट्रैफिक पुलिस की नजर उसकी ब्लू कार पर पड़ गई. पुलिस की टीम ने तत्काल कार को रुकवाकर सड़क किनारे पार्क कराया. इसके बाद कार की सघन जांच पड़ताल की जिसके बाद 3500 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई.
ऊपर की ओर कार का गेट खुला तो लोगो ने समझा फरारी
पुलिस ने पाया की कार मारुति सुजुकी कंपनी की थी जिसे पूरी तरह से मॉडिफाइड कराया गया था. स्पोर्ट्स कार की तरह ऊपर की ओर खुलने वाले स्किसर डोर, कार का ब्लू कलर, लोगो, स्पोर्ट्स स्प्लिटर, कस्टम फ्रंट और रियर बम्फर, एलाय व्हील्स और लो राइड सस्पेंशन, हाई बीम लाइट के अलावा कार के इंटीरियर में भी काफी ज्यादा बदलाव किए गए थे जिसके चलते यह ब्लू कार पूरी तरह से एक लग्जरी सुपर स्पोर्ट्स कार की तरह दिखाई दे रही थी. बताया गया की ब्लू कलर की स्पोर्ट्स मॉडिफाइड कार की इंदौर में भी कई बार चालानी कार्रवाई की जा चुकी है. मगर इसके बावजूद कार चालक नहीं माना और लगातार यातायात के नियमों का उल्लंघ करता रहा.
ये भी पढ़ें:
- रीवा में बेकाबू कार का तांडव, टक्कर लगते ही हवा में उछला बाइक सवार
- रीवा-प्रयागराज हाइवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को उड़ाया, 3 लोगों की ऑन स्पॉट मौत
पुलिस ने की यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
मामले में सीएसपी राजीव पाठक ने बताया की "एक स्विफ्ट कार को मॉडिफाइड करके स्पोर्ट्स कार में तब्दील किया गया था, जिसपर यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई है. कार के रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन था और विधिवत नंबर प्लेट भी नहीं थी. कार का कलर बदला गया था अलग-अलग चीजों पर यातायात मियमों के तहत कार्रवाई की गई है. साथ ही कार चालक के अलावा अन्य सभी लोगों को चेतवानी भी दी गई है की किसी भी वाहन को मॉडिफाइड करवाकर आरटीओ के नियमों का उल्लंघन न करते हुए नियमों के तहत ही वाहन चलाऐं.