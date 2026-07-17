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रीवा में 3 करोड़ 50 लाख का गांजा जब्त, मक्के के बोरी में छिपाकर ओडिशा से लाई जा रही थी खेप

गुरूवार की रात मनगवां थाना पुलिस को हाईवे पर खड़े एक संदिग्ध ट्रक की जानकारी प्राप्त हुई थी. थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने जब ट्रक चालक से वाहन में लोड समाग्री की जानकारी मांगी तो ट्रक चालक ने ट्रक में मक्का लोड होने की जानकारी दी.

रीवा: मनगवां थाना पुलिस की टीम ने ट्रक में लोड 18 क्विंटल गांजे की खेप को पकड़ा है. जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस की टीम ने गांजे की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. ये तस्कर मक्के के बोरियों के बीच में गांजा की खेप को छुपाकर ओडिशा से लाए थे और रीवा के रास्ते होकर उत्तर प्रदेश में खापने की तैयारी कर रहे थे.

पुलिस टीम को ट्रक में संदिग्ध समाग्री लोड होने की आशंका पहले से ही थी. पुलिस टीम ने तत्काल ट्रक में लोड बोरियों को खुलवाया. जिसमें बोरी के अंदर मक्के का दाना था जबकि बीच में गांजा भरा हुआ था. पुलिस ने तत्काल ट्रक को जब्त किया और मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार करके थाने ले आई.

मक्के के बोरी में छिपाकर ओडिशा से लाई जा रही थी खेप (ETV Bharat)

मक्के की बोरियों में छुपा था 3 करोड़ 50 लाख का गांजा

मनगवां पुलिस ने ट्रक को थाने लाकर जब उसमें लोड मक्के की सभी बोरियों को खोल कर देखा तो उसमें से गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई. पुलिस ने 18 क्विंटल गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रूपए है. 2 तस्कर भी पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. बताया गया की गांजे की खेप को तस्करों ने ओडिशा से लोड किया था और मनगवां से होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खपाने वाले थे.

'मिर्जापुर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी, पूछताछ जारी'

एसपी गुरकरन सिंह ने खुलासा करते हुए बताया, "मनगवां पुलिस ने ट्रक में लोड 18 क्विंटल गांजा जब्त किया है. जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए है. भारी मात्रा में गांजे से भरा यह ट्रक ओडिशा से आ रहा था. मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों मिर्जापुर के निवासी है. पुलिस की टीम दोनों से पूछताछ में जुटी हुई है. सभी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."