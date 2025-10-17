ETV Bharat / state

रीवा में पुलिस के चलते वाहन से कूद भागा बदमाश, SI ने पीछा किया, लंबी रेस के बाद दबोचा

रीवा की मनगवां पुलिस टीम लूट के आरोपियों को कोर्ट में पेश करने जा रही थी. चलते वाहन से एक आरोपी ने लगाई छलांग.

Rewa Mangawa robbery
रीवा में लूट के चारों आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 17, 2025

4 Min Read
रीवा: परियोजना अधिकारी से लूट करने के आरोप में मनगवां थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया. गुरुवार को पुलिस टीम आरोपियों को रीवा जिला न्यायालय मे पेश करने जा रही थी. इसी दौरान एक आरोपी पुलिस की गाडी से कूदकर फरार हो गया. पुलिस वाहन में सवार SI ने काफी दूर तक पीछा कर उसे दबोच लिया. आरोपी के भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी भागता हुआ दिखाई दे रहा है और SI उसका पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

रात में परियोजना अधिकारी से लूटपाट

मामले के अनुसार शहडोल स्थित रामानुजनगर बाणगंगा क्षेत्र के निवासी 46 वर्षीय दीपक मिश्रा त्योंथर में परियोजना अधिकारी हैं. बीते 11 अक्टूबर को दीपक अपनी कार से विभागीय प्रशिक्षण करके जबलपुर से वापस त्योंथर लौट रहे थे. रात तकरीबन 10:30 बजे जैसे ही वह रीवा के मनगवां नेशनल हाइवे स्थित जरहा गांव के समीप पहुंचे तो लाल रंग की कार में सवार हथियारबंद 4 बदमाशों नें परियोजना अधिकारी की कार का पीछा किया. इसके बाद पिस्टल और कट्टे के दम पर धमकाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया.

रीवा एसपी शैलेन्द्र सिंह चौहान (ETV BHARAT)

कट्टा दिखाककर नगदी लूटी, कार की चाबी छीनी

बदमाशों नें परियोजना अधिकारी के पास से 14 हजार नगदी, दो महंगे मोबाइल फोन और कार की चाबी छीनी और मौके से फरार हो गए. इसके बाद पीड़ित मनगवां थाने पहुंचे और घटना की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी. साइबर सेल की मदद से पुलिस टीम बदमाशों तक पहुंच गई. लूट की वारदात में शामिल सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं.

बदमाशों से अवैध हथियार बरामद

लूट गैंग में शामिल 21 वर्षीय नौशाद अहमद किरांव थाना प्रतापगढ़ का निवासी है. वहीं 20 वर्षीय मोहम्मद फैजान मऊ थाना नगर कोतवाली जिला प्रयागराज का है, जबकि 20 वर्षीय गुलजार उर्फ रिजवान खान और 28 वर्षीय दिलशाद अली लीलापुर थाना जिला प्रतापगढ़ के निवासी हैं. बदमाशों को पकड़कर पुलिस मनगवां थाने लाई, जहां पर पूछताछ मे बदमाशों ने लूट की वारदात कबूल कर ली. आरोपियों के पास से लूटी गई 14 हजार नगदी, दो मोबाइल फोन, कार की चाबी, वारदात मे इस्तेमाल की गई लाल रंग की कार, 1 देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टा, कारतूस बरामद किए गए.

Rewa Mangawa robbery
पीछा कर बदमाश को दबोचने वाले एसआई देवेंद्र सिंह तोमर (ETV BHARAT)

एक आरोपी वाहन से कूदकर फरार

लूट के खुलासे से पहले ही रीवा पुलिस के सामने तब बड़ी चुनौती खड़ी जब गई, जब गुरुवार की सुबह पकडे़ गए लूट के आरोपियों को रीवा न्यायलय मे पेश करना था. मनगवां थाने के वाहन में सभी आरोपियों को बैठाया गया. पुलिस टीम की गाड़ी जैसे ही आरोपियों को लेकर रीवा के बजरंग नगर मोड़ के समीप पहुंची तो चलती गाड़ी से एक आरोपी कूदकर फरार हो गया. इस दरमियान पुलिस वाहन मे मौजूद SI ने बहदुरी दिखाई और दौड़कर आरोपी का पीछा करना शुरू किया.

टोल प्लाजा से ट्रेस हुई लूट की वारदात

कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार SI देवेंद्र सिंह तोमर सफलता हाथ लगी और पुलिस की गिरफ्त से भागा आरोपी दोबारा धर दबोचा गया. रीवा एसपी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने लूट की वारदात का खुलासा करते हुए बताया "परियोजना अधिकारी के साथ के साथ हथियारों से लैस कार सवार बदमाशों नें लूट की वारदात को अंजाम दिया था. वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से अवैध हथियार सहित लूटी गई नगदी सहित अन्य सामग्री भी बरामद हुई है.

