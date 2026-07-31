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मौत को छूकर टक से वापसी! मुंबई से रीवा आकर फ्लाईओवर पर चढ़ा युवक धड़ाम से गिरा

रीवा में शराब के नशे में फ्लाईओवर पर पहुंचा युवक, रस्सी टूटने से सड़क पर गिरा, बाल बाल बची जान, पत्नी से हुआ था झगड़ा.

MAN TRYING KILLED HIMSELF
फ्लाई ओवर पर लटका युवक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:31 AM IST

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Updated : July 31, 2026 at 10:58 AM IST

3 Min Read
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रीवा: समान थाना क्षेत्र स्थित फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब एक युवक अचानक आसमान से सड़क पर आ गिरा. काफी देर बाद लोगों को समझ आया की शराब के नशे में युवक फ्लाईओवर पर पहुंच गया था. इसी दौरान अचानक सीधा जमीन पर जा गिरा. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले गई और घटना की जांच में जुट गई.

मुंबई से नौकरी छोड़कर आया था रीवा
शख्स की पहचान सेमरिया थाना क्षेत्र के हनुमान गढ़ निवासी मनसुख लाल साकेत के रूप मे हुई है. बताया गया कि मनसुख मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था. जबकि पत्नी ममता साकेत रीवा में रहकर मजदूरी का काम करती है. गांव में दो छोटे बच्चे हैं जो परिजनों के पास रहते हैं. बताया गया कि बीते दिनों ही मनसुख मुंबई से नौकरी छोड़कर रीवा अपनी पत्नी के पास आया था.

मुंबई से रीवा आकर फ्लाई ओवर पर चढ़ा युवक धड़ाम से गिरा (ETV Bharat)

पत्नी पर चरित्र संदेह का आरोप लगाकर की थी मारपीट
बताया गया कि पत्नी पर चरित्र संदेह का आरोप लगाकर मनसुख ने उसके साथ मारपीट की और गुरुवार की दोपहर तकरीबन 1 बजे समान थाना क्षेत्र स्थित शराब दुकान में जाकर शराब का सेवन किया. इसके बाद गुस्से में फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर पहुंचा. वह रस्सी बांध रहा था इसी दौरान रस्सी टूट गई और वह नीचे सड़क पर जा गिरा. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

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युवक का अस्पताल में इलाज जारी (ETV Bharat)

बैंक से निकाले थे 3 हजार रुपए
घायल मनसुख साकेत की पत्नी ममता साकेत का कहना है कि, ''बीते दिनों मुंबई से काम छोड़कर मनसुख रीवा आया था. वह दो छोटे बच्चों को गांव में छोड़कर रीवा में मजदूरी करती है. चरित्र संदेह का आरोप लगाकर मनसुख के द्वारा मेरे साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई. आज सुबह बैंक से मनसुख ने 3 हजार रुपए निकाले और ठेके पर जाकर शराब का सेवन किया. इसके बाद फ्लाई ओवर पर पहुंच गया था. मगर रस्सी टूट गई जिसके बाद वह नीचे गिरकर घायल हो गया.''

घटना की जांच में जुटी पुलिस: ASP
मामले पर एडिशनल एसपी भवना मरावी का कहना है कि, "पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि, शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित फ्लाईओवर से एक युवक गिर गया है, लेकिन उसकी जान बच गई. पुलिस की टीम घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंची थी जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है. घटना की जांच की जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह पता लगाया जा रहा है की किन कारणों के चलते युवक फ्लाईओवर पह पहुंचा था.

Last Updated : July 31, 2026 at 10:58 AM IST

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