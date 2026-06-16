लग्जरी स्लीपर बस से 10 सेकेंड में CRPF जवान के 13 लाख के गहने चोरी, CCTV में कैद
नागपुर से वाराणसी जा रही स्लीपर बस में सीआरपीएफ जवान के बैग से पलक झपकते सोने के गहने साफ. रीवा पुलिस जांच में जुटी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 7:34 PM IST
रीवा : गढ़ थाना क्षेत्र से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. यहां पर स्थित एक ढाबे मे रुकी स्लीपर बस में CRPF जवान की पत्नी के बैग से लगभग 13 लाख कीमत के सोने के गहने चोरी हो गए. चोरों की करतूत बस के अंदर लगे CCTV कैमरे मे कैद हुई है. चोरी की वारदात में महज 10 सेकेंड लगे. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस नें चोरी का मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.
ढाबे पर रुकी बस, इसी दौरान वारदात
सीआरपीएफ जवान नमित कुमार सिंह बीहार के रहने वाले हैं. वह जम्मू कश्मीर में तैनात हैं. उनके दो बच्चे हैं, जो नागपुर मे रहकर पढ़ाई करते हैं. नागपुर से स्लीपर बस मे सवार होकर वह वाराणसी के लिए निकले. उनके साथ पत्नी के अलावा एक बेटा और बेटी भी थी. सोमवार सुबह रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित बजरंग ढाबे पर बस रुकी. बस में सवार सभी यात्री नीचे उतर कर फ्रेश होने चले गए. सीआरपीएफ जवान का बेटा और बेटी बस की सीट पर मौजूद थे.
बस की स्लीपर से बैग चुराया
इसी दौरान चोर बस के अंदर सवार हुए और सीट पर रखे बैग से 13 लाख रुपए के 9 तोला सोने की ज्वेलरी चुरा ले गए. चोरी की वारदात बस में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है. फुटेज में साफतौर से देखा जा सकता है कि बस में सवार हुए दो संदिग्ध बदमाश बस की सीटों पर इधर-उधर तलाशी ले रहे हैं. इसी बीच संदिग्ध व्यक्ति द्वारा बस मे लगे सीसीटीवी के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया.
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सीआरपीएफ जवान ने की 21 हजार इनाम की घोषणा
पीड़ित सीआरपीएफ जवान नमित सिंह ने बताया "वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नागपुर से स्लीपर बस मे सवार होकर वाराणसी जा रहे थे. सोमावर सुबह लगभग 6 बजे बस गढ़ थाना क्षेत्र के बजरंग ढाबे पर रुकी. सभी यात्री फ्रेश होने के लिए बस से नीचे उतरे. इसी बीच उसके बैग से कीमती गहने चोरी हो गए. गहने चोरी करने वाले व्यक्ति की पहचान बताने वाले को वह 21 हजार का इनाम देंगे.
ASP एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया "नागपुर से एक फैमिली बस प्रयागराज से होते हुए वाराणसी जा रही थी. गढ़ स्थित बजरंग ढाबे पर यात्री नाश्ता करने उतरे थे. इसी बीच बस में सीट पर रखा गहनों से भरा बैग चोरी हो गया. मामले की जांच की जा रही है . जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. अंगूठी व अन्य समाग्री चोरी हुई है, इसकी कीमत लगभग 80 से 90 हजार रुपये है.