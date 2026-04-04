रीवा में LPG सिलेंडर की चोरी, दिन के दोपहर में घर से सिलेंडर उठाकर फरार हुआ चोर
रीवा में सूने घर का ताला तोड़ एलपीजी गैस सिलेंडर ले उड़ा चोर, सीसीटीवी में हुआ कैद, जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 9:38 PM IST
रीवा: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर भारत में एलपीजी सिलेंडर का संकट बना हुआ है. जिससे लोग काफी परेशान हैं. इस बीच रीवा में दिन के उजाले में घर का ताला तोड़कर सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है. इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें मुंह पर कपड़ा बांधे अज्ञात चोर सिलेंडर ले जाते दिख रहा है.
सूने घर का ताला तोड़ एलपीजी सिलेंडर चोरी
रीवा के चौराहटा थाना क्षेत्र स्थित करहिया क्रमांक 1 कमलेश साहू के सूने घर से 2 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे एलपीजी सिलेंडर चोरी हो गई. कमलेश साहू किराए के मकान में रहते हैं और वे मजदूरी करने बाहर गए थे. घटना के दौरान घर पर कोई नहीं था. जिसके चलते मौका पाकर चोर ने दरवाजे पर लगा ताला तोड़ दिनदहाड़े घर में घुसा और एलपीजी गैस से भरी सिलेंडर उठाकर ले गया.
घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद
कमलेश जब शाम को घर पहुंचा, ताला टुटा हुआ देख उसके होश उड़ गए. तत्काल उसने सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमे अज्ञात शख्स घर से सिलेंडर ले जाते दिखा. घटना के बाद पीड़ित कमलेश साहू फरियाद लेकर चौराहटा थाना पहुंचा और चोरी की शिकायत दर्ज कराई. फरियादी कमलेश साहू ने बताया कि घर में 2 सिलेंडर थे. एक खाली था और एक भरा था. चोर केवल एलपीजी गैस से भरे सिलेंडर को ले गया है, बाकि घर के सामान ज्यों के त्यों हैं."
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चोर की तलाश मे जुटी पुलिस
इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है. चोरहटा थाना मे पदस्थ में एसआई परमात्मा शरण त्रिपाठी ने बताया कि "फरियादी कमलेश साहू ने थाना मे उपस्थित होकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ घर का ताला तोड़कर सिलेंडर चोरी की शिकायत दर्ज कराई है . शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. सीसीटीवी फूटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है."