ETV Bharat / state

रात में 3 बजे आशिक से मिलने खेत में पहुंची युवती, प्रेमी के सामने तड़प-तड़प कर दम तोड़ा

खेत में करंट लगने से प्रेमी के सामने प्रेमिका की मौत ( ETV BHARAT )

रीवा : जवा थाना क्षेत्र के परसिया गांव में एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया. मंगलवार रात 3 बजे प्रेमी से मिलने गई प्रेमिका मौत का शिकार हो गई. युवती अपने घर से खेत मे प्रेमी से मिलने पहुंची. प्रेमी भी दो किमी दूर से चलकर खेत में प्रेमिका का इंतजार कर रहा था. प्रेमी सामने खड़ा था खेत में और प्रेमिका सामने से आ रही थी. इसी दौरान खेत की (फेंसिंग) बाड़ी पार करने के दौरान दुखद हादसा हो गया. फेंसिंग में करंट दौड़ रहा था. फेंसिंग टच होते ही युवती करंट की चपेट में आ गई.

युवती की खेत में मौके पर मौत