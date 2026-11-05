रात में 3 बजे आशिक से मिलने खेत में पहुंची युवती, प्रेमी के सामने तड़प-तड़प कर दम तोड़ा
रीवा में रात के घुप अंधेरे में प्रेमी से मिलने पहुंची युवती के साथ दर्दनाक हादसा. बाड़ी में लगा तेज करंट. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 12:14 PM IST
रीवा : जवा थाना क्षेत्र के परसिया गांव में एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया. मंगलवार रात 3 बजे प्रेमी से मिलने गई प्रेमिका मौत का शिकार हो गई. युवती अपने घर से खेत मे प्रेमी से मिलने पहुंची. प्रेमी भी दो किमी दूर से चलकर खेत में प्रेमिका का इंतजार कर रहा था. प्रेमी सामने खड़ा था खेत में और प्रेमिका सामने से आ रही थी. इसी दौरान खेत की (फेंसिंग) बाड़ी पार करने के दौरान दुखद हादसा हो गया. फेंसिंग में करंट दौड़ रहा था. फेंसिंग टच होते ही युवती करंट की चपेट में आ गई.
युवती की खेत में मौके पर मौत
प्रेमिका की उम्र 19 साल थी. प्रेमी भी 19 साल का है. युवती का अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव मे रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. प्रेमी ने प्रेमिका को उसके घर से 500 मीटर दूर एक खेत मे मुलाकात करने के लिए बुलाया. रात लगभग 3 बजे प्रेमी 2 किलोमीटर की दूरी तय करके खेत पर पहुंचा. युवती भी अपने घर से खेत की तरफ निकल पड़ी. खेत मे प्रवेश करने के लिए युवती ने जैसी ही लोहे की तार से बनाई गई बाड़ी को पार करने का प्रयास किया, तभी अचानक करंट का तेज झटका लगा. युवती की मौके पर ही मौत हो गई.
प्रेमी ने युवती के भाई को कॉल किया
अपनी आंखों के सामने प्रेमिका की मौत से घबराए युवक ने इसकी सूचना युवती के भाई को फोन पर दी. युवक ने बताया कि तुम्हारी बहन की करंट लगने से मौत हो गई. सूचना मिलते ही भाई के होश उड़ गए. तत्काल परिजनों के साथ वह मौके पर पहुंचा. सामने का मंजर देखकर परिजन कांप उठे. परिजनों ने पुलिस को सूचित किया. कुछ ही देर में मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घटना की जांच मे जुट गई.
तारों के नीचे से निकलते ही लगा करंट
जवा थाना के एएसआई अखिलेश्वर सिंह ने बताया "बुधवार सुबह 5 बजे पुलिस को सूचना मिली थी. पूछताछ में पता चला कि युवक और युवती के बीच प्रेमप्रसंग था. रात 3 बजे युवक 2 किलोमीटर दूर युवती के गांव मे स्थित खेत पर पहुंचा था. युवती भी उससे मिलने के लिए अपने घर से 500 मीटर दूर खेत के समीप पहुंची. बाड़ी को पार करने के लिए जब वह नीचे से निकली तो करंट की चपेट में आ गई, उसकी मौत हो गई."
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खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार घटना के बाद प्रेमी ने ही मृतका के भाई को फोन करके घटना की जानकारी दी. खेत मालिक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. मृतका के परिजन अगर आरोप लगाते हैं तो युवक के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा.