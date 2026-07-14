ETV Bharat / state

सीधी में सड़क किनारे रिश्वत फेंकर भागे DPO, लोकायुक्त ने कोर्ट परिसर में दौड़कर दबोचा

सीधी में रिश्वत लेते जिला अभियोजन अधिकारी गिरफ्तार ( ETV Bharat )