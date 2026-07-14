सीधी में सड़क किनारे रिश्वत फेंकर भागे DPO, लोकायुक्त ने कोर्ट परिसर में दौड़कर दबोचा
सीधी जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार रावत 10 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार, रीवा लोकायुक्त ने दौड़कर पकड़ा. केस में एक्शन के एवज में रिश्वत की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 1:14 PM IST
सीधी: न्यायालय परिसर में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार रावत को सोमवार दोपहर लोकायुक्त पुलिस ने 10 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. टीम को देखकर आरोपी ने रिश्वत की रकम सड़क किनारे फेंक दी और बचने का प्रयास किया, लेकिन लोकायुक्त टीम ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और खुले मैदान में ही हाथों की रासायनिक जांच कर प्रारंभिक कार्रवाई पूरी की गई.
लोकायुक्त को देखकर फेंकी रिश्वत
लोकायुक्त के अनुसार, शिकायतकर्ता पंकज तिवारी ने रीवा लोकायुक्त से शिकायत की थी कि एक प्रकरण में कार्रवाई के एवज में जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा 20 हजार रु की रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त टीम ने सोमवार दोपहर करीब 3 बजे न्यायालय परिसर के सामने ट्रैप लगाया और जैसे ही आरोपी ने फरियादी से बचे हुए 10 हजार रु लिए, टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया. इस दौरान आरोपी राजकुमार रावत ने कथित तौर पर रुपए सड़क किनारे फेंक दिए और भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे दौड़ाकर दबोच लिया.
देर शाम तक चली कार्रवाई
लोकायुक्त अधिकारियों ने मौके पर ही आरोपी के हाथों की जांच की, रासायनिक परीक्षण के दौरान डीपीओ के हाथ लाल हो गए. इसके बाद खुले मैदान में पंचनामा और अन्य आवश्यक कार्रवाई को भी पूरा किया गया. इसके बाद आरोपी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए सीधी शहर स्थित सर्किट हाउस ले जाया गया, जहां देर शाम तक कार्रवाई जारी रही.
पहले भी घूसखोर बाबू हो चुके हैं ट्रैप
फरियादी पंकज तिवारी ने बताया, "जिस मामले में रिश्वत की मांग की गई थी, उसी प्रकरण में साल 2025 में मझौली थाने के तत्कालीन एसआई कमलेश त्रिपाठी भी ट्रैप किए गए थे, उसमें भी मैंने ही लोकायुक्त को शिकायत की थी. यहां मामला न्यायालय पहुंचने के बाद अभियोजन अधिकारी द्वारा भी रिश्वत की मांग की गई, जिसके बाद उन्होंने दोबारा लोकायुक्त से शिकायत की."
- जबलपुर लोकायुक्त का तगड़ा एक्शन, 40000 की रिश्वत लेते नगर पालिका इंजीनियर पकड़ाया
- रीवा लोकायुक्त ने जिस डॉक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा उसकी मिली एक ही समय में 3 जगह पोस्टिंग
इस मामले में रीवा लोकायुक्त टीआई एस.एस. मरावी ने बताया, "शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने के बाद सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में ट्रैप कार्रवाई की गई. जहां आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."