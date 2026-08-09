कोलकाता से उड़कर रीवा पहुंची फ्लाइट, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम, जानें शेड्यूल
विंध्य वासियों का इंतेजार खत्म, रीवा एयरपोर्ट में कोलकाता फ्लाइट का जोरदार स्वागत, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रीवा-मुंबई उड़ान बताया अगला लक्ष्य. रीवा से राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 8:49 PM IST
रीवा: विकास के क्षेत्र में विंध्य लगातार अपनी ऊंची उड़ान भर रहा है. रविवार को रीवा को एक नए हवाई सफर की सौगात मिल गई है. जिससे रीवा से कोलकाता जाना काफी आसान हो गया. कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरकर अपने तय समय पर अलायंस का ATR 72- विमान पहली बार रीवा आयरपोर्ट के रनवे पर उतरा. जहां पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सहित यात्रियों ने विमान का जोरदार स्वागत किया. इस फ्लाइट के शुरू होने से समूचे विंध्य क्षेत्र को व्यपार और उद्योग को बढ़ावा तो मिलेगा. साथ ही साथ ही पर्यटन और निवेश को नई गति देगा.
भोपाल राजाभोज एयरपोर्ट से 4 नई हवाई सेवा का शुभारंभ
भोपाल में अयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए. जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू किंजरापू ने भोपाल रीवा, भोपाल पटना, जबलपुर कोलकाता, और रीवा कोलकाता फ्लाइट का शुभारम्भ करते हुए 4 नई फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रीवा कोलकाता फ्लाइट का जोरदार स्वागत एयरपोर्ट परिसर में भव्य कार्यक्रम के साथ किया गया. कोलकाता की पहली फ्लाइट दोपहर 1:10 पर रीवा एयरपोर्ट पहुंची. जिसमें कई यात्रियों के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी सवार हुए. इसके कुछ देर बाद फ्लाइट ने वापस उड़ान भरी और भोपाल एयरपोर्ट लिए रवाना हो गई.
शाम 6 बजे रीवा से कोलकाता के लिए पहली भरेगा उड़ान
बता दें कि रीवा कोलकाता के बीच शुरू हुई विमान सेवा में कोलकाता से उड़ान भरकर अलायंस एयर का ATR 72 विमान दोपहर 1:10 पर रीवा एयरपोर्ट पहुंचा. वापस यही विमान शाम 4:00 बजे भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट से उड़ान भरकर 5:30 पर रीवा एयरपोर्ट आएगा. इसके बाद शाम 6:00 बजे रीवा से उड़ान भरकर कोलकाता के लिए अपनी पहली उड़ान भरेगा और 8:20 में कोलकाता पहुंचेगा. इसी विमान से प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी कोलकाता रवाना होंगे.
1 साल में 35 हजार यात्रियों ने भरी रीवा एयरपोर्ट से उड़ान
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि "विंध्य क्षेत्र को आज नई उड़ान मिलने जा रही है. विंध्य क्षेत्र में सब कुछ होने के बावजूद यहां पर हवाई सेवा की कमी थी, लेकिन आपने देखा की वर्ष 2024 में रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और 10 नवंबर 2025 से हवाई सेवा की पहली शुरुआत हुई, 1 साल के अंदर लगभग 35 हजार यात्री अब तक रीवा एयरपोर्ट से हवाई सफर कर चुके हैं. आज रीवा भोपाल और रीवा कोलकाता के बीच दो नई उड़ान इस एयरपोर्ट को मिल रही है."
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जल्द होगा रनवे का विस्तार, बोइंग और एयर बस जैसे विमान होंगे लैंड
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा की आज हम चार राज्यों की राजधानी से जुड़ चुके हैं. एक मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर से भी जुड़ गए हैं. इन सभी विमान सेवाओं के शुरू होने से विंध्य क्षेत्र में निवेश, व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा. रोजागर के कई अवसर भी प्राप्त होंगे. बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी. आने वाले समय में विंध्य क्षेत्र हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाकों में स्थापित होगा. हामरा लक्ष्य है की आगे चलकर रीवा एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करेंगे, ताकि रीवा को हम सीधा मुंबई से जोड़ सके, बोइंग और एयर बस जैसे बड़े विमान यहां से उड़ान भर सके.