ETV Bharat / state

चोरी से पहले गुटखा खाना चोरों को पड़ा महंगा, CCTV में कैद इस पल ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उपरहटी मोहल्ले में 5 जनवरी को एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना हुई थी. उस दिन घर के सभी सदस्य सुबह गंगा स्नान करने प्रयागराज गए हुए थे. जबकि ज्वेलरी शॉप संचालक विनोद खण्डेलवाल घर पर ही थे. देर शाम करीब 7 बजे विनोद खण्डेलवाल अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर पास की दुकान मे आलू खरीदने चले गए. वापस लौटने पर विनोद खंडेलवाल ने अंदर से एक नकाबपोश बदमाश को भागते हुए देखा. इसके बाद जब उन्होंने दुकान में जाकर देखा, तो लाखों की ज्वेलरी गायब थे."

रीवा: कोतवाली थाना क्षेत्र के ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की वारदात का खुलासा किसी मुखबिर ने नहीं, बल्कि गुटखा ने कर दिया. यहां शातिर चोरों ने पूरी प्लानिंग के साथ नकाब पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसे और कीमती गहनों पर हाथ साफ कर फरार हो गये. घटना के बाद चोर की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई. वारदात के वक्त उसने चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था. जिससे पहचान मुश्किल हो रही थी, लेकिन लूट से पहले चोर ने गुटखा खाने के लिए नकाब खोला था, जो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया. जिससे पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

रीवा में नकाबपोश चोरों की गुटखा ने खोली पोल (ETV Bharat)

गुटखा खाते सीसीटीवी में कैद हुआ चोर

सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात से पहले बदमाश ने चेहरे से नकाब हटाकर गुटखा खाया था. इससे बदमाश की चेहरे की साफ तस्वीर मिलते ही पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में लिया और अपने साथ थाने ले गई. पकड़े गए राजेंद्र सोनी और चिराग बाधवानी से जब टीम ने कड़ाई से पूछताछ की, तो दोनों दोनों ने ज्वेलरी शॉप में की गई चोरी की वारदात कबूल ली है. पुलिस के मुताबिक नकाबपोश चोर राजेंद्र सोनी ने अपने साथी चिराग वाधवानी के साथ उसकी स्कूटी से खण्डेलवाल ज्वेलरी शॉप की रेकी की थी.

चोरी की गई ज्वेलरी बरामद (ETV Bharat)

स्कूटी जब्त कर ज्वेलरी की बरामद

आरोपी दुकान में घुसकर करीब 3 लाख कीमत के चांदी से बने जेवरात लेकर स्कूटी में बैठ फरार हो गए थे. पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी किए गए गहने बरामद कर लिये हैं. वहीं, वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी जब्त की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वे पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल थे.

रीवा में ज्वेलरी शॉप में चोरी (ETV Bharat)

एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि "ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. टीम को कुछ तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए थे. गुटखा खाने के लिए बदमाश ने चेहरे से नकाब हटाया था. इसी दौरान वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. जिससे उसकी पहचान हुई और टीम ने मुख्य आरोपी के साथ उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."