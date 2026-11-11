किसानों को नशेड़ी बताने वाले बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा बैकफुट पर, दो लाइन नहीं, मेरा पूरा भाषण सुनें
किसानों पर विवादास्पद बयान देने के बाद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने सफाई दी है. वहीं, किसान संगठन व कांग्रेस हमलावर. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 12:22 PM IST
रीवा : विवादित बयान देने के लिए चर्चित रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने अब किसानों को लेकर ऊलजुलूल बातें कहीं. इससे किसानों के साथ ही कांग्रेस ने सख्त विरोध किया है. पार्टी नेताओं ने भी जनार्दन मिश्रा के बयान को गंभीरता से लिया है. चारों ओर से विरोध होते देख बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा सफाई दे रहे हैं. उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा "उनके पूरे भाषण को सुना जाना चाहिए. उन्होंने किसानों को आय बढ़ाने के लिए पशुपालन की सलाह दी है."
किसानों को पशुपालन पर ध्यान देना चाहिए
सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा "अगर मेरा पूरा बयान दिखाया जाता तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती. हमारे क्षेत्र मे किसानों ने पशुपालन बंद कर दिया है. दुधारू पशु हमारे पास नहीं हैं. गौवर्धन पूजा के अवसर पर किसानों से आग्रह कर रहा था कि अनाज के साथ-साथ पशुपालन पर भी ध्यान दीजिए. इससे प्रतिदिन की आय बढ़ेगी. मैंने दूध उत्पादन पर जोर दिया है. नशे से दूर रहने के बात कही है. प्रदेश और केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो योजनाए शुरू की हैं, उन्हीं पर मेरा फोकस था."
किसान संगठनों के साथ ही कांग्रेस हमलावर
मऊगंज में गौवर्धन पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा था "किसान एक साल में केवल 3 महीने ही किसानी करता है. शेष 9 माह ताश खेलता है. गुटखा, बोतल, चोंगी में समय गुजारता है." अब कांग्रेस नेताओं के साथ ही किसान नेता सांसद जनार्दन मिश्रा पर हमलवार हो गए.
किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी ने कहा "किसान अगर दारू, चिलम पीता है. ताश खेलता है तो देश के 90 करोड़ लोगों को मुफ्त मे मिलने वाला सरकारी अनाज और देश से बाहर निर्यात होने वाले अनाज का उत्पादन कौन करता है. विंध्य के किसान वैसे भी आपसे कोई आशा नहीं रखते. आपने बिजली, खाद और प्रदूषण का मुद्दा तो कभी सदन मे नहीं उठाया."
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सांसद जर्नादन मिश्रा के खिलाफ FIR की मांग
किसान नेता शिव सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने सांसद के विवादित बयान को लेकर एसपी को शिकायती पत्र सौंपकार FIR दर्ज करने की मांग की है. किसान नेता शिव सिंह ने कहा "सांसद के बयान से समस्त किसान वर्ग की मानहानि हुई है. सांसद का यह बयान सार्वजनिक शांति भंग करने वाला है. इसके चलते किसानों में भारी आक्रोश है. यह बयान BNS की धारा 356, 299, 196, 353 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है." प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने सांसद पर ही गांजा के सेवन का आरोप लगाकर कहा "सांसद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे है. वे जल्द से जल्द किसानों से माफी मांगें."