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किसानों को नशेड़ी बताने वाले बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा बैकफुट पर, दो लाइन नहीं, मेरा पूरा भाषण सुनें

किसानों को नशेड़ी बताने वाले बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा बैकफुट पर ( ETV BHARAT )

रीवा : विवादित बयान देने के लिए चर्चित रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने अब किसानों को लेकर ऊलजुलूल बातें कहीं. इससे किसानों के साथ ही कांग्रेस ने सख्त विरोध किया है. पार्टी नेताओं ने भी जनार्दन मिश्रा के बयान को गंभीरता से लिया है. चारों ओर से विरोध होते देख बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा सफाई दे रहे हैं. उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा "उनके पूरे भाषण को सुना जाना चाहिए. उन्होंने किसानों को आय बढ़ाने के लिए पशुपालन की सलाह दी है."

किसानों को पशुपालन पर ध्यान देना चाहिए