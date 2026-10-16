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त्योंथर के लोकार्पण कार्यक्रम में बीजेपी दोफाड़, पूर्व विधायक व विधायक के समर्थकों का हंगामा

कार्यक्रम में तवज्जो नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक श्याम लाल द्विवेदी ( ETV BHARAT )

रीवा : विंध्य क्षेत्र में बीजेपी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. पार्टी नेताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है. ताजा मामला त्योंथर विधानसभा सभा क्षेत्र का है. गुरुवार को तहसील कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पूर्व बीजेपी विधायक श्याम लाल द्विवेदी ने पहले मंच साझा किया लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक वह भड़क उठे. अपमान का आरोप लगाकार पूर्व विधायक ने सबके सामने वर्तमान बीजेपी MLA सिद्धार्थ तिवारी को खरी-खोटी सुनाई.

विधायक सिद्धार्थ तिवारी पर साधा निशाना