त्योंथर के लोकार्पण कार्यक्रम में बीजेपी दोफाड़, पूर्व विधायक व विधायक के समर्थकों का हंगामा
रीवा की त्योंथर की तहसील दफ्तर के लोकार्पण कार्यक्रम में तवज्जो नहीं मिलने से भड़के पूर्व विधायक श्याम लाल द्विवेदी. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:00 PM IST
रीवा : विंध्य क्षेत्र में बीजेपी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. पार्टी नेताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है. ताजा मामला त्योंथर विधानसभा सभा क्षेत्र का है. गुरुवार को तहसील कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पूर्व बीजेपी विधायक श्याम लाल द्विवेदी ने पहले मंच साझा किया लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक वह भड़क उठे. अपमान का आरोप लगाकार पूर्व विधायक ने सबके सामने वर्तमान बीजेपी MLA सिद्धार्थ तिवारी को खरी-खोटी सुनाई.
विधायक सिद्धार्थ तिवारी पर साधा निशाना
लोकार्पण कार्यक्रम में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा भी मौजूद थे. लोकार्पण कार्यक्रम मे शुरू हुई पूजा के दौरान पूर्व विधायक श्याम लाल द्विवेदी वहां पहुंचे और त्योंथर के वर्तमान विधायक सिद्दार्थ तिवारी से चिल्लाते हुए कहने लगे "आप अपमान कर रहे हो, आप यहां अपमान करने आए हैं. कलेक्टर भी अपमान कर रहे हैं. मैं पूर्व विधायक हूं. शांत नहीं बैठूंगा. मंच पर रखी कुर्सी पर मेरा नाम नहीं लिखा. शिलापट्टिका में मेरा नाम नहीं लिखा. बड़े विधायक आए हो. ये जनता मेरी है. त्योंथर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा."
दोनों गुटों की ओर से नारेबाजी
पूर्व विधायक को गुस्से में देखकर उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी तो दूसरी ओर से भी नारेबाजी होने लगी. दोनों ही पक्षों की तरफ से जमकर जिंदाबाद-मुर्दाबाद के नारे लगाए गए. हालात काबू में करने के लिए सांसद जनार्दन मिश्रा आगे बढे़ और पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी को समझाइश देने का प्रयास किया. बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ.
शिलापट्टिका में नाम नहीं लिखने का विरोध
बाद में मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक श्याम लाल द्विवेदी ने कहा " कुछ वर्ष पूर्व ही तहसील कार्यालय का भूमिपूजन हुआ था. अब आश्चर्य इस बात का है कि वह सरकारी काम था, जिसमे प्रभारी मंत्री को आना था. सीएम ने भी शिलापट्टिका लगाने के लिए कहा था. सुबह एसडीएम ने बताया था शिलापट्टिका लगा दी गई है लेकिन भवन निर्माण के बाद शिलापट्टिका बदल गई. अब जिसकी भी इतनी ज्यादा कल्सित भवना रही होगी, उसी ने ऐसा निर्देश दिया होगा. मुझे जनता ने हराया नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया है. पार्टी ने किसी कारणवश अवसर नहीं दिया. इसकी तकलीफ तो है लेकिन ह्रदय से हमने जिताने का काम किया था. क्या इस तरह से मेरा अपमान उचित है."
MLA सिद्दार्थ तिवारी ने नहीं दी प्रतिक्रिया
त्योंथर विधायक सिद्दार्थ तिवारी ने इस पूरे विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी. उनका कहना है "भव्य तहसील के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का ह्रदय से धन्यवाद देता हूं. त्योंथर में निर्माण कार्य चालू हैं. जहां तक त्योंथर को जिला बनाने की बात है तो यह मेरा लालच है. यह मेरा त्योंथर के प्रति समर्पण है.
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साल 2023 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सिद्धार्थ तिवारी
बीजेपी विधायक सिद्दार्थ तिवारी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व.पंडित श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं. वह गुढ के पूर्व विधायक रहे सुंदरलाल तिवारी के पुत्र हैं. सिद्धार्थ ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर रीवा से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा से हार गए थे. उसके बाद वर्ष 2023 के विधानसभा सभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर वह बीजेपी मे शामिल हो गए. बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और वे चुनाव जीते. त्योंथर के विधायक रहे श्यामलाल द्विवेदी का टिकट पार्टी ने काट दिया था.