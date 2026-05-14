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घटने लगे नेताओं के वाहनों के काफिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पुलिंग का नया दौर शुरू

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने ईंधन बचाने का संदेश दिया ( ETV BHARAT )

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने काफिले में कमी दो वाहनों को हटाया है. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया " प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा संरक्षण की सुरक्षा के दृष्टिगत नागरिकों से ईंधन की बचत को लेकर देश की जनता से अपील की है. पेट्रोलियम की बचत केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के हित, पर्यावरण संरक्षण एवं राष्ट्रहित से जुड़ा विषय है. युद्ध के असर से बचने और डीजल की बचत करने के लिए अनावश्यक वाहन का उपयोग सभी लोग बंद करें. अगर संभव हो तो ही वाहन का उपयोग करें और हो सके तो एक ही वाहन मे ज्यादा से ज्यादा लोग सफर करें"

रीवा/उज्जैन: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी नेताओं समेत कई संगठन ईंधन बचाने की मुहिम में पूरी शिद्दत से उतरे. पीएम की अपील के बाद राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों ने दफ्तर जाने के लिए अपने वाहनों को छोड़कर या तो इलेक्टट्रिक वाहनों को अपना लिया है या साइकिल से सफर कर रहे हैं.

मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने कार को छोड़कर बस से यात्रा करनी शुरू कर दी है. वह बस मे यात्रियों की बीच बैठकर उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं. विधायक प्रदीप पटेल ने बताया " हाल ही में वह भोपाल से ट्रेन मे सवार होकर रीवा रेलवे स्टेशन आए. इसके बाद बस मे सवार होकर 100 किलोमीटर की दूरी तय करके मऊगंज के हनुमना पहुंचे. सभी के साथ ई रिक्शा मे सवार होकर भूमिपूजन कार्यक्रम मे शामिल हुए और दोबारा बस मे सवार होकर मऊगंज आए."

मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल बस में सवार (ETV BHARAT)

बस यात्रा के दौरान यात्रियों से मिले विधायक प्रदीप पटेल

प्रदीप पटेल ने बताया "बस मे यात्रा के दौरान क्षेत्र के लोगो से मिलना भी हुआ. उन्होंने बस में ही शादी समारोह के निमंत्रण दिए, जबकि अन्य लोगों ने क्षेत्र के साथ अपनी समस्यायों से भी अवगत कराया. ई-रिक्शा का लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ताकि इधन की खपत को कम किया जा सके. इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस जैसे आवश्यक वाहनों का संचालन बेहतर ढंग से होता रहे. अक्सर देखा जाता है कि छोटे से छोटे कार्य के लिए भी लोग वाहनों का उपयोग करते है."

उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने लोगों को समझाया

उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने भी पेट्रोल-डीजल बचाने की मुहिम शुरू की है. सांसद ने शहर के पेट्रोल पंप पर पहुंचकर आम जनता से ईंधन की बचत करने की अपील की. अनिल फिरोजिया ने कहा "पेट्रोल-डीजल और सोना दोनों का आयात डॉलर में होता है. यदि देशवासी इनकी खपत कम करेंगे तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा. अगर हमें आसपास कहीं जाना है तो ई-व्हीकल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए. यह केवल नेताओं की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है”

उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ई-स्कूटी पर (ETV BHARAT)

फिरोजिया ने कहा "यदि घूमने जाना है तो विदेश की बजाय भारत के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दें. इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बल मिलेगा." सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा "उन्होंने भी अब ई-व्हीकल का उपयोग शुरू कर दिया है और शाम के समय साइकिल से भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं."