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रीवा में पति ने पत्नी का गला रेता, मरा समझकर नदी में फेंका, फिर भी बच गई महिला की जान

रीवा में एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जान से मारने की पूरी कोशिश की. दोनों आरोपी गिरफ्तार .

Rewa deadly attack wife
रीवा में पति ने पत्नी का गला रेता, मरा समझकर नदी में फेंका (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 7:51 PM IST

3 Min Read
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रीवा : सोहागी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है. प्रेम विवाह के 4 साल बाद पति ने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जिंदा मारने में कसर नहीं छोड़ी. पति ने पत्नी का गला रेता, फिर दोस्त की मदद से नदी में फेंक दिया. पति ये समझकर मौके से भाग गया कि अब तो पत्नी की मौत तय है. लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था.

15 दिन पहले ही लौटी थी पत्नी

सतीश सिंह निवासी शंकर गढ़ उत्तरप्रदेश का निवासी है. 4 साल पूर्व सतीश सिंह ने प्रेम विवाह किया था. एक साल तक सब कुछ ठीक रहा. लेकिन इसके बाद वह पत्नी को प्रताड़ित करने लगा. पत्नी ने अलग रहने का फैसला कर लिया. बेटा पति के पास शंकर गढ़ मे रहने लगा, जबकि पत्नी अलग होकर पं.बंगाल काम करने चली गई. वर्तमान में वह पंजाब मे काम कर रही थी. 15 दिन पहले ही वह वापस शंकर गढ़ लौटी. वह अपनी सहेली के घर पर रुकी थी.

थाना प्रभारी कमलेश साहू (ETV BHARAT)

गला रेता और नदी में फेंककर भाग गया पति

28 जुलाई को महिला वापस पंजाब जाने के लिए सहेली के घर से निकली थी. देर रात शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची लेकिन स्टेशन पहुंचते ट्रेन छूट गई. इसके बाद महिला ने पति को फोन पर सारा वाकया बताया. पति सतीश सिंह अपने दोस्त के साथ स्टेशन पहुंचा. पति उसे प्रयागराज रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए मोटरसाइकल से रवाना हुआ.

हत्या के इरादे से वह पत्नी को रात 11 बजे रीवा के सोहगी थाना अंतर्गत सोनौरी गांव ले गया. यहां पर दोस्त दीपक साकेत के साथ मिलकर बियर के केन की ढक्कन से उसका गला रेत दिया. जब इससे उसकी मौत नहीं हुई तो दोनों ने मिलकर उसे नैना नदी पर फेंक दिया. घटना को अंजाम देकर पति और उसका दोस्त मौके से फरार हो गए.

स्थानीय लोगों ने महिला की जान बचाई

महिला के चीखने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों ने महिला का रेस्क्यू किया और पुलिस को सूचना दी. महिला को गभीर हालत मे इलाज के लिए त्योंथर सिविल अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने आरोपी पति सतीश सिंह और उसके दोस्त दीपक साकेत की तलाश शुरू की और 48 घंटे के अंदर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया. थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया "48 घंटे के अंदर आरोपी पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है."

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