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रीवा में मासूम बेटी के सामने पति बना हैवान, पत्नी को चाकू से गोदा, एक दूसरे से मांगा था मोबाइल का पासवर्ड

मन को विचलित देने वाली यह घटना रीवा के सागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लौआ गांव की है. यहां रहने वाले दीपक मिश्रा और शिखा मिश्रा बीते 10 वर्ष पूर्व वैवाहिक बंधन मे बंधे थे. दोनों के बीच 3 बेटियां हैं. एक की उम्र तकरीबन 8 वर्ष है जबकि 2 अन्य बच्चियों की उम्र 7 और 5 वर्ष है. मंगलवार की रात पति दीपक मिश्रा और पत्नी शिखा मिश्रा के बीच अचानक से विवाद हो गया. बताया गया कि अक्सर दोनों के बीच किसी ना किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था. दोनों के बीच एक भी बेटे का न होना भी घरेलू कलह की वजह बताई जाती थी, इसके अलावा दोनों एक दूसरे पर चरित्र संदेह भी करते थे.

रीवा: सगरा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां पर एक व्यक्ति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. पति और पत्नी ने एक दूसरे के मोबाईल का पासवॉर्ड मांगा. नहीं देने पर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया और खूनी वारदात में तब्दील हो गया. विवाद के दौरान बौखलाए पति ने पास में रखे चाकू से अपनी पत्नी पर एक के बाद एक कई वार कर दिए. हैवान पति ने खूनी वारदात की घटना को अंजाम अपनी मासूम बेटियों के सामने दिया. घटना के बाद मासूम बेटी ने मामा को फोन करके रोते हुए बताया की पापा ने मम्मी को मार दिया.

मंगलवार की रात भी दोनों के बीच कहा सुनी हुई थी. विवाद के दौरान पति ने पत्नी से उसके मोबाइल का पासवार्ड मांगा. पत्नी ने इनकार करते हुए पति से उसके ही मोबाइल फोन का पासवर्ड मांग लिया. जिसके बाद मामूली विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया. विवाद के दौरान गुस्से से तिलमिलाए पति ने चाकू उठाया और पत्नी पर एक के बाद एक कई वार किए. जिससे उसके चेहरे और गर्दन के साथ पेट मे गंभीर चोट लग गई. वारदात को अंजाम देने के बाद पति मौके से फरार हो गया.

रीवा में मासूम बेटी के सामने पति बना हैवान (ETV Bharat)

बड़ी बेटी के सामने पति ने पत्नी को चाकू से गोदा

पति के द्वारा जिस समय पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया गया, उस वक्त उसकी तीनों बेटियां घर पर मौजूद थीं. बड़ी बेटी ने रूह कपा देने वाले पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा. वारदात के बाद मासूम बेटी ने रोते हुए मामा के मोबाइल पर फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी.

सूचना मिलते ही शिखा के भाई और परिजन पास के ही गांव से घटनास्थल पहुंचे. जिसके बाद सामने का दृश्य देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शिखा को अस्पताल भेजा. जहां उपचार शुरू होने के कुछ देर बाद ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

सगरा थाना क्षेत्र के लौआ गांव की घटना (ETV Bharat)

'शराब पीकर घर आया और चाकू से मार डाला'

घटना के संबंध में मृतिका के चाचा लल्लू लाल ने बताया "बीती रात की घटना है. घर पर उसने बड़ा सा चाकू रखा था और अक्सर उसी से काटकर मारने की धमकी देता था. कल रात में दीपक शराब पीकर घर गया था. तीनो बेटियों को केला खिलाकर उन्हें अलग बैठा दिया. इसके बाद उसने शिखा पर कई वार किए और मौके से भाग गया.

इसके बाद रोती बिलखती बड़ी बेटी ने मामा के मोबाइल मे फोन किया और बताया की पापा ने मम्मी को चाकू से मारा है. जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो शिखा के जेठ जेठानी सब सो रहे थे. उन्हें जानकरी दी तो उन्होंने कहा की हमसे क्या मतलब और आने से इनकार कर दिया."

आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस

डीएसपी उदित मिश्रा ने बताया कि "बीती रात सगरा थाना क्षेत्र के लौआ गांव से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी. आपसी विवाद के बाद पति द्वारा पत्नी पर हमला किया गया है. घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घायल महिला को तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

प्रारंभिक जांच मे पता चला है कि पति घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है. जिसकी तलाश की जा रही है. पत्नि और पत्नी के बीच चरित्र संदेह और अन्य पारिवारिक समस्या को लेकर लंबे समय से आपसी कलह चली आ रही थी. घटना के दौरान मृतिका की बड़ी बेटी उपस्थित थी, उसके द्वारा बताया गया कि पिता ने मां को चाकू से मारा है. हत्या का प्रकारण दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है."