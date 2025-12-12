ETV Bharat / state

'पति नहीं वह हैवान है', सनकी युवक ने पत्नी के साथ अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल

बीते दिनों थाने में पति के खिलाफ शिकायत करने पहुंची पीड़िता का कहना है कि "शादी के बाद से ही पति लगातार दहेज की मांग कर रहा था. मना करने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप प्रताड़ित करता है. हाल ही में उसने यह कहते हुए मेरे साथ खुद का प्राइवेट पलों का वीडियो बनाया कि हम दोनों पति-पत्नी हैं ना की प्रेमी और प्रेमिका. मैं तुम्हारा अश्लील वीडियो वायरल करूंगा." वीडियो बनाने के बाद शख्स ने पत्नी को ब्लैकमेल किया और फिर उसे सार्वजनिक कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह टूट गई. पति के खिलाफ पीड़िता ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.

रीवा: समान थाना क्षेत्र से पति-पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है. परिजनों के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने पति पर दहेज प्रताड़ना सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि "पैसे कमाने की लालच में अंधे पति ने हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दी हैं. उसने पति-पत्नी के अटूट रिश्ते की मर्यादा को रौंदते हुए मेरा खुद के साथ संबंध बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है." पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पति ने वीडियो रिश्तेदार को भेजा इसके बाद रिश्तेदार ने लिखा की "यह सब क्या है" तब वीडियो भेजने वाले पति ने लिखा की "भैया सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो चुका हैं. मेरी सास ने क्या बोला था कि हमारी बेटी की शादी हो जाएगी पर मैं तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी. अब मैं देखता हूं कि कौन क्या कर लेता है. इसके बाद रिश्तेदार ने कहा कि यह सब गलत है देखिये" तब पति ने जवाब दिया कि मैं पत्नी के खानदान वालों के लिए उनके मन का काम कर दिया. इसके बाद रिश्तेदार ने दोबारा कहा की यह गलत बात है. इसको डिलीट कर दीजिए."

वायरल वीडियो ने किया लोगों को शर्मसार

इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में सनसनी फैला दी है. दहेज प्रताड़ना और साइबर अपराध के इस घिनौने कृत्य ने समाज को झकझोर कर रख दिया है. पीड़िता अब न्याय की उम्मीद में है. उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. मामले को लेकर सीएसपी राजीव पाठक का कहना है कि "पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद से आरोपी पति फरार है. गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं."

'उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी, पति नहीं वह हैवान है'

वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता पूरी तरह टूट चुकी है. उसका कहना है कि "पति ने मेरी बदनामी करने के इरादे से वीडियो रिश्तेदारों तक पहुंचाया, जिससे वह सामाजिक अपमान का सामना कर रही है. उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है. अब हर तरफ से फोन आ रहे हैं. उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा. वह पति कहलाने के लायक नहीं है. पति नहीं वह हैवान हैं."

7 महीने पहले हुई थी शादी

पीड़िता ने बताया, "7 महीने पहले उसका विवाह हुआ था. पति ने शादी से पहले मेरे माता पिता से 3 लाख रुपए दहेज की मांग की थी. बेहद गरीब होने के बावजूद मेरे माता पिता ने दहेज के 2 लाख रुपयों का इंतजाम करते हुए उसे सौंपा था. शादी के एक माह तक सब ठीक था. इसके बाद पति दहेज के लिए आए दिन मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. पति कहता था कि बाकी के 1 लाख रुपए लेकर आओ नहीं तो जान से मार दूंगा."

झांसे में लेकर बनाया प्राइवेट वीडियो

पीड़ित पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा, "बीते दिनों पति ने बहला फुसलाकर मेरे साथ निजी पलों का अपना वीडियो बना लिया. इसके बाद वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा और कहने लगा कि 1 लाख रुपए अपने घर वालों से लेकर आओ नहीं तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा. मना करने पर नहीं माना इसके बाद मेरे बड़े भाई के आलावा सोशल मीडिया में वीडियो को वायरल कर दिया."

'अश्लील कंटेंट का दीवाना है पति'

मामले के उजागर होने के बाद पत्नी का यह भी आरोप है,"आरोपी पति लंबे समय से पोर्न कंटेंट का दीवाना था. वह अश्लील साइट्स के कलाकारों को अपना आइकॉन मानता है. खुद को पॉपुलर बनाने के चक्कर में उसने मेरी की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी पति की लास्ट लोकेशन मुंबई में ट्रेस हुई है. फिलहाल, वह फरार चल रहा है."

आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस

घटना को लेकर सीएसपी राजीव पाठक का कहना है, "समान थाना पहुंची एक फरियादिया द्वारा शिकायत की गई है कि उसके पति ने इसका एक अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया है. पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. पत्नी द्वारा पति पर जो भी आरोप लगाए गए हैं. उसकी तस्दीक पति के मिलने के बाद ही हो पाएगी."