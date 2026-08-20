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रीवा में दिखा प्रकृति का रौद्र रूप, लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, SDERF और NDRF की टीमें तैनात

अति भारी बारिश से रीवा में उफान मार रही नदियां, कई रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, सड़क पर डूबी कारें. राकेश सोनी की रिपोर्ट.

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रीवा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 2:46 PM IST

5 Min Read
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रीवा : मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, वहीं रीवा में बुधवार रात से लगातार हो रही बारिश के चलते जन जीवन अस्तव्यस्त है. जिले की कई छोटी बड़ी नदियां उफान मार रहीं है. नदियों के बढ़ते जल स्तर और तेज बारिश के कारण शहरी व ग्रामीण इलाकों की कई सड़कें नदियों मे तब्दील हो चुकी हैं. शहर की कई कॉलोनियां और बस्तियां तालाब बन चुकी हैं.

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कई इलाकों में सड़के जलमग्न (Etv Bharat)

कुछ इलाकों में घरों के अंदर तक जल भराव की स्थिति बनने की खबरें हैं. इसी बीच नगर निगम और SDERF की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहीं हैं. शहर के 40 से अधिक स्थान जल भराव से प्रभावित हुए हैं. अब तक 80 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है. बिगड़ते हालत को देखते हुए बनारस से आई NDRF की टीम भी तैनात की गई है.

रीवा में दिखा प्रकृति का रौद्र रूप (Etv Bharat)

4 नदियां उफान पर बनारस से आई NDRF की टीम

रीवा में नदियों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है. खतरे वाली जगहों पर पुलिस और SDERF के साथ NDRF की टीम तैनात हैं. वहीं लगातार बिगड़ते मौसम को देखते हुए स्कूल प्रशासन की ओर से सभी निजी और शासकीय स्कूलो को आज के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के अगर तराई अंचल की बात करें तो वहां की चार बड़ी नदियां खतरे के निशान से काफी उपर हैं. बिगड़ते हालत को देखते हुए NDRF की 30 सादस्ययीय टीम बनारस से रीवा पहुंच चुकी है, जो किसी भी गंभीर परिस्थिति से निपटने मे सहायता करेंगी.

SDERF and NDRF TEAMS IN REWA
SDERF के साथ NDRF की टीम भी रीवा पहुंची (Etv Bharat)

शहर के कई इलाके जलमग्न, जिला प्रशासन अलर्ट

बीती रात जिले भर में हुई मूसलाधार बारिश से शहरी इलाको के साथ ग्रामीण इलाके भी जलमग्न हैं. शहर की कई निचली बस्तियों में जल भराव होने कर कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. घरों के अंदर घुसे बारिश के पानीं ने लोगो की काफी मुश्किलें बढ़ा दीं है. शहर की कई सड़के और ग्रामीण अंचलो मे बने कई छोटे पुल, नाले और रपटे बहती नदियों मे तब्दील हो चुके है. उफान मारती नदी और नालों के कारण जिले में बाढ जैसे हालात बन गए हैं. कई इलकों में सड़कें और एक गांव से दूसरे गावों को जोड़ने वाले पुल जलमग्न हैं, जिससे आवागवन भी प्रभावित हुआ है.

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रीवा के कई रिहायशी इलाकों में घुसा पानी (Etv Bharat)

उफान मार रहीं ये नदियां

कल रात से हुई मूसलाधार बारिश का काफी असर देखने मिल रहा है. शहर की बीहर और बिछिया नदी का जल स्तर बढ़ा है, तो वहीं त्योंथर विधानसभा क्षेत्र की 4 बड़ी नदियां बेलन, नैना, टमस और गोरमा उफान मारती दिख रही हैं. नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण डीह गांव का एक पुल पानी के बाढ़ से पूरी तरह डूबा हुआ है, जिसके चलते तकरीबन 12 गांवों का सम्पर्क मुख्यालय से टूट गया है. लगातार नदियों के बढ़ते जल स्तर से होने वाले खतरे को भांपते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

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रीवा में उफान मार रहीं कई नदियां (Etv Bharat)

खतरे के निशान से ऊपर है सभी नदियों को जलस्तर

बताया जा रहा है कि त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफी उपर है. स्थानीय लोगों के मुताबिक रीवा की बीहर बराज का पानी छोड़े जाने के साथ ही बकिया बराज (डैम) के सभी गेट देर रात मे खोल दिए गए है. जिसके कारण टमस नदी उफान पर है. वहीं, उत्तर प्रदेश के मिर्जा और अंदवा बांध से छोड़े गए पानी के कारण बेलन नदी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है जबकि बेलन नदी के उफान पर आने से बेलन नदी की सहायक 2 नदियां नैना और गोरमा भी खतरे की निशान से काफी उपर चली गई हैं.

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कई इलाकों में डूबे वाहन, (Etv Bharat)

40 से अधिक इलाके प्रभावित, 80 लोगों का किया गया रेस्क्यू

रीवा SDERF के इंस्पेक्टर विकास पांडे ने जानकारी देते हुए बताया, '' रीवा शहर और आसपास के तकरीबन 40 से अधिक पॉइंट ऐसे हैं, जहां पर बाढ़ जैसे हालात निर्मित हैं. 1 गर्भवती महिला और 1 नवजात शिशु सहित तकरीबन 80 लोगों का रेस्क्यू करके अब तक बाहर निकाला जा चुका है. SDERF की 4 टीमें अलग-अलग इलाकों में बचाव कार्य के लिए रवाना की गई हैं. बनारस से NDRF की 30 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है.''

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नगर निगम का कंट्रोल रूम एक्टिव 15 जेसीबी तैनात: कमिश्नर नगर निगम

रीवा नगर निगम के कमिश्नर अक्षत जैन ने बताया, '' बीती रात लगातार हो रही बारिश के चलते नगर निगम के कंट्रोल रूम को एक्टिव किया गया था. तकरीबन 15 जेसीबी मशीमने राहत कार्यों के लिए तैनात की गई हैं. सभी टीमे देर रात को ही प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दी गई थी. जिन लोगों का मुख्य मार्ग से कनेक्शन टूट चुका था उन जगहों पर जाकर एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई है. रिलीफ सेंटर को भी पूरी तरह एक्टिव किया गया है.''

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