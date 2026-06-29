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रीवा का महिषासुर कुंड, जिसमें दफन हैं शैतानी शक्तियां, आस्था या अंधविश्वास? जानें खौफनाक रहस्य

कहा जाता है कि स्थानीय लोग इस स्थान के प्रति गहरी आस्था, विश्वास और सम्मान रखते हैं. बताया जाता है बिना किसी आवाश्यक कार्य के ग्रामीण इस क्षेत्र मे जाने से परहेज करते हैं. सूर्यास्त होते ही इस इलाके का माहौल बदल जाता हैं. विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थान दिव्य और चमत्कारिक भी है. उनका यह भी कहना है कि गोविंदगढ़ के महिषासुर कुंड और आसपास के क्षेत्र मे सकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी है. लेकिन इस स्थान से जुड़े कोई भी तथ्य न तो अबतक किसी ग्रन्थ में मिले हैं और ना ही कोई इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिलता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि इस स्थान के बारे में कई बार पुरातत्त्व सहित अन्य विभागों को जानकारी दी गई मगर उनके द्वारा इस विषय मे कोई रूचि नहीं दिखाई गई.

यह रहस्यमयी स्थान रीवा शहर से 20 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ में प्राकृतिक और खामोश जंगल के बीच मौजूद है. आसानी से भटका देने वाली यहां की उंची नीची पगडंडियओं और घने जंगल के बीच छिपे महिषासुर कुंड तक पहुंचना आसान नहीं है. कहा जाता है कि सदियों पुराने इस महिषासुर कुंड मे कई रहस्य दबे हुए हैं. विशेषज्ञों की मानें तो इस समूचे क्षेत्र मे प्राचलित लोकमान्यताओं के मुताबिक जब किसी व्यक्ति पर बुरी शक्तियां, नकारात्मक प्रभाव या यूं कहें कि भूत-प्रेत का साया वास करता है तब तांत्रिक विशेष अनुष्ठान करके, मंत्रोच्चारण के साथ प्रभावित व्यक्ति के शरीर से नकरात्मक ऊर्जा को अलग करते हैं. इसके बाद इसी महिषासुर कुंड मे लाकर उसे हमेशा के लिए दफन कर देते हैं.

रीवा : मध्यप्रदेश के रीवा में एक ऐसी जगह है, जिसे लेकर कई खौफनाक कहानियां प्रचलित हैं. इस स्थान का नाम है महिषासुर कुंड. इस स्थान को लेकर दावा किया जाता है कि ये दिव्य और रहस्यमयी स्थल है जहां तांत्रिक साधनाएं होती रही हैं. यहां तंत्र साधना के जरिए इंसानी शरीर में वास करने वाले भूत और प्रेत से मुक्ति दिलाने की कहानियां भी प्रचलित हैं. बताया जाता है कि तांत्रिक, जापन नाम की तंत्र क्रिया करके पहले मानव शरीर से भूत-प्रेत को उतारते हैं. इसके बाद उन भूत प्रेतों को इसी महिषासुर कुंड में लाकर प्रवाहित कर देते हैं. मान्यताओं के अनुसार लोगों के लिए यह स्थान आस्था का केंद्र है, लेकिन कई लोग इस जगह पर आने से डरते भी हैं. ये आस्था का विषय है या अंधविश्वास, इसे लेकर लोगों में अपनी मान्यताएं हैं, जानें इस जगह को लेकर क्या कहते हैं विशेषज्ञ.

गोविंदगढ़ के पास है रहस्यमयी महिषासुर कुंड (Etv Bharat)

इसी कुंड मे पाई जाती हैं दुर्लभ जड़ीबूटी 'सोमवल्ली'

बताया जाता है कि इसी महिषासुर कुंड मे दुर्लभ जड़ीबूटी सोमवल्ली का पौधा पाया गया है, जो इससे पहले केवल रीवा स्थित क्योंटी जलप्रपात के कुंड में पाया जाता था. विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सोमवल्ली का वही पौधा है जिसका वर्णन वेद और शास्त्रों पाया जाता है. इसके रस का सेवन देवतागण अपनी आयु बढ़ाने के लिए किया करते थे, जिसे बनाने की प्रक्रिया भी काफी जटिल मानी जाती थी. अब सवाल यह उठता है कि क्या महिषासुर कुंड का यह स्थान केवल लोगों के लिए आस्था और लोककथाओं का हिस्सा है या फिर सच मे इस कुंड के गर्भ में कोई अदृश्य शक्ति या फिर कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो अब तक अनसुलझा है?

इसी कुंड के पास मिलती है जादूई औषधि सोमवल्ली (सोमलता) (Etv Bharat)

इसी महिषासुर कुंड मे तांत्रिक करते हैं तंत्र क्रिया 'जापन'

मास्टर ट्रेनर राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल व वन औषधि परंपरागत ज्ञान के विशेषज्ञ नेपाल सिंह ने ईटीवी भारत की टीम को जानकारी देते हुए बताया, '' महिषासुर कुंड गोविंदगढ़ स्थिति खंदो माता मंदिर के ठीक पीछे 3 किलोमीटर दूर सुदूर जंगलों के बीच में है. सदियों से ऐसी मान्यता चली आ रही कि इस कुंड मे महिषासुर का वास है, जिसे भैंसासुर भी कहा जाता है. इसी वजह से इसे भैंसासुर कुंड भी कहते हैं. बताया गया कि इस स्थान से 20 किलोमीटर के अंतराल मे बसे क्षेत्रवासी महिषासुर कुंड मे जापन मारने के लिए जाते है. सरल भाषा में जापन शब्द एक तंत्र क्रिया है. इसी क्रिया के जरिए तांत्रिक किसी भी व्यक्ति के शरीर मे वास करने वाले भूत-प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा को सिर से उतारकर हमेशा के लिए उसे इसी महिषासुर कुंड में छोड़ देते हैं.

बेहद चमत्कारी और रहस्यमयी माना जाता है रीवा का महिषासुर कुंड (Etv Bharat)

बेहद दुर्गम जंगल में मौजूद है यह महिषासुर कुंड

विशेषज्ञ नेपाल सिंह ने बताया, '' प्रेत बाधा से मुक्ति पाने की यह परमपरा हजारो वर्षो से निरंतर चली आ रही है. ज्यादातर अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की इस स्थान से गहरी आस्था और लगाव है. महिषासुर कुंड बहुत ही दुर्गम स्थान पर है, जहां बहुत कम लोग ही पहुंच पाते है. महिषासुर कुंड से जुड़ी एक जनस्मृति है कि सैंकड़ो वर्ष पूर्व लवाना समुदाय (व्यापारी वर्ग) के लोग जब व्यापार के सिलसिले से रीवा क्षेत्र में आया करते थे तो यहीं के जंगलो मे विश्राम के लिए वे अपना ठिकाना ढूंढते थे.''

कुंड से निकलते थे भोजन पकाने के लिए बर्तन

नेपाल सिंह आगे बताते हैं, '' महिषासुर कुंड से जुडी एक चमत्कारिक घटना भी है. इस घटना का कोई प्रमाण तो नहीं है लेकिन किवदंतियां है कि, सैंकड़ों वर्ष पूर्व दोपहर के वक्त इसी कुंड से कई तरह के बर्तन निकलते थे, जिसका उपयोग लवाना समुदाय या फिर यहां आने वाले अन्य लोगों द्वारा भोजन पकाने के लिए किया जाता था. इसके बाद बर्तनों को साफ करके वे वापस इसी कुंड में डाल देते थे. इसके बाद बर्तन अदृश्य हो जाते थे. लोग बताते हैं कि एक समय ऐसा आया कि यह बर्तन किसी लालची व्यक्ति के हाथ लग गए. उसने पहले इन बर्तनों का उपयोग किया इसके बाद उन्हें चोरी करने का प्रयास किया. इसी दरमियान उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.''

वीरान और घने जंगलों के बीच मौजूद है ये रहस्यमयी कुंड (Etv Bharat)

कुंड के समीप होता था अस्त्र शस्त्र का निर्माण

बताया गया कि महिषासुर कुंड के समीप ही कुशमानी और मडमानी नाम के दो गांव है. राजा महराजाओं के जमाने मे इन गांवों में धउआ जाती के लोग निवासरत थे. इस समुदाय के लोग लोहे की भट्ठी का उपयोग करके राजघाराने के लिए अस्त्र, शस्त्र तैयार करते थे लेकिन बाद मे उन्हें किन्ही कारणों के चलते इस स्थान से विस्थापित करके पास के दूसरे गांव स्थापित किया गया. नेपाल सिंह बताते हैं, '' इसी कुंड मे हाई एंटीबायोटिक औषधि भी पाई जाती है जिसका वर्णन भी शास्त्रों मे मिलता है. जिसे सोमवल्ली और आयुर्वेद में सोमलता भी कहा जाता है. दीर्घआयु के लिए देवतागण इसी सोमवल्ली से बने सोमरस का पान करते थे और इसे बनाने की विधि भी बहुत ही जटिल थी. इसकी 7 प्रजातियां हैं. इसकी एक प्रजाति अबतक क्योंटी जलप्रपात के कुंड पर मौजूद थी जबकि दूसरी महिषासुर कुंड में है.''

कुंड के आसपास पत्थरों पर उकेरी मिली हजारों वर्ष पुरानी लिपियां

विशेषज्ञ नेपाल सिंह ने आगे बताया, '' बघेली में इस दिव्य स्थान को जिमंच कहा जाता है और इस स्थान में अलग ही प्रकार की रौनक और एनर्जी होती है, जिसकी अनुभूति भी महिषासुर कुंड के आस-पास होती है. इसी कुंड के पास पत्थरों पर उकेरी गई हजारों वर्ष पुरानी लिपियां भी पाई गई हैं, जिसके रंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है की वे कुछ ही समय पहल लिखी गई हों.'' नेपाल सिंह कहते हैं, '' इस स्थान के बारे में हमें जानकरी तो है मगर इसका कोई प्रमाण नहीं है. मगर यह समूचा स्थान ही अनुसंधान का विषय है. इस स्थान को लेकर कई बार पुरातत्त्व विभाग और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से चर्चा की गई मगर उनके द्वारा इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया.''

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महिषासुर कुंड मे भूत- प्रेत को दफन करने का दावा

नेपाल सिंह बताते हैं," गोविंदगढ़ के कई ऐसे लोग हैं, जो महिषासुर कुंड में जाकर 9 दिन का जागर बैठाते हैं. इस दौरान उनके द्वारा जिस व्यक्ति के शरीर पर कथित भूत-प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा होने की शिकायत होती है, तो जापन मारकर तंत्र मंत्र के जरिए बाहर निकाला जाता है. इसके बाद इसी महिषासुर कुंड में उसे दफाना दिया जाता. कई ऐसे ग्रामीण हैं, जो इस क्रिया के बाद स्वस्थ भी हुए हैं. अक्सर कुंड के पास कई बर्तन, चूड़ियां, बिंदी, डोरी, चप्पलें और अन्य कई समाग्री रखी हुई पाई जाती हैं. इस स्थान से अगर लोगों को लाभ नहीं मिल रहा होता तो शायद हजारों सालो से चली आ रही परमपरा समाप्त हो गई होती. दावा यह भी है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इस कुंड की गहराई को नहीं माप सका है.''

(नोट- ईटीवी भारत किसी भी तरह से अंधविश्वास से जुड़े क्रिया कलापों का समर्थन नहीं करता ना ही इन्हें बढ़ावा देता है )