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रीवा में सरकारी गाड़ी से बकरियां चोरी, आधी रात गांव में मचा कोहराम, वाहन जब्त

रीवा में शासकीय शव वाहन से बकरियों की चोरी. ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने चालक को पकड़ा, 6 बकरियां और वाहन जब्त.

Rewa Goats stolen from govt hearse
रीवा में सरकारी गाड़ी से बकरियां चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
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रीवा: गुढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पोखरा से बकरी चोरी का मामला सामने आया है. आरोप है कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल के शासकीय शव वाहन के चालक राजेश मिश्रा ने बकरी चोरी की है. इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से 6 बकरियां भी बरामद की गई हैं. इसके साथ ही शासकीय शव वाहन को भी जब्त किया गया है.

देर रात बकरियों की हुई चोरी

बीते 28 मई को बकरी चोरी होने की शिकायत फरियादी के द्वारा गुढ़ थाने में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए बकरी चोर की तलाश शुरू कर दी थी. पुलिस जब पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के लिए पोखरा गांव पहुंची, तो ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई की देर रात परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे, जबकि बकरियां घर के बाहर बंधी हुई थीं. रात में शव वाहन लेकर पहुंचे लोगों ने बकरियों को वाहन में भर लिया और मौके से भागने लगे. इसी दरमियान आहट सुनकर परिवार के सदस्य जाग गए और काफी दूर तक शव वाहन का पीछा भी किया. लेकिन वह बकरियां समेत शव वाहन लेकर भागने में कामयाब हो गए.

Rewa Goats stolen
आधी रात बकरियों की चोरी (ETV Bharat)

बकरी चोर गिरोह के अन्य सदस्य फरार

पुलिस के मुताबिक फरियादी ने बताया था कि एम्बुलेंस की तरह दिखाई देने वाले एक शव वाहन गांव में दिखाई दिया था. पुलिस की टीम ने जब गहनता से पड़ताल की, तब शव वाहन के चालक राजेश मिश्रा का नाम सामने आया. जिसके बाद पुलिस की टीम ने राजेश मिश्रा सहित उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई. जिसके बाद पकड़े गए दोनों व्यक्तियों के द्वारा बकरी चोरी की वारदात को कबूल लिया गया.

सीधी से बरामद हुई चोरी की गई बकरियां

बकरी चोरी करने के बाद उन्हें सीधी जिले के रामपुर नैकिन स्थित पिपराव गांव मे छुपाया गया था. पकड़े गए आरोपियों की निशानदेशी में पुलिस ने चोरी की गई बकरियों को बरामद कर लिया है. पुलिस की टीम पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है. गिरोह में शामिल कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है.

Rewa theft case
चोरी की 6 बकरियां और वाहन जब्त (ETV Bharat)

डीएसपी हेडक्वाटर उदित मिश्रा ने बताया कि "गुढ़ थाना अंतर्गत पोखरा ग्राम की घटना है. यहां पर रहने वाले एक फरियादी के द्वारा 6 नग बकरी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने एफआइआर दर्ज करते हुए घटना की जांच शुरू की थी. पूछताछ में स्थानीय लोगों ने बताया था कि एम्बुलेंस या शव वाहन की तरह दिखाई देने वाले वाहन से आए बदमाशों ने बकरी चोरी की घटना को अंजाम दिया था."

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