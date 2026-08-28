ETV Bharat / state

पापा ये मुझे मार डालेंगे, रीवा में डिलीवरी रूम से रोते हुए निकली गर्भवती, अगले पल बच्चे समेत मौत

रीवा के गांधी मेमोरियेल हॉस्पिटल में लापरवाही के चलते महिला व बच्चे की मौत, पिता का आरोप- नर्स बोली थी जहर का इंजेक्शन दे देंगे. राकेश सोनी की रिपोर्ट.

REWA GMH HOSPITAL DEATH KALPANA MISHRA DEATH
डिलीवरी रूम से रोते हुए बाहर आई, फिर मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 11:38 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा : मध्य प्रदेश के रीवा स्थित शासकीय गांधी मेमोरियल अस्पताल से सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है की यहां पर डिलीवरी के लिए भर्ती हुई एक गर्भवती महिला पहले डिलीवरी वार्ड से रोते हुए बाहर आई और मदद की गुहार लगाई और अगले ही पल उसकी और नवजात की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला लगातार रोकर कह रही थी "पापा मुझे बचा लो ये लोग मुझे मार डालेंगे.'' और आखिर में डिलीवरी के बाद जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिससे मामला काफी संदिग्ध नजर आ रहा है.

परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी से पहले एक नर्स ने कहा था कि पैसे दो वरना इसे जहर दे देंगे. परिजनों का आरोप हैं उनकी बेटी की हत्या की गई है.

रीवा में डिलीवरी रूम से रोते हुए निकली गर्भवती, अगले पल बच्चे समेत मौत (Etv Bharat)

डिलीवरी रूम से रोते हुए बाहर आई, फिर मौत

बैकुंठपुर थाना क्षेत्र स्थित हटवा ग्राम की निवासी कल्पना मिश्रा को लेबर पेन होने के बाद बीते 25 अगस्त को शासकीय गांधी मेमोरियल अस्पताल मे भर्ती कराया गया था. आरोप है कि डॉक्टरों और नर्सो द्वारा डिलीवरी के लिए 30 हजार रु की मांग की गई. और यह भी कहा गया कि इसे यहां से लेकर जाओ इसके पास कुछ नहीं है. इसके बाद गर्भवती कल्पना मिश्रा को लेबर पेन हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया लेकिन वहां से कल्पना रोते हुए बाहर आ गई और पापा को आवाज देते हुऐ कहा कि ये लोग मुझे मार डालेंगे मुझे बचा लो. इसके बाद डिलेवरी हुई लेकिन बच्चे और मां दोनों की मौत हो गई.

मृतका के पिता का आरोप- नर्स बोली इसे जहर का इंजेक्शन दे देंगे

मृतका कल्पना मिश्रा के पिता रामशिरोमणि मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, '' बेटी के ससुराल वालों ने डिलीवरी के लिए उसे जीएमएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. डिलेवरी से पहले बेटी रोते हुए डिलेवरी रूम से बाहर आई और कहने लगी की ये लोग मुझे मार डालेंगे. नर्स और डॉक्टरों ने पैसों के लिए कल्पना की हत्या की है. डिलीवरी के लिए डॉक्टरों ने 30 हजार रूपए की डिमांड की थी. वहां मौजूद नर्स ने ही कहा था की इसके पास कुछ नहीं हैं. इसे यहां से हटा दो नहीं तो हम इसको जहर का इंजेक्शन दे देंगे.''

REWA HOSPITAL DEATH
शासकीय गांधी मेमोरियल अस्पताल का मामला (Etv Bharat)

ऑपरेशन के बाद डॉक्टर व स्टाफ गायब

मृतका के पिता ने आगे कहा, '' 25 तारीख को 4 बजे तक उसकी स्थिति ठीक थी, मगर इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी. उसे लेबर रूम ले जाया गया लेकिन कुछ देर बाद वह लेबर रूम से रोते हुए बाहर आ गई. उसने रोते हुए कहा था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे. इसके बाद दोबारा उसे लेबर रूम ले जाया गया. ऑपरेशन के बाद बच्चे ने जन्म लिया लेकिन उसकी मौत हो गई और बेटी कल्पना की भी मौत हो गई. सोनल अग्रवाल ने ऑपरेशन किया था और ऑपरेशन के बाद वो गायब हो गई. अस्पताल प्रबंधन की ओर से लापरवाही करने वाले डॉक्टर और नर्सों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है.''

हॉस्पिटल ने उल्टा परिजनों पर लगाए आरोप

इस मामले को लेकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा ने कहा, " घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. परिजनों द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही की गई. जो प्रोटोकॉल होता है कि गर्भवती महिला की कम से कम 8 बार जांच होनी चाहिए थी, उसके सभी डाक्यूमेंट्स देखकर पता चला है कि उसकी जांच केवल 2 बार ही कराई गई और वह भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराई गई थी. सबसे बड़ी बात है कि उस बीमारी में जैसे-जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है उसमें मस्तिष्क पर भी असर होता हैं. और वहीं हुआ कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ने के कारण कल्पना होश में नहीं थी.''

यह भी पढ़ें-

अस्पताल का दावा- डिलीवरी से पहले कंट्रोल खो चुकी थी महिला

अधीक्षक राहुल मिश्रा ने कहा, मस्तिष्क संबंधी विकार के चलते डिलीवरी से पहले वह अजीब तरह की हरकतें कर रही थी. वह कहीं गोल-गोल घूम रही थी तो कहीं भाग रही थी और घबरा रही थी. ऐसी स्थिति मे इस तरह की प्रतिक्रिया देना संभव है. हम लोगों के द्वारा काफी संभालने का प्रयास किया गया. मृतिका कल्पना मिश्रा रात तकरीबन 1 बजे आई थी. 1 घंटे में हम लोगों के द्वारा जांच प्रक्रिया पूरी की गई. उसे काफी समझाइश दी गई लेकिन हम लोग अपनी कोशिशें में सफल नहीं हो सके. बड़ा दुर्भाग्य था की पूरी कोशिशों के बाद डिलेवरी हुई लेकिन हम उसे और बच्चे को नहीं बचा पाए.''

TAGGED:

DEATH DURING DELIVERY REWA
MADHYA PRADESH NEWS
MOTHER DIED WITH NEWBORN
REWA DELIVERY DEATH CASE
REWA GMH HOSPITAL DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.