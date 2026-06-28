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रीवा के सुंदरजा आम के स्वाद और खुशबू का दीवाना हुआ UAE, 1 मीट्रिक टन के ऑर्डर से किसान मालामाल

रीवा के सुप्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त आम सुंदरजा को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान. यूएई में लोगों को पंसद आया स्वाद. किसानों को मिले अच्छे दाम.

SUNDARJA MANGO EXPORT UAE
रीवा के सुंदरजा आम के स्वाद का दीवाना हुआ UAE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 4:13 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के रीवा का सुप्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त आम सुंदरजा को अब अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिल गई है. रीवा के इस सुंदरजा आम का पहली बार संयुक्त अरब अमीरात निर्यात किया गया है. इस आम की पहली खेप रीवा से यूएई के लिए भेजी गई है. इसके लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने सहयोग किया है. सुंदरजा आम की विदेश में सप्लाई होने से स्थानीय किसान खुश हैं. उनके मुताबिक फसल निर्यात होने से उन्हें स्थानीय मार्केट के मुकाबले बेहतर दाम मिले हैं, साथ ही एक नया और बड़ा बाजार भी खुल गया है.

1 मीट्रिक टन आम हुआ निर्यात

इस जीआई टैग आम को विदेश तक पहुंचाने में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की मदद से 1 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया है. इसके पहले मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग और किसान उत्पादक संगठनों के साथ समन्वय किया. इसके बाद निर्यात की तैयारियां की गई.

रीवा जिले के गोविंदगढ़ के प्रगतिशील किसान सोनू गुप्ता और अन्य प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े किसानों से इन आमों की खरीदी की गई. आमों की ग्रेडिंग, छंटाई के बाद आमों को उत्तर प्रदेश के भदोही स्थित एपीडा के पैकिंग हाउस भेजा गया, जहां इनकी पैकिंग के बाद इन्हें यूएई भेजा गया.

किसान हुए मालामाल

मध्य प्रदेश के आम को यूएई भेजे जाने से किसानों को मोटा मुनाफा हुआ है. किसान सोनू गुप्ता बताते हैं कि "पहला मौका है जब रीवा के इस जीआई टैग आम का स्वाद यूएई के लोग चखेंगे. अपनी खूबियों के कारण यह वहां के लोगों को यह खूब पसंद आएगा. विदेश में आम की सप्लाई करने के किसानों को भी अच्छा मुनाफा हुआ है. देश में करीबन 100 रुपए किलो तक बिकने वाला यह आम करीबन 150 रुपए किलो तक में विदेश में बिका है. इससे किसानों को फायदा हुआ है. उम्मीद है आने वाले सालों में दूसरे देशों तक भी यह आम पहुंचेगा."

मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण आयुक्त सौरव कुमार सुमन कहते हैं कि "इससे प्रदेश के बागवानी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा."

रीवा राजघराने की देन है सुंदरजा आम

यह आम देखने में जितना सुंदर है, उतना ही रसीला भी होता है. भारत सरकार इस आम का डाक टिकट भी जारी कर चुकी है. सुंदरजा को रीवा राजघराने की देन माना जाता है. रीवा रियासत के महाराजा रघुराज सिंह ने 1885 में गोविंदगढ़ में इस आम की ब्रीड के पौधे तैयार कराए थे. इसके बाद अब बड़े स्तर पर किसान इसकी बागवानी कर रहे हैं.

इस आम की खासियत इसकी खुशबु और इसके गुण है. इस आम में दूसरे आमों के मुकाबले ज्यादा मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. इसमें चीनी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए डायबिटीज से पीड़ित लोग भी इसे खा सकते हैं. यही वजह है कि इसे जीआई टैग मिला है.

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