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रीवा में टायर ट्यूब के सहारे 200 जिंदगियां, मूसलाधार बारिश के 8 दिन बाद भी लोग घरों में कैद

रीवा में 12 घंटे की बारिश गायत्री नगर के लिए बनी मुसीबत, एक हफ्ते बाद भी नहीं निकला पानी. डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला के अधिकारियों को कड़े निर्देश. आलोक कुमार श्रीवास्तव के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट.

REWA GAYATRI NAGAR WATERLOGGING
रीवा में टायर ट्यूब के सहारे 200 जिंदगियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 9:22 PM IST

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Updated : August 27, 2026 at 10:29 PM IST

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रीवा: कोई तो सुन लो, यहां भरा पानी कब निकलेगा. बच्चे कब स्कूल जाएंगे, राशन पानी कैसे लाएंगे. एक दो तीन दिन नहीं पूरे 8 दिन हो गए साहब. बीमारों और बुजुर्गों को अस्पताल कैसे ले जाएं. ये गुहार सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस कॉलोनी में रहने वाले 200 से ज्यादा लोगों की है, जहां 35 से ज्यादा घर हैं और पूरी कॉलोनी बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिरी हुई है.

बाढ़ और पानी को एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया लेकिन हालात जस के तस हैं. यह हालात किसी गांव के नहीं बल्कि रीवा की गायत्री नगर कॉलोनी के हैं. यहां 19 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश का पानी कॉलोनी में अब भी उसी स्थिति में भरा है. यह स्थिति तब है जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला का गृह जिला रीवा ही है.

गायत्री नगर में 8 दिन बाद भी लोग घरों में कैद (ETV Bharat)

टायर ट्यूब की नाव के सहारे कॉलोनीवासी

स्थानीय निवासी सुधांशु पांडे कहते हैं, "कॉलोनी में भरा पानी 8 दिन बाद भी ना के बराबर कम हुआ है. एक ट्रक के ट्यूब की जुगाड़ करके नाव बनाई है. ट्यूब पर लकड़ी के पटिए बांध दिए हैं और उसी पर बैठकर किसी तरह मेन रोड पर पहुंच रहे हैं. घर में सभी की तबीयत खराब हो रही है. पेट दर्द से लेकर बुखार तक सभी दवाइयां लेकर आए हैं. फिलहाल पानी से बाहर निकलने के लिए यही सहारा है. इमरजेंसी की स्थिति में लोग ट्यूब की नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं."

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टायर ट्यूब की नाव के सहारे कॉलोनीवासी (ETV Bharat)

सबसे बढ़ा सवाल जल भराव की निकासी कैसे होगी?

अमूमन बारिश के बाद भरा पानी कुछ घंटों में अपने आप यहां-वहां से निकल जाता है. यहां भी यही हुआ एक सप्ताह पहले जमकर बारिश हुई. नदी-नाले सब लबालब, शहर के कई वार्ड जलमग्न हो गए. बारिश थमी तो कई वार्डों के हालात सामान्य हो गए लेकिन कुछ वार्डों की हालत अब भी बेहद खराब है. ऐसा ही हाल गायत्री नगर कॉलोनी का है, जहां अब भी बाढ़ जैसे हालात नजर आते हैं. कॉलोनी की सड़के पानी से लबालब हैं.

पानी निकासी की समस्या का हो स्थाई समाधान

गायत्री नगर में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता पानी की निकासी को लेकर है. जलभराव के कारण रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित होती हैं. ऐसे में स्कूल, बिजली, पानी, इलाज सभी समस्याएं एक साथ आ जाती है. स्थानीय लोग चाहते हैं कि जमा पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति न बने इसके लिए नगर निगम को स्थायी व्यवस्था करना चाहिए.

REWA FLOOD GAYATRI NAGAR
एक हफ्ते बाद भी नहीं निकला पानी (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी सुधांशु पांडे का कहना है, "19 अगस्त की बाढ़ के 8 दिन बाद भी उन्हें पानी के बीच रहना पड़ रहा है. अब उन्हें राहत के साथ यह भरोसा भी चाहिए कि अगली बारिश में फिर यही हालात नहीं होंगे."

'जल निकासी का जल्द होगा इंतजाम'

जल भराव को लेकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का कहना है, "रीवा जिले में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी. सभी लोगों की सहायता से कई इलाकों में मदद पहुंचाई गई है लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है. उन इलाकों में भी राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. स्वाभाविक है कि बारिश अगर होगी तो पानी भी जमा हो जाता है. ऐसे में जहां-जहां जल भराव हुआ है वहां जल्दी निराकरण कराया जाएगा और राहत भी पहुंचाई जाएगी. ऐसी जगहों पर जल निकासी हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी."

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पानी निकासी की समस्या के स्थाई समाधान की मांग (ETV Bharat)

'नगर निगम के कर्मचारी आते हैं और देखकर चले जाते हैं'

स्थानीय निवासी दीपिका सिंह कहती हैं, "जलभराव के कारण कई लोग इलाज के लिए भी घर से नहीं निकल पा रहे हैं. डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला से गुहार लगाने के बाद कुछ गंभीर मरीजों को नाव के सहारे रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां भरे पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं हो सका है अब तक. सामान्य मरीजों को भी दवा और जांच के लिए यहां से निकलना मुश्किल है. पानी के बीच से निकलना बुजुर्गों और मरीजों के लिए जोखिम भरा है. बच्चों का स्कूल जाना बंद है. नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी सभी आ रहे हैं लेकिन देखकर चले जाते हैं."

पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या

चारों तरफ पानी भरने से अर्चना मिश्रा के घर की पानी की मोटर खराब हो गई है. उन्होंने बताया, पानी भरा होने के कारण आने मेकेनिक ने आने से मना कर दिया है. जलभराव का असर जरूरी सामान की डिलीवरी पर भी पड़ा है. पीने के पानी की समस्या सबसे ज्यादा हो गई है. बोरिंग से जो पानी आ रहा है वह यहीं भरा गंदा पानी निकल रहा है. ऐसे में पीने का पानी कहां से आएगा.

DRAINAGE PROBLEM RESOLVING DEMAND
8वें दिन प्रशासन ने मदद के लिए भेजी बोट (ETV Bharat)

भास्कर सिंह परिहार ने बताया, "बाढ़ के दौरान मदद के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने टोल फ्री नंबर जारी किए थे. उनका आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद मौके पर तत्काल मदद नहीं मिलती. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में फोन करने पर लोग फोन उठाते हैं लेकिन मदद नहीं करते."

टैक्स देते हैं फिर भी समय पर नहीं मिल रही मदद

दीपिका सिंह ने बताया, "वह हर साल नगर निगम का टैक्स भरती हैं. इसके बावजूद परिवार के बाढ़ में फंसने के बाद मदद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. प्रशासन और नगर निगम मदद तो कर रहे हैं लेकिन जल निकासी 8 दिन बाद भी नहीं हो सकी है. आगे जलभराव न हो इसका स्थाई समाधान होना चाहिए.

DRAINAGE PROBLEM RESOLVING DEMAND
मूसलाधार बारिश के 8 दिन बाद भी लोग घरों में कैद (ETV Bharat)

26 अगस्त को डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला से लगाई मदद की गुहार

मंगलवार यानि 26 अगस्त की रात गायत्री नगर कॉलोनी के निवासी 4 से 5 फीट गहरे पानी से किसी तरह निकलकर राजनिवास पहुंचे और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से मदद की गुहार लगाई. स्थानीय लोगों ने एक साथ मिलकर डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला को बताया कि बीते 19 अगस्त से गायत्री नगर कॉलोनी में बाढ़ का पानी भरा हुआ है. कई घर प्रभावित हैं, सैंकड़ो लोग घरों में कैद हैं. बच्चे स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहें. लोग दूषित जल पीकर बीमार हो रहे हैं. इमरजेंसी में ट्यूब की नाव बनाकर दवाइयां और रोजमर्रा की वस्तुएं ला रहे हैं. नगर निगम की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली.

'पानी नहीं निकला तो सड़क पर लगाएंगे तंबू'

गायत्री नगर कॉलोनी की निवासी ज्योति सिंह का आरोप है कि" नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी कॉलोनी के लोगों पर खदान में घर का निर्माण करने की बात कह रहे हैं. अगर कॉलोनी के लोगों ने ऐसा किया है तो डायवर्सन और घर बनाने की परमिशन के साथ एनओसी तो नगर निगम द्वारा ही जारी की गई है. यहां रहने वाला हर परिवार टैक्स भरता है. हमारी मांग है की जल्द से जल्द पानी निकालने का इंतजाम किया जाए, नहीं तो हम सड़क पर तंबू लगाएंगे.

REWA FLOOD GAYATRI NAGAR
12 घंटे की बारिश गायत्री नगर के लिए बनी मुसीबत (ETV Bharat)

रजिस्ट्री और नक्शा निरस्त करने की धमकी देने का आरोप

गायत्री नगर के निवासी शैलेन्द्र द्विवेदी का आरोप है, "पिछले कई साल से बारिश के दौरान गायत्री नगर कॉलोनी में इसी तरह बाढ़ के हालात बनते हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं किया गया. समस्या की जानकारी देने पर नगर निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा समाधान निकालने की जगह रजिस्ट्री और नक्शा निरस्त करने जैसी धमकियां दी जाती हैं."

'समस्या से निपटने के लिए उठाए जाएंगे हर कदम'

बाढ़ से प्रभावित से हुए क्षेत्रों को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा की. बैठक के बाद गायत्री नगर के लोगों ने उपमुख्यमंत्री को अपनी समस्या बताई और जलभराव से निजात दिलाने की मांग की. शिकायत सुनने के बाद गायत्री नगर की समस्या के तत्काल समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए.

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, "बाढ़ के कारण होने वाले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए हर कदम उठाएं जाएंगे. जहां कहीं भी तटबंध और नाले बनाने की आवश्यकता होगी वे बनाएं जाएंगे. गायत्री नगर में भी जल भराव की स्थिति है. इसके निकासी के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है इसके लिए अधिकारियों से विशेष रूप से चर्चा हुई है."

उन्होंने जल्द ही वार्ड में भरे पानी को निकालने का आश्वासन दिया. इसके साथ धमकी देने के आरोपों पर उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बाढ़ जैसी आपदा के समय लोगों को धमकियां नहीं, मदद करना चाहिए. ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस अब प्रदेश सरकार सहित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर रही है. मंगलवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पत्रकारवार्ता में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. रीवा शहर के विकास को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए. उन्होंने कहा, "रीवा में आई बाढ़ प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम बाढ़ है, जो अव्यवस्थित विकास और अतिक्रमण के कारण आई है. मात्र 12 घंटे की बारिश ने तबाही मचाई और जिले में कई जगह बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई. नदी किनारे बनी कॉलोनियां, शहर के कई वार्ड और कई ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए. लोगो की जिंदगी भर की कमाई बाढ़ के पानी में बह गई."

'जिला कांग्रेस कराएगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे'

कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा, "बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है, रीवा जिला एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आया. कांग्रेस जिले भर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालातों का निरीक्षण कर रही है और बाढ़ का सर्वे कराकर सर्वे रिपोर्ट कलेक्टर को देंगे और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग करेंगे."

Last Updated : August 27, 2026 at 10:29 PM IST

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