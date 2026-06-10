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लालच में लुटाई सारी कमाई, 3 माह में रकम दोगुना वापस करने के झांसे में फंसी महिलाएं

ठगी की शिकार महिलाओं का एसपी दफ्तर पर प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

भरोसा जीतने के लिए जालसाज महिला और उसके पति ने चेक और एग्रीमेंट भी साइन किया था. महिलाओं ने ठगी की शिकायत 9 माह पूर्व पुलिस से की थी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद कई बार शिकायती पत्र सौंपे.

ठगी की शिकार पीड़ित महिलाएं समान थाना क्षेत्र स्थित बाणसागर कॉलोनी की निवासी हैं. महिलाओं का आरोप है कि एक वर्ष पूर्व रीवा मे निजी स्कूल की संचालिका आकला सुल्ताना ऊर्फ नंदा और उसके पति असलम ने प्रॉपर्टी व LIC मे निवेश के नाम पर 200 महिलाओं से लगभग 100 करोड़ की ठगी की है. रकम को 3 महीने मे डबल वापस करने का झांसा दिया गया.

रीवा : समान थाना क्षेत्र में ठगी की बड़ी घटना हुई है. ठगी का शिकार महिलाएं फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आपबीती बताई. आरोप है कि रीवा की रहने वाली एक महिला ने 3 महीने में पैसा डबल कर वापस लौटाने का लालच दिया. कई महिलाएं उसके झांसे मे आ गईं. अब वह महिला 3 माह से गायब है. पीड़ित महिलाओं ने एसपी से गुहार लगाकर उनकी राशि वापस करने की मांग की. महिलाओं ने एसपी को बताया कि 200 महिलाओं से 100 करोड़ की ठगी की गई है.

गारंटी के लिए कई महिलाओं को चेक दिए

पीड़ित महिला सबीना अंसारी का कहना है "स्कूल संचालिका आकला सुल्ताना ऊर्फ नंदा हम लोगों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गई. उसके द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया कि 15 मई तक सबका पैसा देंगे लेकिन अब तक नहीं लौटाया गया. हमारे परिवार के कई सदस्य ठगी का शिकार हुए हैं. ठग महिला द्वारा गोल्ड स्कीम और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन्वेस्ट करवाया गया. रीवा की रहने वाली करीब 200 महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं. गारंटी के तौर पर कुछ महिलाओं को चेक दिए गए."

रीवा के अलावा और कई जिलों में ठगी (ETV BHARAT)

रीवा के अलावा और कई जिलों में ठगी

एक अन्य पीड़ित महिला रश्मि ने बताया "आकला सुल्ताना और उसके पति असलम द्वारा हम लोगों के साथ ठगी की गई है. उनके द्वारा जमीन और LIC मे पैसे इन्वेस्ट करने के नाम पर कई महिलाओं से लाखों रुपए वसूले गए और 3 महीने मे दोगुना वापस लौटाने के लिए कहा. मगर 9 महीने बीत जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं लौटाए गए. इसके बाद बीते कुछ महीनों से पति-पत्नि फरार हैं. केवल रीवा से 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ ठगी की गई, जबकि अन्य महिलाएं जबलपुर, सतना, छतरपुर और प्रयागराज की हैं."

सीएसपी को सौंपा जांच का जिम्मा

एसपी गुरकरण सिंह ने बताया "कुछ महिलाएं ठगी की शिकायत लेकर आई थीं. एक माह पहले ही यह मामला संज्ञान मे आया था. आरोप है कि पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर महिलाओं से पैसे लिए गए. डबल करके वापस देने के लिए कहा गया. कुछ मामलो में चेक मिले हैं और कुछ में एग्रीमेंट हैं. मामले की जांच सीएसपी को सौंपी गई है. सभी दस्तावेजो के परिक्षण करते हुए जो भी विधिवत कार्रवाई होंगी, वह की जाएगी."