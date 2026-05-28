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रीवा में 4 मासूमों के लिए सूरज की रोशनी बनी सजा, दिन के उजाले में जाने से डरते हैं बच्चे

मासूम बच्चों की गंभीर बीमारी का यह मामला रीवा के जवा तहसील का है. यहां पर रहने वाले एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे 4 मासूम बच्चे जन्म से ही गंभीर बीमारी का शिकार हैं. कोरियान टोला निवासी एक परिवार में 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की पत्नियां आपस में सगी बहनें हैं. इनमें से एक की 3 बेटियां हैं, जिनकी उम्र 13 साल, 9 साल और 4 साल है. जबकि दूसरी का एक बेटा है. ये सभी जन्मजात गंभीर अनुवांशिक बीमारी से ग्रसित हैं.

इन नन्हें और मासूम बच्चों को अब दिन के उजाले से भी डर लगने लगा है. बाहर निकलते ही शरीर में तेज जलन तो होती ही है, इसके साथ ही उनके आंखों में दिखाई देना भी बंद हो जाता है. अक्सर लोग उन्हें अंग्रेज कहकर संबोधित करते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक समस्या के साथ मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता है.

रीवा: जवा तहसील क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चे जन्म से ही गंभीर बीमारी का शिकार हैं. इस गंभीर बीमारी ने न केवल बच्चों के शरीर की पूरी रंगत छीन ली बल्कि उनके आंखो की रोशनी भी काफी हद तक कम कर दी.

चारों मासूम बच्चे जन्म से ही इस गंभीर अनुवांशिक बीमारी से ग्रासित हैं. उनके शरीर की पूरी त्वचा और उनके बाल एक दम से सफेद हैं. इनमें से केवल एक ही बेटी है जो स्कूल जाती है और 5वीं कक्षा में अध्यनरत है. इस बीमारी की वजह से 3 अन्य बच्चों का भविष्य अंधकार में है और घर की चार दीवारी में ही उनका जीवन व्यतीत होता है.

सूरज की रोशनी बच्चों के लिए किसी सजा से कम नहीं है क्योंकि दिन की रोशनी में घर से बाहर जाते ही उनके शरीर मे तेजी से जलन होनी शुरू हो जाती है. इसके साथ ही आंखो मे भयंकर जलन के साथ दिखाई देना भी बंद हो जाता है, जिसके कारण वह चलते-चलते अचानक जमीन पर गिरकर घायल हो जाते है.

'समाज की असंवेदनशीलता भी बच्चों को कर रही कमजोर'

परिवार के लोगों का कहना है, "अनुवांशिक बीमारी के चलते बच्चे शारीरिक लाचारी से तो जूझ ही रहें हैं साथ ही समाज की असंवेदनशीलता भी बच्चों को मानसिक रूप से बीमार कर रही है. अक्सर बाहर जाते ही बच्चे लोगों के लिए हसीं और मजाक का पात्र बनते हैं. गांव के अन्य बच्चे उन्हें अंग्रेज कहकर पुकारते हैं, जिससे उनका मनोबल भी टूटता जा रहा है. इसी के चलते वह न तो स्कूल जा पाते है और न ही घर से बाहर निकलते हैं.

बच्चों की बीमारी से परिवार झेल रहा दोहरी मार

यह परिवार बेहद गरीब है. आर्थिक संकट के बीच बच्चों का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है. बीमारी के लक्षणों के चलते बच्चे तकनीकी समस्या से भी जूझ रहें हैं. त्वचा की अनुवांशिक बीमारी के कारण फिंगर प्रिंट और आंखो की पुतलियों को बायोमैट्रिक मशीन स्कैन नहीं कर पाती और इसी कारण से उनका सत्यापन तक नहीं हो सका. इसी वजह से डेटा मैच न होने के चलते बच्चे शासन की योजनाओं से पूरी तरह वंचित हैं. इतनी बड़ी शारीरिक समस्या से जूझ रहे बच्चों को अबतक किसी भी तरह का दिव्यांग प्रमाण पत्र तक जारी नहीं किया गया.

परिवार की सरकार से मदद की गुहार

बच्चों के दादा का कहना है, "चारों बच्चों को यह बीमारी जन्म से ही है. धूप में निकलने से इन्हें काफी दिक्कत होती है. माली हालत ठीक न होने कारण हम बच्चों का इलाज तक नहीं करा पाए. शासन और प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी मदद नहीं मिल पाई है. हमारी मांग है कि वह हमारी मदद करें बच्चों का इलाज कराएं. ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके."

'लकड़ी ढोकर कमाते हैं पैसे, कैसे कराएं बच्चों का इलाज'

बच्चों की मां का कहना है, "जन्म से ही बच्चों को इस गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा है. मेहनत मजदूरी करके परिवार का जीवनयापन चल रहा है. बच्चों का इलाज कराना हमारे बस में नहीं है. शासन की किसी भी योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा है. सरकार से मांग है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इनका इलाज करवाया जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए. लकड़ी ढोकर जो भी पैसे कमाते हैं, वह परिवार के गुजर बसर में लग जाता है."

'साइड इफेक्ट से होती इस तरह की अनुवांशिक बीमारी'

इस गंभीर बीमारी के बारे में जब संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया, "बच्चों की इस गंभीर बीमारी की जानकारी प्राप्त हुई थी. अक्सर मानव शरीर में मिलने वाले इस प्रकार के लक्षण को त्वचा से संबंधित एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी कहा जाता है. मेलेनिन नामक तत्व हमारे शरीर के रंग को निर्धारित करते हैं और जब यह ठीक ढंग से नहीं मिल पाता तब वह शरीर की त्वचा के साथ बाल और आंखो को इफेक्ट करता है."

उन्होंने बताया, "शरीर के अंदर जींस में जब कोई डिफेक्ट आता है. शरीर के साधारण रंग के लिए मेलेनिन उत्तरदायी होता है और जब वह शरीर में जमा होता है, जब उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तब इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है और यह अनुवांशिक बीमारी जन्म ले लेती है."