ETV Bharat / state

रीवा में पहली लेप्रोस्कोपी सर्जरी कामयाब, डॉक्टरों ने किया पेट के कैंसर का सफल ऑपरेशन

मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में होने वाले जटिल ऑपरेशन की सुविधा रीवा में भी शुरू. डॉक्टरों की टीम ने लेप्रोस्कोपिक तकनीक से किया सफल ऑपरेशन.

REWA LAPAROSCOPIC SURGERY
रीवा में पहली लेप्रोस्कोपी सर्जरी कामयाब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 9:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में रीवा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है. शहर के एक निजी अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने पहली बार अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपिक तकनीक से पेट के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया है. डॉक्टरों के अनुसार 55 वर्षीय मरीज पेट के कैंसर से जूझ रहे थे, जिसका उन्नत इलाज अब तक केवल दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों में ही संभव माना जाता था. लेकिन बावजूद स्थानीय निजी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने चुनौती स्वीकार कर ऑपरेशन को सफल बनाया.

रीवा में पेट के कैंसर का सफल ऑपरेशन

कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ अखिलेश पटेल ने बताया कि "55 वर्षीय मरीज रामखेलावन कुशवाहा को पेट में दर्द की गंभीर समस्या थी. वे जो कुछ भी खाते थे वापस बाहर आ जाता था. इसके आलावा उन्हें खून की उल्टी की भी शिकायत थी. कई जांचो के अलावा एंडोस्कोपी, बायोप्सी और सीटी स्कैन कराई गई, जिसमें उनके पेट मे एक गठान दिखाई दी. बायोप्सी की रिपोर्ट मे पता चला कि मरीज को पेट का कैंसर है.

डॉक्टरों ने किया पेट के कैंसर का सफल ऑपरेशन (ETV Bharat)

'पेट के कैंसर का पहला लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन'

कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ अखिलेश पटेल ने बताया कि "रीवा में अब तक पेट के कैंसर की सर्जरी मुख्य रूप से ओपन तकनीक से ही की जाती रही है. वहीं उन्नत लेप्रोस्कोपी आधारित कैंसर सर्जरी का विकल्प इंदौर जैसे बड़े शहरों तक सीमित था लेकिन पहली बार रीवा में ही एडवांस लेप्रोस्कोपिक तकनीक का प्रयोग करते हुए पेट के कैंसर का सफल ऑपरेशन करके पेट से एक बड़ी गांठ निकाली गई, जो चिकित्सा जगत में मील का पत्थर साबित हुआ है."

सर्जन डॉ योगेश्वर शुक्ल ने बताया कि "यह उपलब्धि रीवा के लिए ऐतिहासिक है. पेट के कैंसर का एडवांस ऑपरेशन अब हमारे ही शहर में संभव हो गया है. इससे मरीजों को न केवल कम दर्द और कम रक्तस्राव बल्कि तेज रिकवरी का भी लाभ मिलता है. मरीजों को अब अत्याधिक रुपए खर्च करके बड़े शहरों की ओर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी."

आयुष्मान जन आरोग्य योजना बनी वरदान

कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ अखिलेश पटेल ने बताया कि "ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर है और 2 दिनों के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगीऔर जल्द ही वह सामान्य जीवनशैली में लौट सकेंगे. सर्जन डॉ योगेश्वर शुक्ल और उनकी पूरी टीम ने यह उपलब्धि हासिल की. आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत मरीज का ऑपरेशन पूरी तरह निःशुल्क किया गया. रीवा अब तेजी से उभरते हुए मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहा है."

TAGGED:

STOMACH CANCER LAPAROSCOPIC
AYUSHMAN JAN AROGYA YOJANA
REWA MEDICAL FACILITY
REWA NEWS
REWA LAPAROSCOPIC SURGERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.