रीवा में पटाखा व्यापारी के घर पर ब्लास्ट, तेज धमाके के बाद लगी भीषण आग, 4 झुलसे

रीवा में पटाखा व्यापारी के घर हुआ ब्लास्ट, आग में झुलसे 4 लोग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू.

रीवा में पटाखा व्यापारी के घर पर ब्लास्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 6:58 AM IST

4 Min Read
रीवा: गुढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार की दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया. जब एक पटाखा व्यपारी के घर पर अचानक से तेज ब्लास्ट हो गया. तेज धमाके के बाद घर में भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पहुंच गई. टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. ब्लास्ट के बाद आगजनी की घटना में व्यापारी के घर का एक सदस्य और दो अन्य पड़ोसियों के साथ दमकल का एक कर्मचारी भी बुरी तरह से झुलस गया. बताया गया की घटना मे झुलसे दो युवकों की हालत गंभीर है. जिनका इलाज रीवा संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में चल रहा है.

रीवा के गुढ़ थाना क्षेत्र में बडा हादसा

शनिवार दोपहर गुढ़ थाना क्षेत्र के बस्ती में स्थित एक पटाखा व्यपारी के घर पर अचानक से तेज धमाका हो गया. धमाका होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. ब्लास्ट के बाद व्यपारी के घर पर भीषण आग लग गई. स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल घटना की सूचना गुढ़ पुलिस को दी गई. सूचना पाकर पुलिस और दमकल की टीम घटना स्थल पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया.

पटाखा व्यापारी के घर पर ब्लास्ट (ETV Bharat)

4 लोग बुरी तरह झूलसे, 2 की हालत गंभीर

ब्लास्ट के बाद पटाखा व्यपारी के घर पर लगी भीषण आग में घर का एक सदस्य बादल रजा खान बुरी तरह से झुलस गया. इसके अलावा कर्मचारी राहुल खान और रेसक्यू करने गए जाबिर खान सहित फायरमैन स्वदीप शुक्ला भी बुरी तरह झुलस गए. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस की टीम ने 2 घायलों को उपचार के लिए गुढ़ समुदायिक स्वास्थ केंद्र भेजा है. जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

तेज धमाके के बाद लगी भीषण आग (ETV Bharat)

पटाखा गोदाम में अवैध रूप से चल रहा था पटाखा बनाने काम

ऐसा आरोप है कि मुताबिक व्यपारी के द्वारा घर की तीसरी मंजिल में स्थित पटाखा गोदाम में अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था. उसी गोदाम के अंदर एक ड्रम में बिस्फोटक समाग्री रखी हुई थी. बताया गया की गुढ़ थाना क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कई ऐसी पटाखा दुकानें संचालित हो रही हैं. जिसमें अवैध रूप से पटाखा बनाने का कार्य भी धड़ल्ले से किया जाता है.

मौके पर पहुंची फायर टीम ने बुझाई आग (ETV Bharat)

दो की हालत गंभीर-अधीक्षक SGMH हॉस्पिटल

घटना को लेकर संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा ने बताया की "गुढ़ में एक घटना हुई है. बादल रजा और राहुल खान को रीवा लाया गया है. दोनों की हालात नाजुक है. संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में उनका इलाज चल रहा है. दोनों भीषण आग का शिकार हुए हैं. घटना का कारण अज्ञात हैं. पुलिस की जांच में स्पष्ट होगा कि आगजनी का कारण क्या था? रीवा पहुंचे दो घायल युवक लगभग 75 प्रतिशत झुलसे हैं. जिनका इलाज किया जा रहा है."

घटना की जांच में जुटी पुलिस

मामले पर गुढ़ थाना प्रभारी शैल यादव ने बताया की "गुढ़ के वार्ड नंबर 6 में बादल रजा खान के घर पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. तत्काल नगर परिषद से फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. हादसे में बादल रजा खान, राहुल रजा खान और जाबिर खान के आलावा फायर ब्रिगेड टीम से स्वदीप शुक्ला आग बुझाने के दौरान झुलसे थे. घायलों को तत्काल SGMH रीवा भेजा गया. मौके पर फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ता की टीम को बुलाकर आग पर नियंत्रण पाया गया था था. घटना स्थल पर क्या परिस्थिति निर्मित हुई थी और किन कारणों से आग लगी जिसे बुझाते समय 4 लोग झुलस गए इसकी जांच की जा रही है.

