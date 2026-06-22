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रीवा में नीट री एग्जाम के बाद परीक्षा केंद्र में लगी आग, CCTV और DVR सहित सामान जलकर खाक

इन्हीं 13 परिक्षा केंद्रों में से एक परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उ.मा. विद्यालय मार्तण्ड क्रमांक 2 को बनाया गया था. बताया गया की री- नीट एक्जाम के बाद अभ्यार्थियों से कॉपी जमा कराई गई थी. जैसे ही कॉपी जमा कराने के बाद उसे परीक्षा से ले जाया गया, उसके कुछ देर बाद ही प्राचार्य कक्ष में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. आगजनी की घटना में प्राचार्य कक्ष में लगा CCTV कैमरा, DVR सहित AC, सोफा सहित अन्य समाग्री जलाकर पूरी तरह से खाक हो गई.

नीट एग्जाम के पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में बवाल मचा था. पूरे मामले को लेकर विपक्ष के साथ-साथ छात्र भी सड़कों पर दिखाई दिए थे. इसके बाद दोबारा एग्जाम की घोषणा हुई और 21 जून 2026 को एग्जाम संपन्न हुआ. हालांकि एग्जाम के दूसरे दिन रीवा में सेंटर में आग लग गई. एक्जाम के लिए रीवा में 13 परीक्षा केंद्र बनाए थे. 5399 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

रीवा: रविवार को रीवा में आयोजित हुए नीट री एग्जाम के बाद शासकीय मार्तण्ड स्कूल क्रमांक 2 को बनाए गए परीक्षा केंद्र में स्थित प्राचार्य कक्ष में आगजनी की घटना हो गई. कक्ष में आग भड़कने से CCTV कैमरा, DVR सहित अन्य समाग्री जल कर खाक हो गई. मामले में परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष सुदामा लाल गुप्ता का कहना है की आग शॉर्ट सर्किट के करण लगने की आशंका है, जिसे स्कूल में ही मौजूद लोगों ने काबू पा लिया था. आगजनी की इस घटना को लेकर समाजसेवी बीके माला ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

मामले पर केंद्र अध्यक्ष सुदामा लाल गुप्ता ने बताया की "शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. आगजनी के करण वहां पर लगा सीसीटीवी, DVR सहित अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण के साथ अन्य समाग्री भी पूरी तरह जल गई. रविवार को यहां पर नीट के एग्जाम कराऐ गए थे. जिसमें 360 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. तकरीबन 5 बजकर 15 मिनट में लाइट बंद हुई थी. जिसके बाद जनरेटर चालु किया गया था, इस दरमिनयान जब दोबारा लाइट आई, फिर बत्ती गुल होने लगी तो, इसकी जानकारी बिजली वालों को दी गई. 5:30 पर परीक्षा की समाप्ति के बाद 6:30 बजे हम लोग समाग्री जमा करने गए थे. इसी दरमियान प्रचार्य कक्ष में आग लगने की जानकारी मिली. केंद्र में तैनात कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया गया था. इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई है.

प्राचार्य के कमरे में सोफा जलकर खाक (ETV Bharat)

घटना की जांच मे जुटी पुलिस : थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा

मामले पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा का कहना है की "संस्था के प्राचार्य सुदामा लाल गुप्ता के द्वारा रविवार की रात तकरीबन 9 बजे सूचना दी दी थी कि शॉर्ट सर्किट के करण उनके चेम्बर में आग लगी थी. उन्होंने बताया कि शाम से ही शॉर्ट सर्किट हो रहा था. आग किन कारणों से लगी है, इसकी जांच की जा रही है. जहां पर घटना हुई उस कमरे को सील किया गया है, ताकि एक्सपर्ट के माध्यम से घटना की जांच की जा सके. सीसीटीवी और DVR भी आग में पूरी तरह से जल चुका है. प्राचार्य के मुताबिक केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा नीट एग्जाम की वीडियोग्राफी अलग से कराई गई थी. हर एंगल से जांच होगी."

एक दिन पहले इस केंद्र पर हुई थी नीट की परीक्षा (ETV Bharat)

समाज सेवी ने खड़े किए गंभीर सवाल

अब इस घटना को लेकर समाजसेवी बीके माला ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है की "नीट एग्जाम के बाद परीक्षा केंद्र के प्राचार्य कक्ष में हुई आगजनी की घटना कई तरह के संदेह पैदा करने के साथ ही प्रश्नचिन्ह भी लगाता है. यह गंभीर विषय है कि आगजनी की घटना में सीसीटीवी और DVR भी जलकर खाक हो गए. DVR कैद सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नष्ट हुई है.

बीके माला ने कहा घटना की कराई जाए उच्च स्तरीय जांच

समाज सेवी बीके माला ने आगे कहा की संभावना है की केंद्र में कुछ ऐसी गतिविधियां हैं. ऐसा प्रतीत होता है की सुनियोजित तरीके से DVR को नष्ट किया गया है. इससे यह साबित होता है की जरूर कुछ न कुछ विषम परिस्थितियां थी. वरिष्ठ अधिकारियो को संज्ञान मे लेकर इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए. केंद्र अध्यक्ष सुदामा लाल गुप्ता पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी थे और फर्जी अमुकम्पा नियुक्ति के मामले में उन्हें सस्पेंड भी किया गया था. इसके बाद उन्हें मार्तण्ड स्कूल क्रमांक 2 का प्रचार्य बनाया गया था. कमेटी बनाकर इस आगजनी की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए."