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इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाया 'BRAVE' बंकर, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सैनिकों की करेगा मदद

रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यनरत सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों ने मल्टी लेयर तकनीक से एक ऐसे 'BRAVE' (ब्लास्ट रेसिस्टेंट आर्मर बायो इको वेस्ट) बंकर का अविष्कार किया है, जो चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है. इस बंकर का निर्माण एक ऐसी तकनीक से किया गया है, जिसके आगे बड़े से बड़े बम धमाके के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और शॉक वेब भी बेअसर साबित होंगे. इस बंकर का निर्माण फोर लेयर तकनीक से किया गया है, जिसका इस्तेमाल बॉर्डर एरिया में तैनात देश के सैनिक कर सकते हैं.

रीवा: भारत की रक्षा में बॉर्डर पर तैनात देश के सैनिकों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के 7 छात्रों ने मिलकर 'BRAVE' नाम का एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है, जिसके आगे बड़े से बड़े बम के धमाके भी बेअसर साबित होने वाले हैं. छोटे से इस बंकर में तैनात देश का रक्षक आसानी से डटकर दुश्मनों का सामना कर पाएगा. इस 'BRAVE' बंकर को बनाने में छात्रों को 4 महीने की कड़ी मेहनत लगी है, इसके साथ ही इसे बनाने में 40 हजार रुपए खर्च आया है.

4 महीने में वेस्ट मटेरियल से छात्रों ने बनाया बंकर (ETV Bharat)

दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सैनिकों की करेगा मदद

इस बंकर की खासियत ऐसी है कि बड़े बम के धमाकों से होने वाली कंम्पन को यह आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे बंकर के अंदर मौजूद सैनिक सुरक्षित रहेंगे और फायरिंग होल से फायरिंग करके दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे. इस 'BRAVE' बंकर निर्माण के दौरान इसके अंदरूनी भाग में एयर वेंटीलेटिशन का भी खास ध्यान रखा गया है, ताकि बंकर के अंदर तैनात सैनिक को सांस लेने में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न हो.

4 महीने में वेस्ट मटेरियल से छात्रों ने बनाया बंकर

इस प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग महाविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में अध्यनरत फाइनल ईयर के छात्रों ने बनाया है. जिसमें अंश श्रीवास्तव, अमित पाण्डेय, क्षमा कुशवाहा, याचना शुक्ला, सुनिधि सिंह, आंचल मिश्रा और शिवांशी मिश्रा का नाम शामिल है. इन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान से 4 महीने में 40 हजार रुपए की लागत से 'BRAVE' बंकर" को बनाने में सफलता हासिल की है. इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें वेस्ट मटेरियल का उपयोग किया गया है. जिससे इसके निर्माण की लागत भी काफी कम है और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है.

4 महीने में वेस्ट मटेरियल से छात्रों ने बनाया बंकर (ETV Bharat)

ऑनियन लेयर थ्योरी पर बनाया बंकर

छात्रा शिवांशी मिश्रा ने कहा, "वैश्विक तनाव की स्थिति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विसकित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये बंकर बनाया गया है. इस खास बंकर का निर्माण ऑनियन लेयर थ्योरी यानी प्याज की परतों के सिद्धांत पर किया गया है. निर्माण में स्ट्रक्चर के अंदर रिसाइकल वेस्ट, रबर, रेत से भरी प्लास्टिक की बोतल, लेथ मशीन की स्टील चिप्स (कतरन) और वेस्ट से बने M-30 ग्रेड आरसीसी क्रांकीट की दीवार है, जिसके कारण 'BRAVE' बंकर बेहद मजबूत और सैनिकों के लिए सुरक्षित है."

सैनिको के लिए बनाया सुरक्षा कवच (ETV Bharat)

14 हजार में बनकर तैयार हो सकता है एक बंकर

इंजीनियरिंग महाविद्यालय के प्रिंसिपल आर.के. तिवारी ने बताया कि "इंजीनियरिंग कॉलेज मे 62वें स्थापना दिवस पर टेकफर्स्ट का आयोजन किया गया था. जिसकी थीम ग्रीन टेक्नोवेशन फॉर विसकित भारत 2047 थी. जिसमें छात्रों से कहा गया था कि लोकल और रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा निर्माण करिए, जो आज के हालात के हिसाब से हो. जिसके बाद छात्रों ने 'BRAVE' बंकर तैयार किया है. इसे बनाने में 40 हजार रुपए की लागत आई है, लेकिन अगर लेबर चार्ज हटाया जाए, तो 14 हजार में एक बंकर बन कर तैयार हो सकता है."