रीवा से मॉडर्न इलेक्ट्रिक बसों का नया रुट और किराया फिक्स, सीधी, जबलपुर, सतना का शानदार सफर
रीवा से बस जर्नी का शानदार एक्सपीरिएंस. नगर निगम चलाएगी 6 नई इलेक्ट्रिक बसें, जानें सतना, सीधी जबलपुर रूट डिटेल्स. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : August 8, 2026 at 1:00 PM IST
रीवा: मध्य प्रदेश के रीवा शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था जल्द ही बदलने वाली है. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का दायरा बढ़ाया जा रहा है. रीवा वासियों को जल्द ही आधा दर्जन चमचमाती हुई आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी.
मोबिलिटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम
इन बसों के संचालन से रीवा उन महानगरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जहां पर्यवरण के अनुकूल हाईटेक पब्लिक बसों का संचालन किया जा रहा है. ईवी बस की सेवा शुरू होने से यात्रियों को न केवल आरामदायक और सुरक्षित यात्रा करने का अनुभव मिलेगा, बल्कि किफायती दर पर यात्रा का एक अन्य विकल्प भी होगा. इलेक्टट्रिक स्मार्ट बस सेवा को मोबिलिटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.
रीवा की सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें
बताया जा रहा है की रीवा में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन एक सप्ताह के अंदर कर लिया जाएगा. इसका महत्वपूर्ण अनुबंध भी किया जा चुका है. साथ ही बसों के संचालन के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. शुक्रवार को नगर निगम कमिश्नर अक्षत जैन ने ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित बस डिपो का निरिक्षण भी किया है और बसों के संचालन के लिए संबंधित अधिकारियो को जरुरी निर्देश भी दिए हैं.
3 रुटों पर उतारने की तैयारी
बताया गया की बस डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जर स्थापित किए जा चुके है. बसों के पंजीयन समेत सभी औपचारिकताऐं कंडक्टरों का प्रशिक्षण और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया भी निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं. स्वच्छ एवं पर्यवरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना है.
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सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का लक्ष्य
इस परियोजना के लिए पुणे की एक कंपनी को सफल निविदाकार के रूप में चयनित किया गया था. परियोजना की लागत तकरीबन 9 करोड़ रूपए निर्धारित है. 6 आधुनिक बस जबलपुर, सतना और सीधी रुट के लिए संचालित की जाएगी. प्रत्येक मार्ग के लिए 2-2 बसें संचालित होगी. निगम आयुक्त अक्षत जैन ने बताया, "शहर को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण साबित होंगी. साथ ही शहर वासियों को प्रदूषण रहित सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा भी प्राप्त होंगी."
इन सुविधाओं से लैस होंगी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस
इलेक्ट्रिक बसे स्मार्ट और आधुनिक होंगी. बस में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चौड़े गेट होंगे. आरामदायक सीट, जीपीएस सिस्टम, डिजिटल टिकटिंग के साथ कैश टिकट की सुविधा भी दी गई है. बस सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगी, जिससे बस के अंदर और बाहर होने वाली गतिविधि पर नजर रखी जा सके. साथ ही सभी बसें एयर कंडीशन होंगी. आपात स्थिति में यात्रियों के लिए पैनिक बटन, बस स्टॉप की जानकारी देने वाला एलईडी डिस्प्ले, दिव्यांग जनो के लिए व्हील चेयर लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध होगी.
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इलेक्ट्रिक वाहन पर्यवरण के लिए बेहतर
नगर निगम कमिश्नर अक्षत जैन ने बताया, "रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस के द्वारा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 6 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा. रीवा-जबलपुर, रीवा-सतना और रीवा-सीधी तीनों रुट पर 2-2 बसों का संचालन होगा, सभी बसें मॉडर्न और आधुनिक है. इलेक्ट्रिक बस पर्यवरण के लिए बेहतर है.प्राइवेट बसों की तुलना मे किराया भी कम होने की भी संभावना है."