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रीवा में बीड़ी नहीं देने पर बुजुर्ग की हत्या, दिवाली के दिन बेरहमी से उतारा था मौत के घाट

रीवा में बीड़ी नहीं देने पर की थी बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या ( ETV Bharat )

रीवा: गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की बीड़ी को लेकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जिसके पास हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और 3 अलग-अलग पत्थर बरामद किए गए हैं.

आरोपी 7 और 8 नवंबर की देर रात बुजुर्ग के घर स्थित दुकान पर बीड़ी लेने के लिए गया हुआ था. उसने बुजुर्ग से बीड़ी मांगी लेकिन उधारी के पिछले पैसों की डिमांड करते हुए बुजुर्ग ने आरोपी को बीड़ी देने से इनकार कर दिया. बीड़ी न मिलने से बौखलाए आरोपी ने पहले पास ही रखे डंडे से बुजुर्ग के सिर पर वार किया इसके बाद पत्थर पटक कर उसकी जान ले ली.