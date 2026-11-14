रीवा में बीड़ी नहीं देने पर बुजुर्ग की हत्या, दिवाली के दिन बेरहमी से उतारा था मौत के घाट
रीवा में बीड़ी के लिए डंडे और पत्थर से बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:32 PM IST
रीवा: गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की बीड़ी को लेकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जिसके पास हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और 3 अलग-अलग पत्थर बरामद किए गए हैं.
आरोपी 7 और 8 नवंबर की देर रात बुजुर्ग के घर स्थित दुकान पर बीड़ी लेने के लिए गया हुआ था. उसने बुजुर्ग से बीड़ी मांगी लेकिन उधारी के पिछले पैसों की डिमांड करते हुए बुजुर्ग ने आरोपी को बीड़ी देने से इनकार कर दिया. बीड़ी न मिलने से बौखलाए आरोपी ने पहले पास ही रखे डंडे से बुजुर्ग के सिर पर वार किया इसके बाद पत्थर पटक कर उसकी जान ले ली.
बुजुर्ग की हत्या का खुलासा
70 वर्षीय बुजुर्ग विद्यार्थी पटेल की हत्या का यह मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पांती स्थित गड्डी रोड का है. एडिशनल एसपी भावना मरावी ने बताया, "7 और 8 नवम्बर की दरमियानी रात पांती गांव मे एक बुजुर्ग विद्यार्थी पटेल की पत्थर से कुचल कर हत्या की गई थी. जांच के दौरान पुलिस ने उसी गांव के रहने वाले लुलू यादव नाम के व्यक्ति को संदेह के तौर पर हिरासत में लिया था. पूछताछ में उसने हत्या करना कबूल किया था. आरोपी के निशानदेही पर पत्थर और डंडा बरामद किया गया है. घटना में इस्तेमाल की गई मोटर साइकिल और एक मोबाइल भी जब्त किया गया है."
बीड़ी नहीं देने पर की थी बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या
घटना की जांच कर रही पुलिस टीम को एक संदेही की जानकारी प्राप्त हुई थी कि पांती गांव का निवासी धर्मराज ऊर्फ लुलू यादव देर रात बुजुर्ग के घर बीड़ी लेने के लिए गया हुआ था. पुलिस का शक गहराया और लुलू यादव को हिरासत मे लेकर जब उससे गहराई से पूछताछ की गई तो अंधी हत्या के राज का पर्दाफाश हो गया.
एडिशनल एसपी भावना मरावी ने बताया, "7 और 8 नवम्बर की दरमियानी रात तकरीबन 3 से 4 बजे आरोपी लुलू यादव बीड़ी लेने के लिए विद्यार्थी पटेल के घर स्थित दुकान पर गया हुआ था. उसने उससे बीड़ी की मांग की लेकिन बुजुर्ग ने उधारी का पिछला बकाया पैसा मांग कर बीड़ी देने से साफ इनकार कर दिया."
बीड़ी न मिलने से बौखलाए लुलू यादव ने पहले पास ही रखे डंडे से बुजुर्ग के सिर पर वार कर दिया जिसके बाद वह घायल होकर जमीन पर गिर गया. इसके बाद आरोपी यहीं नहीं रुका उसने पास ही रखा बड़ा सा पत्थर उठाकर बुजुर्ग के सिर पर पटका इसके बाद बारी-बारी से दो और पत्थर सिर पर पटककर बेरहमी से उसकी हत्या की थी. हत्या के बाद उसने डंडा और तीनों पत्थर घटना स्थल से कुछ दूरी पर ठिकाने लगाए थे और घटना स्थल से फरार हो गया था."