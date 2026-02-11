ETV Bharat / state

रीवा में शराब के नशे में बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, पड़ौसी से विवाद होने पर कर रही थी बीच बचाव

रीवा में शराब के नशे में बेटे ने मां पर कुल्हाड़ी से किया हमला. घटना स्थल पर ही तड़प-तड़प कर हुई मौत. आरोपी गिरफ्तार.

रीवा में शराब के नशे में बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 5:06 PM IST

रीवा: जवा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां रहने वाले एक बेरहम बेटे ने शराब के नशे में अपनी ही मां पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतार दिया. बेटे के द्वारा की गई मां की सरेआम हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई.

सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया. इसके बाद खूनी वारदात की तफ्तीश में जुट गई. पड़ोस में हो रहे विवाद के बाद आरोपी बेटा शराब के नशे में घर पहुंचा था और बीच बचाव करने आई अपनी मां पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया.

पड़ोसी से चल रहा था बेटे का विवाद

बेटे के द्वारा मां की बेरहमी से हत्या का यह सनसनी खेज मामला जवा तहसील क्षेत्र के सातितीर गांव का है. बीते दिन फरियादी सुंदरिया देवी के द्वारा थाने में की गई शिकायत के अनुसार पड़ोस में रहने वाली मझली बसोर के बेटे गुलाब बंसल का पड़ोस मे रहने वाली सुंदरिया देवी बंसल से विवाद हुआ था. दोपहर तकरीबन 2 बजे गुलाब बंसल शराब के नशे में आया था और गंदी गंदी गालियां दे रहा था. इसी दौरान गुलाब बंसल ने पास मे रखी एक लाठी उठाई और उसपर जोरदार वार कर दिया. इसके बाद वहां से वापस चला गया.

पड़ोसी से चल रहा था बेटे का विवाद (ETV Bharat)

बेटे ने सिर पर कुल्हाड़ी से किया वार, मौके पर मां की मौत

कुछ देर बाद गुलाब बंसल दोबारा कुल्हाड़ी लेकर वापस लौटा और सुंदरिया देवी पर हमला करने की कोशिश की, तभी गुलाब बंसल की मां मझली बसोर दौड़कर बीच बचाव करने लगी. गुस्से से तमतमाए शराब के नशे में गुलाब बंसल ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी मां के सिर पर जोरदार हमला कर दिया. जिससे उसकी मां का सिर फट गया और लहूलुहान होकर वह जमीन पर गिर पड़ी. तड़प-तड़प कर घटना स्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और आरोपी गुलाब बंसल को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले गई.

आरोपी गिरफ्तार, जांच मे जुटी पुलिस

एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि "शिकायत में तथ्य सामने आया था कि गुलाब बंसल नाम का एक युवक शराब के नशे में पड़ोसी से विवाद कर रहा था. विवाद को बढ़ता देख गुलाब बंसल की मां बीच-बचाव करने पहुंची, तब उसने कुल्हाड़ी से मां पर ही हमला कर दिया जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

