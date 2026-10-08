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रीवा में लोगों को डरा रही ड्राइवरलेस बाइक! रात के अंधेरे में खुद से चलती सीसीटीवी में कैद

रीवा: आपने ड्राइवरलेस कार के बारे में तो सुना ही होगा लेकिन क्या कभी आपने ड्राइवरलेस बाइक के बारे कभी सुना है. जवाब होगा शायद नहीं. रीवा मे रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है. इस घटना ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बिना ड्राइवर के ही हेडलाइट और बैकलाइट जलते हुए एक बाइक सामान्य स्पीड में घर के सामने से गुजरती हुई दिखाई दे रही है.

वीडियो को देखकर मकान मालिक और क्षेत्र के लोग दहशत के साए में आ गए. चौंका देने वाली यह घटना समान थाना क्षेत्र की है, जिससे पूरे इलाके में कुछ समय के लिए दहशत फैल गई. इसके बाद जब सच्चाई सामने आई तब जाकर कहीं लोगों ने राहत की सांस ली.

उन्होंने देखा कि, एक बाइक उनके घर के बाहर से गुजर रही है जो ड्राइवरलेस थी और खुद से चल रही थी. बाइक स्टार्ट थी और उनके घर के बाहर दाएं तरफ से बाएं और जा रही थी. जिसकी हेडलाइट और बैकलाइट दोनों जल रही थीं.

यह घटना शहर के समान थाना अंतर्गत भुंडहा स्थित घसिया मंदिर के पास की है. यहां पर रहने वाले विवेक कुमार शर्मा के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 29 सितंबर की रात तकरीबन 7 बजे एक रहस्यमयी घटना कैद हो गई. अगले दिन जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उनके होश उड़ गए.

विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि, "मेरे 10 वर्षीय भांजे ने जब यह वीडियो देखा तो उसने दोस्तों को डराने के लिए मजाक में ये वीडियो शेयर कर दिया. देखते ही देखते वीडियो तेजी के साथ सर्कुलेट हो गया, जिसके चलते मोहल्ले के लोग डर गए. कुछ लोग तो अपना घर तक छोड़कर जाने के तैयार हो गए. उनका कहना था कि मोहल्ले में भूतों का साया है."

कुछ लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर देना शुरू कर दीं. कुछ लोगों ने कहा कि यह तो भूतिया बाइक है. वहीं कुछ लोगों ने इसे पितृ पक्ष से संबंधित बताया. जबकि कुछ अन्य लोगों ने इस वीडियो को फेक वीडियो कहा.

खंगाला दूसरा सीसीटीवी फुटेज तो खुला भूतिया बाइक का राज

विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि, "सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पता चला की शाम तकरीबन 6:52 पर घर के सामने से एक बाइक गुजरी थी जो बिना ड्राइवर की थी. यह दृश्य घर पर सामने की ओर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था. मन मे आशंका हुई लेकिन कुछ देर बाद जब घर के दाहिने तरफ लगे दूसरे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो ठीक शाम 6:52 बजे उसी समय पर एक युवक बाइक को चलाते हुए जा रहा था. एक सीसीटीवी कैमरे में बाइक बिना ड्राइवर की है जबकि दूसरे कैमरे में बाइक को ड्राइवर चला रहा है."

'कैमरे की खराबी, लोगों को डरने की जरुरत नहीं'

विवेक शर्मा ने दोनों सीसीटीवी वीडियो की जांच की और माना की यह केवल कैमरे का ग्लिच यानि की तकनीकी खराबी हो सकती है. जिसके कारण बिना ड्राइवर के बाइक दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से अफवाह है और लोगों को इस वीडियो से डरने की जरुरत नहीं है. यह घटना केवल सीसीटीवी कैमरे की खराबी के कारण हुई है. जिसमे चलती बाइक पर ड्राइवर नहीं दिखाई दे रहा है. वहीं भांजे ने मजाक-मजाक में उसे दोस्तों को शेयर कर दिया था, जबकि उसे दूसरे कैमरे की कोई जानकारी नहीं थी."

2 सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, 2 अलग-अलग चौंका देने वाली घटना

ड्राइवरलेस भूतिया बाइक का वीडियो तेजी से सर्कुलेट होने के बाद सच्चाई जानने के लिए मीडिया की टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की तो पता चला की घटना शहर के समान थाना अंतर्गत भुंडहा की है. मौके पर पहुंचकर मकान मालिक से चर्चा की गई. जिसके बाद उन्होंने पूरे घटना क्रम की जानकारी दी.

मकान मालिक विवेक कुमार शर्मा के मुताबिक, "घटना बीते 29 सितंबर की शाम 7 बजे लगभग की है, उनके घर पर 2 अलग-अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. एक सामने की ओर जबकि दूसरा कैमरा छत के दाहिने तरफ लगा हुआ है. इन दोनों कैमरे में अलग-अलग चौंका देने वाली घटना कैद हुई है. एक कैमरे में बाइक ड्राइवरलेस है जबकि दूसरे कैमरे में बाइकर दिखाई दे रहा है."

'शिकायत होगी तो की जाएगी जांच'

इस घटनाक्रम में कुछ सच्चाई है या फिर मात्र कैमरे में आई तकनीकी खराबी, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा. हांलाकि इस मामले में अब तक पुलिस के पास किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. इस मामले में जब समान थाना प्रभारी आशीष मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया, "इस तरह की कोई भी शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है अगर शिकायत मिलेगी तो जांच की जाएगी."