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रीवा के दिव्यांग युवा उत्कर्ष का दीवाना बॉलीवुड, टाइगर श्रॉफ ने बुलाया मुंबई, जिम में कांप्टीशन

मुंबई के जिम में रीवा के दिव्यांग युवा उत्कर्ष के साथ टाइगर श्रॉफ ( ETV BHARAT )

22 वर्षीय उत्कर्ष मिश्रा रीवा के सहजना गांव के निवासी हैं. वह रीवा शहर के झिरिया स्थित अपने परिवार के साथ रहते हैं. उत्कर्ष के पिता किसान हैं. हाल ही मे उत्कर्ष अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.ED की तैयारी मे जुटे हैं. उत्कर्ष शुरू से ही होनहार छात्र रहे हैं. कुछ वर्ष पूर्व हुए भयानक हादसे ने उत्कर्ष की जिंदगी बदल दी. ऑटो मे सवार होकर उत्कर्ष कहीं जा रहे थे. रीवा-सतना हाइवे पर स्थित बेला गांव पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार कार का कहर उन पर टूट पड़ा. कार की टक्कर के बाद ऑटो पलट गया और और वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

उत्कर्ष दोनों पैरों से लाचार हैं, इसके बाद भी उन्होंने अपने हौसले के दम पर अलग ही मुकाम हासिल किया. फिटनेस के प्रति उत्कर्ष के जुनून को देखकर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टाइगर श्रॉफ प्रभावित हुए. टाइगर श्रॉफ ने उत्कर्ष के एक वीडियो को देखकर तत्काल मुंबई बुलाया. इसके बाद दोनों ने एक साथ जिम मे वर्कआउट किया. इस दौरान दोनों के बीच फिटनेस को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई. बातचीत के दौरान टाइगर श्रॉफ ने जल्द ही रीवा आने की इच्छा जताई.

रीवा : ये सच्ची कहानी एक ऐसे युवा की है, जो अन्य लोगों की तरह बिल्कुल स्वस्थ व फिट था. लेकिन जिंदगी ने ऐसा यू-टर्न लिया कि उसके दोनों पैर लाचार हो गए. गोली से स्पीड से दौड़ने वाला युवा व्हीलचेयर पर आ गया. कोई और होता तो हिम्मत तोड़ देता. लेकिन इस युवा का जिगरा इतना बड़ा है और हौसले इतने बुलंद हैं कि दोनों पैरों से लाचार होने के बाद भी फिटनेस की दुनिया में ऐसा काम किया कि बॉलीवुड तक उसका नाम गूंजने लगा. हम बात कर रहे हैं रीवा के रहने वाले उत्कर्ष मिश्रा की.

स्पाइनल इंज्यूरी के कारण चलने में असमर्थ

उत्कर्ष के परिजनों ने इलाज तो कराया लेकिन उन्हें स्पाइनल इंज्यूरी की समस्या हो गई, जिसके चलते अब वह चल पाने मे असमर्थ हैं. उत्कर्ष मिश्रा का कहना है "इससे रिकवर होने के चांस तो बेहद कम हैं लेकिन वर्कआउट से धीरे-धीरे ठीक होने की उम्मीद है." इस हादसे के बाद भी उत्कर्ष ने हार नहीं मानी. अपने मजबूत हौसले के साथ उत्कर्ष ने खुद के लिए एक बेहतर रास्ता चुना और लोगों के लिए मिशाल बन गए. व्हीलचेयर के सहारे उन्होंने लोगो को फिट रखने का जिम्मा उठाया और कैंपेन की शुरुआत की. वह पूरी ताकत के साथ इस काम में जुट गए.

लोगों को फिट रखने शुरू किया कैंपेन

उत्कर्ष मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया "उनके द्वारा एक कैंपेन चलाया जाता है, जिसमें वह लोगों को सुबह 4 बजे वर्कआउट करने के लिए आमंत्रित करते हैं." इस कैंपेन के कई मोटिवेशनल वीडियो उत्कर्ष ने सोशल मीडिया पर शेयर किए. इनमें से शेयर किए गए एक वीडियो में उत्कर्ष ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ वर्कआउट करने की इच्छा जताई. वीडियो अपलोड होते ही तेजी के साथ वायरल हो गया. कुछ दिन पहले इस वीडियो पर अभिनेता टाइगर श्रॉफ की नजर पड़ी. टाइगर श्रॉफ ने खुद सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट की और उत्कर्ष से कहा "कभी भी मुंबई आ जाओ. साथ में वर्कआउट करेंगे."

टाइगर श्रॉफ भी उत्कर्ष से मोटीवेट हुए

उत्कर्ष ने बताया "वह 26 जून को मुंबई के लिए रवाना हुए. 28 जून को टाइगर श्रॉफ ने उनका जोरदार वेलकम किया. इस दौरान ढाई घंटे अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ समय बिताया." टाइगर श्रॉफ खुद उत्कर्ष को व्हीलचेयर के सहारे जिम तक ले गए और दोनों ने मिलकर वर्कआउट किया. इस दौरान टाइगर श्रॉफ ने उत्कर्ष को फिटनेस के कई गुर सिखाए.

जिम में वर्कआउट के दौरान टाइगर श्रॉफ से चर्चा करते हुए उत्कर्ष ने कहा "लोगों की मानसिकता बदलनी है कि व्हीलचेयर पर बैठे इंसान को सहानुभूति की नजर से न देखा जाए. व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति भी लीड कर सकता है." इस पर टाइगर श्रॉफ ने कहा "आपके हौसले देखकर मैं खुद काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ हूं. जल्द ही रीवा आकर आपके शहर में आपके साथ वर्कआउट करूंगा."

टाइगर श्रॉफ को बताएंगे व्हाइट टाइगर की कहानी

उत्कर्ष मिश्रा ने कहा "जब भी टाइगर श्रॉफ रीवा आएंगे तो मैं उन्हें व्हाइट टाइगर सफारी जरूर लेकर जाऊंगा. वह टाइगर श्रॉफ को रीवा के पहले व्हाइट टाइगर मोहन की जानकारी भी देंगे. टाइगर श्रॉफ जैसे रील में दिखते हैं, ठीक वैसे ही वह रियल लाइफ में भी हैं. ढाई घंटे की मुलाकात में ऐसा लगा कि मैं उन्हें कई दशको से जनता हूं."