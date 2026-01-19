ETV Bharat / state

रीवा कोर्ट कैंपस में सायरन बजाते घुसी पुलिस तो भड़के अधिवक्ता, धक्का देकर खदेड़ा

रीवा कोर्ट परिसर में वकीलों व पुलिस के बीच तनातनी ( ETV BHARAT )

पुलिस ने वाहनों को पार्किंग खड़े नहीं करने पर चालानी कार्रवाई की चेतावनी दी. इस दौरान कोर्ट में मौजूद वकीलों ने इसे न्यायालय की गरिमा और नियमों का उल्लंघन बताया. देखते ही देखते वकील आक्रोशित हो गए और पुलिस कर्मियों से तीखी बहस शुरू हो गई.

रीवा कोर्ट परिसर में वकीलों और यातायात पुलिस के बीच काफी तनातनी देखने को मिली. घटना सोमवार दोपहर 1 बजे की है. कोर्ट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यातायात थाना प्रभारी एनीमा शर्मा और अन्य पुलिसकर्मी सायरन बजाते हुए अचानक कैंपस के भीतर दाखिल हो गए.

हालात इतने बिगड़े कि वकीलों ने पुलिस कर्मियों को धक्का देकर परिसर से बाहर खदेड़ दिया. वकीलों का कहना था "पुलिस द्वारा किस अधिकार से कोर्ट कैंपस में सायरन बजाकर प्रवेश किया गया और चालानी कार्रवाई की चेतावनी दी गई."

रीवा : रीवा जिला अदालत परिसर में सोमवार को वकीलों और पुलिस के बीच तगड़ा विवाद हो गया. यातायात पुलिस की एंट्री को लेकर वकील भड़क उठे. सायरन बजाते हुए कैंपस में घुसी पुलिस पर आपत्ति जताते हुए वकीलों ने कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया.

स्थिति उस समय बिगड़ गई, जब वकीलों व पुलिस के बीच बहस के बाद धक्का-मुक्की होने लगी. गुस्साए वकीलों ने पुलिस कर्मियों को धक्का देकर कोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया और मैन गेट में तला जड़ दिया. इस दौरान कोर्ट परिसर में कामकाज ठप रहा और तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की. वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में बिना अनुमति कोर्ट कैंपस में पुलिस की इस तरह की एंट्री हुई तो आंदोलन किया जाएगा.

वकीलों और यातायात पुलिस के बीच धक्का-मुक्की (ETV BHARAT)

आरोप- पुलिस ने कोर्ट परिसर में दिखाई दादागिरी

वरिष्ठ अधिवक्ता व बार काउंसिल के सदस्य अखण्ड प्रताप सिंह ने कहा "दोपहर के वक्त अधिवक्ताओं के वाहनों के चालान करने सायरन बजाकर अनाउंस करते हुए यातायात पुलिस के वाहन कोर्ट कैंपस मे घुस गए. इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई. हम सभी की गाड़ियां पार्किंग स्थल पर व्यवस्थित हैं. इस तरह से यातायात की गाड़ी कोर्ट मे प्रवेश करना गलत. इसके आलावा अधिवक्ताओं के सर्विस बिल्डिंग का विद्युत कनेक्शन काटा गया.

आरोप- पुलिस ने कोर्ट परिसर में दिखाई दादागिरी (ETV BHARAT)

अधिवक्ताओं पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे

अधिवक्ता वैभव चतुर्वेदी ने बताया "नवीन कोर्ट भवन बना, उसमें जजों के लिए पार्किंग बनाई गई. टीन शेड लगाया गया. जहां आम लोगों के लिए पार्किंग बनाई गई, वहां पर कंक्रीट है. अधिवक्ताओं की पार्किंग व्यवस्था जहां की गई, वहां धूल हैं. अधिवक्ताओं की गाड़ियों की चालानी कार्रवाई की जाएगी तो इसे सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अवैध है. वकीलों को प्रताड़ित किया जा रहा हैं. यहां पर सुविधाओं का अभाव है. बैठने तक की व्यवस्था नहीं है."

कोर्ट के अफसरों व वकीलों के बीच बातचीत

सीएसपी राजीव पाठक ने बताया "न्यायालय परिसर में अधिवक्ता कुछ मांगों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं. न्यायालय के अधिकारी और अधिवक्ताओं के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई थी. दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं. जानकारी मिली थी कि यातायात थाना प्रभारी भी कोर्ट आई थी और उनके द्वारा चालानी कार्रवाई की बात कही गई."

सीएसपी राजीव पाठक ने कहा "इस संबंध मे वरिष्ठ अधिकरियों से चर्चा की गई है. उनके निर्देश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा गेट बंद किया गया था, जिसमें पब्लिक के साथ मीडियाकर्मी भी बाहर नहीं जा पाए."

ज्यूडिशरी और अधिवक्ता संघ के बीच बनी सहमति

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बताया " ज्यूडिशरी हमारी सभी मांगे मानने के लिए तैयार है. 22 जनवरी तक अगर मांगें पूरी नहीं होती तो आगे क्या करना है, इस बारे में विचार करेंगे. बिजली और पेयजल के अलावा अन्य समस्याएं वकीलों ने रखी हैं. नया सेटअप होने में समय लगता है. न्यायालय के उद्घाटन में जल्दबाजी की गई, जिसके चलते समुचित व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं. ज्यूडिशरी का कहना है बिना अनुमति अब कोर्ट कैम्पस मे पुलिस प्रवेश नहीं करेंगी."