ETV Bharat / state

दिग्विजय सिंह ने खोला सबसे बड़ा राज, मोहन भागवत के मुरीद, RSS से मिला था ऑफर

दिग्विजय सिंह ने कहा "मैं विचारधारा के आधार पर कांग्रेस में शामिल हुआ था. जनसंघ और कांग्रेस पार्टी में बुनियादी फर्क दिखा और वह फर्क सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव और अनेकता में एकता का था. आरएसएस, विश्व हिन्दू परिषद और अब बीजेपी मूलरूप से मुसलमानों और ईसाइयों के विरोध मे हैं. निर्दोष लोगों को पकड़ा जाता है. उनकी बिल्डिंग गिरा दी जाती है. झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं. इन सब को लेकर हमारा उनसे विरोध रहा है."

रीवा : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा "मुझे संगठन में शामिल करना चाहते थे जनसंघ और RSS के लोग. 22 साल की उम्र में मैं नगर पालिका अध्यक्ष चुना गया. राजमाता सिंधिया गुना से सांसद थी. जनसंघ और आरएसएस के लोग मुझे जनसंघ में शामिल करना चाहते थे. मुझे जनसंघ के कैलाश सारंग और कुशाभाऊ ठाकरे अपने साथ दौरे पर ले गए लेकिन जनसंघ की विचारधारा मुझे समझ नहीं आई. इसके बाद मैंने राजमाता विजियाराजे सिंधिया से जनसंघ में जाने के लिए मना कर दिया और मैं 1972 में कांग्रेस में शामिल हो गया."

दिग्विजय सिंह का कहना है "सन् 1972 से लेकर अब तक मैं जो अपने भाषण मे कहता था. वही बात अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका में कही है. मोहन भागवत का बयान सराहनीय है. मोहन भगवत ने कहा है यदि कोई हिन्दू यह सोचता है की भारत में कोई मुसलमान नहीं होने चाहिए तो वह हिन्दू नहीं रह जाता. अलग-अलग धर्म उपासना पद्धतियां हो सकती हैं, लेकिन मानवता मूल रूप से एक है. यही तो हम लोग कहते आए हैं. यही जब दिग्विजय सिंह कहता है तो गालिया पडती हैं. लेकिन जब मोहन भागवत मेरी भाषा बोल रहे हैं, तो मैं उन्हें आईना दिखाना चाहता हूं."

बीजेपी ने धार्मिक उन्माद फैलाया

दिग्विजय सिंह ने कहा "1988-89 से पहले मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि एकता मे विविधता भारत के डीएनए मे है. उनका तर्क था कि विविधता को खत्म करके नहीं बल्कि उसका सम्मान और उत्सव बनाकर एकता कायम की जानी चाहिए. 1984 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था. देश में केवल उनकी दो सीटें आई तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वही रास्ता अपना लिया धार्मिक उन्माद और नफरत का. 1988-89 से उन्होंने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया जबकि इससे पहले रामजन्म भूमि कभी उनका मुद्दा ही नहीं था. सावरकर और जिन्ना साहब ने मिलकर देश के बंटवारे की नींव 1930 के दशक में डाली थी."

दिग्विजय सिंह ने आरएसएस से विरोध का राज बताया (ETV BHARAT)

महाकाल मंदिर की तर्ज पर हो राम मंदिर की व्यवस्था

दिग्विजय सिंह ने कहा "अयोध्या राम मंदिर के नाम पर 2000 से लेकर 3000 करोड़ तक का चंदा वसूला गया, ये चंदा कहां गया. उस चंदे से मंदिर का निर्माण तो हुआ नहीं. भ्रष्टाचार के नए-नए किस्से सामने आ रहे हैं. मंदिर ट्रस्ट ने 11 ऐसी जमीन खरीदी, जिसमें 24 घंटे पहले किसी व्यक्ति ने 1 करोड 80 लाख में जमीन खरीदी और दूसरे ही दिन वही जमीन 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई. इस तरह के 11 प्रकरण का उल्लेख आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया था. जिस प्रकार उज्जैन के महाकाल मंदिर का कानून है, उसी प्रकार से अयोध्या राम मंदिर का भी एक्ट केंद्र सरकार को बनाना चाहिए."