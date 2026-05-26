ETV Bharat / state

सायरन बजाते डायल 112 पहुंची ठेके पर, बीयर व शराब की बॉटल से कास्टेबल की खातिरदारी

रीवा के मनगवां में 112 वाहन में तैनात कांस्टेबल ने ठेके से शराब व बीयर मंगाई. मामला गर्माने पर कांस्टेबल सस्पेंड.

Rewa constable Liquor Shop
112 वाहन सायरन बजाते पहुंचा ठेके पर, शराब की बॉटल ली (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा : मनगवां थाना क्षेत्र में तैनात डायल 112 वाहन के कांस्टेबल ने पुलिस विभाग को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. पुलिस की डायल 112 गाड़ी सायरन बजाते हुए शराब दुकान के सामने खड़ी हो जाती है. शराब दुकान से बाहर आए व्यक्ति ने डायल 112 मे सवार पुलिसकर्मी को बीयर और शराब की बोतल थमाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा तो कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की गई.

डायल 112 के सिपाही की हरकत कैमरे में कैद

वीडियो मनगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगेव चौकी के तहत पड़ने वाली शराब दुकान का है. वीडियो में साफतौर से देखा जा सकता है कि डायल 112 गाड़ी तेजी से सायरन बजाते आती है. डायल 112 वाहन शराब दुकान के सामने खड़ी है. इस दौरान भी सायरन बज रहा है. कुछ ही देर में शराब दुकान से बाहर आया व्यक्ति हाथ मे शराब और बीयर की बोतल लिए दिख रहा है. वह आगे बढ़कर डायल 112 के पास पहुंचा और आगे की सीट पर मौजूद पुलिसकर्मी के हाथों थमा दी. शराब व बीयर की बॉटल लेकर डायल 112 आगे बढ़ जाता है.

बीयर व शराब की बॉटल से कांस्टेबल की खातिरदारी (ETV BHARAT)

रीवा एसपी ने SDOP को सौंपी जांच

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर चलने लगा तो लोग पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न प्रकार के कमेंट करने लगे. ये वीडियो रीवा एसपी के पास भी पहुंचा. पुलिस विभाग की बदनामी होने वाली इस घटना को लेकर एसपी काफी नाराज हुए. मामले की जांच एसपी गुरुकरन सिंह ने मनगवां SDOP को सौंपी. जांच के दौरान प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया.

Rewa constable Liquor Shop
डायल 112 के सिपाही की हरकत कैमरे में कैद (ETV BHARAT)

अगर कोई और दोषी मिलता है तो कार्रवाई होगी

एसपी गुरुकरन सिंह ने स्पष्ट किया "मामले की जांच आगे जारी रहेगी, जो भी अन्य कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी." एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया "मामले की जांच एसपी गुरकरन सिंह के निर्देश पर मनगवां एसडीओपी से जांच करवाई गई है. जांच मे दोषी पाए जाने के बाद एक सिपाही को सस्पेंड किया गया है."

TAGGED:

REWA 112 VEHICLE LIQUOR SHOP
REWA SP CONSTABLE SUSPEND
DIAL 112 SHARAB DUKAN VIDEO
REWA NEWS
REWA CONSTABLE LIQUOR SHOP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.