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सायरन बजाते डायल 112 पहुंची ठेके पर, बीयर व शराब की बॉटल से कास्टेबल की खातिरदारी

112 वाहन सायरन बजाते पहुंचा ठेके पर, शराब की बॉटल ली ( ETV BHARAT )