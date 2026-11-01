रीवा में गांव तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस, खाट की डोली बनाकर महिला को ले गए परिजन
रीवा के त्योंथर में सड़क नहीं होने से गांव तक नहीं आ पाई एंबुलेंस, कपड़े की झोली बनाकर महिला को लेकर गए परिजन. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 6:18 PM IST
रीवा: त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है. जहां एक 45 वर्षीय महिला की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसे एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो सकी, कारण था सिर्फ सड़क, क्योंकि आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी गांव अब तक मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ सका. सरकारी और प्रशासनिक अनदेखी के चलते परिजनों ने खाट की डोली बनाकर उसमें महिला को लिटाया, इसके बाद उसे कंधों पर उठाकर कड़ी मशक्कत करके मुख्य मार्ग तक ले ग. जिसके बाद वहां से उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है.
राबिया आदिवासी को खाट की डोली पर अस्पताल ले गए परिजन
मन को विचलित कर देने वाली यह तस्वीर रीवा के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र स्थित ढखरा गांव की है. बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को गजरूप आदिवासी की 45 वर्षीय पत्नी राबिया आदिवासी की अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजनों ने अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन घुमाया, मगर मुख्य मार्ग तक पहुंचने के बाद एम्बुलेंस के पहिऐ वहीं थम गए, इसका कारण था कि मुख्य मार्ग से ढखरा गांव तक जाने के लिए सड़क ही नहीं थी. महिला की लगातर बिगड़ी हालत को देखते हए परिजनों ने खाट की एक डोली बनाई और उसी डोली को कंधों पर टांग के तकरीबन डेढ़ किलोमीटर तक पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक तक पहुंचाया.
मुख्य मार्ग से गांव तक सड़क न होने से नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस
पीड़ित परिवार और स्थनीय निवासी दिनेश रावत का कहना है कि "गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए पिछले कई वर्षों से सड़क निर्माण किए जाने की मांग की जा रही है. त्योंथर विधायक सिद्दार्थ तिवारी की जनसुनवाई से लेकर रीवा कलेक्टर तक गुहार लगाई गई, मगर स्थिति जस की तस है. जिसके चलते सरकारी और प्रशासनिक अनदेखी का खामियाजा ढखरा गांव के ग्रामीण भुगत रहें है. बता दें की यह हाल केवल ढखरा गांव का ही नहीं है, जिले भर में दर्जनो ऐसे गांव जो सड़क विहीन है."
समाज सेवी बीके माला ने शासन-प्रशासन को घेरा
मामले पर समाजसेवी बीके माला का कहना है की "21वीं सदी के दौर मे भी विकसित भारत वाले देश में अगर किसी गांव में सड़क नहीं है तो, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है. कांग्रेस हो या भाजपा की सरकार हो दोनों ही महिला सशक्तिकरण और आदिवासियों के उत्थान की बातें तो करती हैं, लेकिन स्थिति इससे ठीक उलट है. एक आदिवासी महिला की गंभीर बीमारी के चलते अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है. संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियो का दायितत्त्व है कि वह तत्काल ग्रामीण के लिए सड़क का निर्माण कराए."
जांच करवाकर की जाएगी उचित कार्रवाई - प्रवीण बंसोड जनपद सीईओ
मामले पर त्योंथर जनपद सीईओ प्रवीण बंसोड से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था की "घटना का वीडियो सर्कुलेट हुआ था. मेरे संज्ञान में आया है, जांच करवाकर जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी."