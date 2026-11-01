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रीवा में गांव तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस, खाट की डोली बनाकर महिला को ले गए परिजन

खाट की डोली बनाकर महिला को ले गए परिजन ( ETV Bharat )

रीवा: त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है. जहां एक 45 वर्षीय महिला की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसे एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो सकी, कारण था सिर्फ सड़क, क्योंकि आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी गांव अब तक मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ सका. सरकारी और प्रशासनिक अनदेखी के चलते परिजनों ने खाट की डोली बनाकर उसमें महिला को लिटाया, इसके बाद उसे कंधों पर उठाकर कड़ी मशक्कत करके मुख्य मार्ग तक ले ग. जिसके बाद वहां से उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है.

राबिया आदिवासी को खाट की डोली पर अस्पताल ले गए परिजन