ETV Bharat / state

मनरेगा में होता था करप्शन, वीबी जी-रामजी योजना से 125 दिन की रोजगार की गारंटी

भारत की अर्थ व्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि, ''विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन वीबी जी- रामजी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है. भारत की अर्थ व्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर हैं. अमेरिका, जर्मनी, चाइना आर्थिक मोर्चे में हमसे आगे हैं और चौथे नंबर पर हम हैं. उसी कड़ी में विकसित भारत फॉर गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण "विबी जी- रामजी" योजना लॉन्च हुई है.''

डिप्टी सीएम ने कहा कि, ''सरकार की 125 दिन की रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण परिवारों के लिए मील का पत्थर साबित होगी. इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी. बल्कि गांवों में ही लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर मिलेंगे.'' उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में इस योजना के सकारात्मक परिणाम जमीन पर साफ दिखाई देंगे.

रीवा: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भाजपा कार्यालय अटल कुंज में पत्रकारवार्ता आयोजित की. इस दौरान उन्होंने मनरेगा की जगह स्थान लेने वाली 'वीबी जी-रामजी योजना’ को ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया. उन्होंने कहा कि, ''इस योजना के लागू होने से गांव-गांव तक विकास पहुंचेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.''

गांवो को समृद्ध बनाएगी "विबी जी- रामजी" योजना

उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने कहा कि, ''पूर्व में मनरेगा योजना गरीबों को रोजगार देने के उद्देश्य से बनी थी. जिसमें 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी थी. आमतौर पर मनरेगा के बारे में हमेशा यह बात आती थी की मनरेगा में मजदूरों को गारंटी देने की योजना तो है, लेकिन जब इतनी बड़ी राशि खर्च हो रही है तो कोई स्थाई संरचना भी बने जो गांवों के काम आए. फिर वह चाहे जल संरक्षण का कार्य हो या फिर ग्रामीण अधोसंरचना हो या फिर आजीविका से जुडी कोई संरचना हो, लेकिन मनरेगा का यह जो हिस्सा था उसमें अनदेखी थी. वीबी जी- रामजी योजना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करते हुए गांवों को समृद्ध बनाएगी."

"विबी जी- रामजी" योजना में 125 दिन की गारंटी

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि, ''पिछले दिनों संसद में पास हुई वीबी जी- रामजी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है. इस योजना से मजदूरों के साथ ही किसानों को भी लाभ होगा. यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के समुचित विकास में मील का पत्थर साबित होगी. कांग्रेस के शासनकाल में जिस योजना का बजट 35 हजार करोड़ रुपये था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाकर पहले 74 हजार करोड़ और अब सुधारों के साथ 95 हजार करोड़ रुपये कर दिया है, जो लगभग तीन गुना वृद्धि है.''

मनरेगा में होता था करप्शन: राजेंद्र शुक्ला

उन्होंने कहा कि, ''राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे की देश की आत्मा गांवों में है. जब तक गांव विकसित नहीं होंगे देश विकसित नहीं होंगे. प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाद जल जीवन मिशन योजना और 24 घंटे बिजली, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सडक परियोजना आई. मध्य प्रदेश में अटल ज्योति योजना आई अब प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में नल से जल देने की योजना ग्रामीण क्षेत्रो के लिए किए गए बहुत ही अभूतपूर्व और एहतियासिक कार्य थे. डिप्टी सीएम ने कहा कि, ''मनरेगा योजना में राशि का व्यय ज्यादा हो रहा था करप्शन भी हो रहा था.''

बढ़ाऐ गए आजीविका के दायरे

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि, ''नई योजना में अधोसंरचना के स्थायी निर्माण के साथ-साथ आजीविका का दायरा भी बढ़ाया गया है. जिसमें विद्यालय भवन, पुस्तकालय, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण पार्किंग, सौर ऊर्जा, जैविक खाद इकाई, पशुपालन, मुर्गी पालन शेड, मत्स्य पालन, नर्सरी निर्माण, भवन निर्माण सामग्री इकाइयों जैसे कार्य भी शामिल किए गए हैं, जो पहले मनरेगा में नहीं थे.''

इस योजना से रुकेगा गावों में पलायन

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''इस योजना से गांवों में ही रोजगार मिलने से पलायन रुकेगा, खेती में श्रमिक संकट समाप्त होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह योजना को लेकर भ्रम फैलाकर ग्रामीणों को गुमराह कर रही है. यह योजना सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है और विरोध के बजाय तथ्यात्मक चर्चा होनी चाहिए.''