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विंध्य की बेटी निशा जायसवाल का नाम राष्ट्रीय फलक पर चमका, नारी वंदन अवार्ड मिला

दिल्ली में आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव में रीवा की निशा जायसवाल को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया सम्मानित. राकेश सोनी की रिपोर्ट .

Nisha Jaiswal Nari Vandan Award
विंध्य की बेटी निशा जायसवाल को नारी वंदन अवार्ड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 7:15 PM IST

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रीवा : रीवा की बेटी निशा जायसवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर सफलता की इबारत लिख दी है. निशा जायसवाल सुदिशा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है. समूचे विंध्य क्षेत्र मे स्वास्थ शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और स्वच्छता के क्षेत्र में काम किया जा रहा है. निशा जायसवाल को प्रतिष्ठित नारी वंदन अवार्ड से सम्मनित किया गया है. निशा को बीते दिनों दिल्ली के भारत मंडपम मे आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव के अंतर्गत नारी वंदन अवार्ड मे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों सम्मनित किया गया है.

स्वास्थ और शिक्षा क्षेत्र में काम

फाउंडेशन का उद्देश्य केवल जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना ही नहीं है बल्कि स्वास्थ और शिक्षा के क्षेत्र मे जागरूकता के माध्यम से लोगो को आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनाना है. निशा जायसवाल ने बताया " प्रमुख अभियानों में प्रोजेक्ट उपहार, अक्षर अभियान और मासिक सखी अभियान शामिल हैं. मासिक सखी अभियान के जरिए महिलाओं एवं बालिकाओं को मासिक धर्म स्वछता एवं स्वास्थ के प्रति जागरूक किया जाता है. इस अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरण और मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ सम्बंधी आवश्यक जानकरी दी जाती है. जिसका उद्देश्य मासिक धर्म को लेकर समाज मे फैला संकोच और झिझक को समाप्त करना है."

Nisha Jaiswal Nari Vandan Award
भारतीय व्यापार महोत्सव में निशा जायसवाल को अवार्ड (ETV BHARAT)

भारत मंडपम् में मिला अवार्ड

दिल्ली के भारत मड़पम में आयोजित भारत व्यापार महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुए नारी वंदन अवार्ड समारोह मे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी के हाथों नारी वंदन अवार्ड को सौंपा गया है. निशा जायसवाल का कहना है "उन्हें मिला यह सम्मान केवल एक सम्मान नहीं बल्कि समाज के लिए और अधिक जिम्मेदारी से बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा है.

भाई से फाइनेंशियल हेल्प, शुरू किया स्टार्टअप

निशा जयसवाल ने कोरोना जैसी भीषण महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी हार नहीं मानी. बड़े भाई ने 4 लाख रुपए देकर निशा की फाइनेंशियल मदद की, साथ ही स्टार्टअप को शुरू करने में काफी सहयोग भी किया. जिसके बाद निशा ने गोबर से धूप की स्टिक तैयार करनीं शुरू की, धूप स्टिक तैयार करने के बाद उन्हें मार्केट में उतारा.

निशा गोबर से निर्मित सुगंधित धूप स्टिक के अलावा दीपावली के समय घरों की सजावट के लिए गोबर से निर्मित और आकर्षित दीये, शुभ लाभ, चरण पादुका, जय श्री राम की नेम प्लेट सहित रक्षा बंधन के मौके पर गोबर से निर्मित इकोफ्रेंडली रंग बिरंगी खुबसूरत राखियां और नाम वाले चाभी के छल्ले सहित अन्य सजावट की सामाग्री तैयार करने लगी जिसके बाद निशा ने अपने व्यवसाय से लाखों की कमाई करनी शुरू कर दी.

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