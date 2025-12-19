ETV Bharat / state

गुपचुप क्रिकेट खेलने स्टेडियम जाता था रीवा का कुलदीप, IPL में स्पिन बॉलिंग से मचाएगा गदर

रीवा के हरिहरपुर गांव के निवासी हैं भारतीय क्रिकेटर कुलदीप सेन "रेवांचल एक्सप्रेस" के नाम से मशहूर क्रिकेटर कुलदीप सेन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित हरिहपुर गांव के निवासी है. उनका जन्म 22 अक्टूबर 1996 को हुआ. 29 साल के कुलदीप सेन का कैरियर काफी संघर्षपूर्ण रहा है. उन्होंने अपने कठिन परिश्रम के द्वारा ही श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की है. कुलदीप की कड़ी मेहनत लगन और क्रिकेट के प्रति जूनून ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है जिसके चलते रीवा ही नहीं समूचे विंध्य को कुलदीप ने गौरवान्वित किया हैं. कुलदीप सेन रीवा के दूसरे ऐसे खिलाड़ी है, जिनका चयन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए हुआ था जबकि पहले खिलाडी रीवा के ईश्वर पांडे हैं.

IPL 2026 मे तेज बॉलिंग करते दिखेंगे रेवांचल एक्सप्रेस कुलदीप सेन के IPL में सिलेक्शन होने से उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों में खुशी का माहौल है. IPL के मंच पर रीवा की मौजूदगी न सिर्फ जिले की पहचान को नई ऊंचाई देगी, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी बनेगी. विंध्यवासी अब IPL शुरू होने का बेसबरी से इंतेजार कर रहे हैं. ताकि रीवा के लाल क्रिकेटर कुलदीप सेन को वह टीवी स्क्रीन पर फास्ट बॉलिंग से विकेट्स उड़ाते हुए देख सकें. कुलदीप एक स्पिनर बॉलर हैं और तेज गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं.

रीवा: इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया सीजन 26 मार्च 2026 से शुरू होने वाला है. जहां दुनिया भर के स्टार खिलाड़ी मैदान पर अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे और दर्शकों को रोमांच से भर देंगे. क्रिकेट के इस महामुकाबले में मध्य प्रदेश के रीवा जिले का नाम भी शामिल हुआ है. क्योंकि IPL के ऑक्शन में रीवा के होनहार क्रिकेटर रेवांचल एक्सप्रेस कहे जाने वाले तेज गेंदबाज कुलदीप सेन को राजस्थान रॉयल्स ने 75 लाख रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है. इस चयन के साथ ही कुलदीप को देश के सबसे बड़े क्रिकेट मंच पर खुद को साबित करने का अवसर मिला है.

रीवा के हरिहरपुर गांव के निवासी हैं भारतीय क्रिकेटर कुलदीप सेन (Kuldeep Sen facebook page)

राजस्थान रॉयल टीम ने कुलदीप को 75 लाख में खरीदा

कई क्रिकेट मैच का हिस्सा रहे रीवा के कुलदीप सेन को इस बार 26 मार्च 2026 से शुरू होने वाले आईपीएल मैच में जगह मिली है. कुलदीप दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है और 140+ किमी-घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. इसीलिए कुलदीप को ,'रेवांचल एक्सप्रेस' भी कहा जाता है. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के साथ मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया. दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए वनडे डेब्यू किया. और अब 2026 में आयोजित होने जा रहे IPL में राजस्थान रॉयल की टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है. ऑक्शन में 75 लाख की बोली लगाकर कुलदीप को सोल्ड किया गया.

पिता रामपाल सेन 35 सालों से चला रहे सैलून की दुकान

कुलदीप के पिता रामपाल सेन शहर के सिरमौर चौराहे पर पिछले 35 सालों से सैलून की दुकान संचालित कर रहे हैं. कुलदीप का बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा, गरीबी के संघर्ष से निकल कर कुलदीप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर अपर बड़ा मुकाम हासिल किया. कभी फटे जूटे पहनकर तो कभी पुराने मोजों से गेंद बनाकर रीवा की गलियों में कुलदीप ने क्रिकेट खेला. उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स की टीम में अपनी छाप छोड़ी है और 2022 में भारत के लिए वनडे डेब्यू किया.

गुपचुप क्रिकेट खेलने स्टेडियम जाता था कुलदीप (Kuldeep Sen facebook page)

क्रिकेट सीखने घर से चोरी-चोरी स्टेडियम जाते थे कुलदीप

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कुलदीप सेन के पिता रामपाल सेन का कहना है कि, "स्कूली शिक्षा के दौरान ही खेल के प्रति कुलदीप की रूचि बढ़ गई थी जिसके लिए वह घर से चोरी-चोरी स्टेडियम में क्रिकेट के गुण सीखने के लिए जाता था. उसकी प्रतिभा को देखकर हमने लगातार से प्रोत्साहित किया.'' हाल में उनका चयन IPL 2026 के लिए हुआ है. उम्मीद है कि अब वह राजस्थान रॉयल टीम की तरफ से क्रिकेट के मैदान में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कुलदीप के IPL में हुए सिलेक्शन के बाद परिवार में खुशी की लहर है.''

कुलदीप ने ETV भारत से फोन पर की बात

ETV भारत से फोन पर बातचीत के दौरान कुलदीप सेन ने कहा कि, ''राजस्थान रॉयल ने मुझे अपनी टीम के लिए चयन किया है. मुझे बेहद खुशी है की इसी राजस्थान रॉयल टीम ने मुझे पहली बार वर्ष 2022 सिलेक्ट करके एक नई पहचान दिलाई थी. एक बार फिर उसी टीम ने मुझे सिलेक्ट किया है. रीवा में पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा दोस्तों से फोन पर बात हुई. उन्होंने मेरी इस उपलब्धि को लेकर बड़ी खुशी जाहिर की है और क्रिकेट के मैदान में जीत हासिल करने के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं हैं.''