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होटल के रूम नंबर 110 से उठी बदबू, बगल की प्लाई काटकर पहुंची पुलिस, अंदर था डरावना मंजर

रीवा में होटल के कमरे में मिले प्रेमी जोड़े के शव, मौके से शराब और बीयर की बोतल बरामद, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका.

rewa couple death case
होटल के कमरे में मिले प्रेमी जोड़े के शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 9:36 AM IST

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Updated : April 24, 2026 at 10:18 AM IST

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रीवा: शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित होटल के कमरे मे एक प्रेमी जोड़े के शव मिलने के बाद इलाके सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई. होटल के कमरा नंबर 110 का दरवाजा खटखटाने पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो बगल के कमरे की प्लाई काटकर रूम में प्रवेश कर युवक और युवती के शव बरामद किए. घटना स्थल से पुलिस ने शराब और बियर की बोतल भी बरामद की है. बताया गया की मामला प्रेम प्रसंग से जुडा है. आशंका जताई जा रही है की शराब के सेवन के बाद दोनों ने मौत को गले लगा लिया.

होटल के कमरे से बरामद हुए युवक-युवती के शव
रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना शहर के समान थाना कक्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड पर स्थित होटल की है. गुरुवार की दोपहर तकरीबन 12 बजे होटल कर्मचारी रूटीन चेकिंग के लिए कमरे के पास गए तब होटल के कमरे से तेज दुर्गन्ध आई. जिसके बाद कर्मचारियों को कुछ अनहोनी होने की आशंका हुई. उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई. पुलिस ने पहले तो होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस टीम बगल के दूसरे रूम में लगे प्लाई को काटकर कमरे में दाखिल हुई. कमरे के अंदर प्रवेश करते ही पुलिस के होश उड़ गए.

होटल के कमरे से बरामद हुए युवक-युवती के शव (ETV Bharat)

मौके से शराब और बीयर की बोतल बरामद
पुलिस की टीम ने देखा की कमरे के बेड पर प्रेमी जोड़े का शव पड़ा हुआ था. जबकि पास में ही शराब और बियर की बोतल के साथ पड़ी हुई थी. सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए. पंचनामा कार्रवाई कर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजयगांधी अस्पताल भिजवाया और घटना की तफ्तीश में जुट गई. पुलिस और परिजनों के द्वारा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है. माना जा रहा है कि शराब का सेवन करने के बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली. अब जांच के बाद ही युवक और युवती की मौत के सही कारणों का पता लग पाएगा.

घर से शॉपिंग के लिए कहकर निकली थी युवती
मृतका के चचेरे भाई प्रमोद साकेत ने बताया कि, ''मृतक और मृतिका दोनों ग्राम बेला के निवासी हैं. लड़के की उम्र 25 वर्ष है जबकि लड़की की उम्र 21 वर्ष है. मृतका बुधवार की सुबह 10 बजे अपने घर से बाजार से शॉपिंग करने के लिए कहकर गई थी. उसके इसके बाद गुरुवार को उसकी आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई. दोनों ने किसी बात से डरकर यह आत्मघाती उठाया है.''

Bodies found in hotel room
घटना की तफ्तीश में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

गांव के अतुल साकेत पर आशंका
मृतका के चचेरे भाई ने गांव के ही एक अन्य युवक अतुल साकेत पर आशंका जताई है. परिजनों के मुताबिक, अतुल साकेत के साथ दोनों बाइक पर सवार होकर होटल पहुंचे थे. इसके बाद बुधवार की रात अतुल मृतक की बाइक से वापस गांव आया, मगर पूछताछ करने पर उसने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद गुरुवार दोपहर को अतुल साकेत ने ही मृतका के घर जाकर परिजनों को घटना की जानकारी दी.

घटना की तफ्तीश में जुटी पुलिस
मामले पर समान थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि, "प्रेमी युगल युवक युवती का शव बरामद हुआ है. दोनों ने बुधवार की दोपहर रिंग रोड स्थित होटल में रूम बुक किया था. गुरुवार की दोपहर रूम का दरवाजा नहीं खोलने पर होटल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है. घटना की तफ्तीश की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.''

Last Updated : April 24, 2026 at 10:18 AM IST

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