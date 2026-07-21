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रीवा RTO ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर बोले-कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो सख्त कार्रवाई

रीवा आरटीओ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी से शिकायत की गई थी. शिकायत प्राप्त होते ही सोमवार को कलेक्टर अचानक आरटीओ दफ्तर पहुंच गए. कलेक्टर के पहुंचते ही परिसर में हड़कंप मच गया. निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाएं देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और मौके पर उपस्थित आरटीओ ऑफिसर और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए.

रीवा: आरटीओ कार्यालय की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को औचक निरीक्षण पर पहुंचे. कलेक्टर को कार्यालय मे देखकर सन्नाटा पसर गया. इस दौरान एक बार फिर कलेक्टर ने आरटीओ दफ्तर मे फैली अव्यवस्थाओं को देखकर भड़क गए और मौके पर मौजूद अनाधिकृत एजेंटो को जमकर फटकर लगाई. कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि "अगर कायदे मे रहोगे तो फायदे में रहोगे अन्यथा कड़ी कार्रवाई करूंगा.

निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत एजेंटों को दी चेतावनी (ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत एजेंटों को दी चेतावनी

आरटीओ कार्यालय परिसर मे जमे अनाधिकृत एजेंटों के द्वारा कार्यालय में आने वाले लोगों से अवैध पैसों की वसूली की जाती थी. इसके अलावा वहां पर पहुंचने वाले आम नागरिक और आरटीओ दफ्तर में तैनात कर्मचारी और महिला कर्मचारियों से अभद्रता करने की शिकायत भी कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी को प्राप्त हुई थी. जिसके बाद कलेक्टर ने अचानक आरटीओ दफ्तर पहुंचकर एजेंटो को सख्त हिदायत दी. कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि यह पहला मौका है इसलिए केवल चेतावनी दे रहा हूं, अगर नहीं सुधरे तो कड़ी कार्रवाई भी करूंगा.

कलेक्टर ने व्यवस्थाएं सुधारने के दिए निर्देश

आरटीओ दफ्तर में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने यह भी स्पष्ट किया, "आरटीओ परिसर में किसी भी अनाधिकृत एजेंट का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा. उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए. साथ ही यहां आने वाले आम लोगों को पारदर्शी और सुरक्षित माहौल उपलब्ध करावाने के भी निर्देश दिए हैं."

कलेक्टर ने व्यवस्थाएं सुधारने के दिए निर्देश (ETV Bharat)

कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा, "आरटीओ दफ्तर का निरीक्षण किया गया है. यह पूरा कैंपस आम लोगों के लिए है. कैंपस में अनाधिकृत लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है. अनाधिकृत एजेंटो के द्वारा लोगों से पैसे लेने की शिकायत में भी प्राप्त हुई थी. व्यवस्थाएं बनाएं रखने के लिए सभी को सख्त हिदायत दी गई है.

'निरीक्षण के बाद कार्रवाई के दिए निर्देश'

रीवा आरटीओ अधिकारी आशुतोष सिंह भदौरिया ने बताया, "आरटीओ कैंपस में कई तरह की अनियमितताएं देखी जा रही थीं. कार्यालय परिसर में ही कुछ और सामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है. इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत की गई थी. शिकायत प्राप्त होने के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी निरीक्षण करने आरटीओ दफ्तर पहुंचे और कार्रवाई के निर्देश दिए."