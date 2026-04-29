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रीवा कलेक्टर का एक्शन अवतार, ऑफिस में नहीं घुस पाए कर्मचारी और अधिकारी, लगी क्लास

रीवा में सरकारी दफ्तर के गेट पर कलेक्टर ने लगाया फुल एक्शन वाली क्लास. सर्प्राइज सर्च में नए डीएम का अधिकारी-कर्मचारियों को वेतन काटने की चेतावनी.

REWA COLLECTOR INSPECTION OFFICE
रीवा में ऑफिस के अंदर नहीं घुस पाए अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 6:09 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 6:29 PM IST

5 Min Read
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रीवा: नावागत कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की नवीन पदस्थापना के बाद से जिले की प्रशासनिक व्यवस्था टाइट होती दिखाई दे रही है. कलेक्टर ने जिस दिन से पदभार ग्रहण किया, उसी दिन से वे फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं. ताजा मामला बुधवार का है. कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी तय समय पर ठीक सुबह 10 कार्यालय पहुंचे.

मगर कई अधिकारी-कर्मचारियों को अनुपस्थित पाकर वह सीधा एक्शन मोड पर आ गए और कुछ देर बाद जैसे ही अधिकारी कर्मचारी कॉलक्ट्रेट कार्यालत पहुंचे, तो सभी को कलक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ही खड़ा कर दिया. सभी को लाइन से खड़ा कर कलेक्टर ने पहले तो उनकी अच्छी खासी क्लास लगाई फिर जमकर फटकार लगाते हुए समय पर कार्यालय आने की हिदायत दी.

कलेक्टर ने गेट पर अधिकारियों की लगाई क्लास (ETV Bharat)

पहले ही दिन बस से किया था गांव का औचक निरिक्षण

नावागत कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बीते 12 अप्रैल को रीवा जिले की कमान संभाली थी. पहले दिन से ही वह एक्शन मोड में दिखाई दिए थे. जॉइनिंग के दिन वह कलक्ट्रेट कार्यालय न जाकर अन्य प्रशानिक अधिकारियों के साथ बस में सवार होकर जवा विकासखंड के जात्री गांव जा पहुंचे. जहां औचक निरिक्षण करते हुए कलेक्टर ने वहां पर चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी जुटाते हुए ग्रामीण आबादी से सीधा संवाद किया था. उसके बाद अब बुधवार की सुबह वे एक बार फिर एक्शन मोड पर दिखाई दिए.

नदारत मिले थे अधिकारी कर्मचारी

बताया गया की बुधवार की सुबह कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सुबह 10 बजे जिला पंचायत कार्यालय और इसके बाद 10:15 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था. कलेक्टर ने कार्यालय में देर से पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों को गेट के बाहर ही खड़े करके रखा. इसके बाद समझाइश और चेतावनी दी. कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को कर्मचारियों की ई-एटेंडेंस की व्यवस्था करने व देर से आने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों से आधे दिन का अवकाश आवेदन लेने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि आगे से देर से कार्यालय आने वाले कर्मचारियों का वेतन कटेगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

Rewa Collector Narendra Singh Suryavanshi
कलेक्टर नरेन्द्र सिंह सूर्यवंशी (ETV Bharat)

क्यों हवा में उड़ाते हो सरकारी नियम, कलेक्टर की कर्मचारियों को फटकार

कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने देर से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और गेट के बाहर ही उन्होंने सभी को सख्त हिदायत भी दी. उन्होंने कर्मचारियों से कहा की "आप लोग सरकार के नियमों को हवा में उड़ाते हो. आप लोगों की आदत हो गई है, मैं किसी भी दिन गेट बंद करूंगा और सब को बाहर यहीं पर खड़ा करूंगा. अपने घर से 9:30 बजे निकलिए और आधे घंटे में कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचिए. यह पहली बार है आप लोगों को माफ कर रहा हूं नहीं तो एक-एक दिन का वेतन काटता. अपर कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा की इन सभी के आधे आधे दिन के अवकाश के आवेदन लिए जाए.

शर्म आनी चाहिए आपको मिलते है सरकारी अवकाश

कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने आगे कहा की "आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपको कोई जरूरी काम है तो ठीक है. 10 बजे नहीं आ सकते हो, इसका क्या मतलब है सरकार ने आपको सुविधाऐं दी है. परिवार के साथ आप समय बिताओ, इसके लिए शनिवार और रविवार दो दिन की छुट्टियां निर्धारित की है. इसके बाद भी स्थिति ये है कि आप लोगों ने आतंक मचा रखा है. शर्म आनी चाहिए आप लोगों के कारण ही असुविधाएं बढ़ती है.

Rewa Collector reprimanded Officers
रीवा कलेक्ट्रेट ऑफिस (ETV Bharat)

अनुपस्थिति को लेकर किया था औचक निरीक्षण

कार्रवाई को लेकर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया की "सुबह तकरीबन 10 बजे जिला पंचायत कार्यालय का भर्मण किया था. इसके 15 मिनट बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, निरीक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की समय पर कार्यालय में उस्थिति की जांच करना था. जिला पंचायत में औचक निरक्षण के दौरान 4 से 5 अधिकारी कर्मचारी ही उपस्थित थे. इसी तरह से कलक्ट्रेट कार्यालय के विभिन्न कार्यालयों की स्थिति भी ऐसी ही पाई गई. जिसके बाद ADM और जिला पंचायत सीईओ के साथ मैं खुद कलेक्ट्रेट गेट पर खड़ा हुआ और अधिकारी कर्मचारियों के आने का इंतजार किया.

दोबारा गलती दोहराई तो होगी कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर सूर्यवंशी ने बताया की काफी देर बीत जाने के बाद जैसे ही सभी आधिकारी-कर्मचारी कलक्ट्रेट गेट के पास आए, वहीं पर उनसे देर से आने का कारण पूछा और समय पर कार्यालय आने के लिए सख्त निर्देश दिए. आज पहला अवसर था, इसके लिए आधे दिन का अवकाश आवेदन देने के निर्देश दिए गए हैं. सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि वह सुबह 10 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित हों और जनता के कार्यों निष्पादन सुनिश्चित करें.

डिजिटल अटेंडेंस पर यहां पर प्रचलित नहीं है. आने वाले दो से तीन दिनों के अंदर ई अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए है. अगर भविष्य में गलती दोहराई गई तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं कलेक्टर के इस कार्रवाई से जिले भर के शासकीय कार्यालयों मे अधकारियों के बीच हरकंप मचा हुआ.

Last Updated : April 29, 2026 at 6:29 PM IST

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